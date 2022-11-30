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هل تستضيف السعودية كأس العالم 2030؟.. تصريح رسمي حسم الجدل

تضاربت التصريحات ووزارة السياحة أصدرت بيانا

كتب خالد الأحمد
كأس العالم watanserb.com
السعودية و كأس العالم
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وطن- تضاربت تصريحات المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفكرة استضافة المملكة لكأس العالم 2030، بعد النجاح الذي حققته قطر وأذهل العالم.

من ينظم كاس العالم 2030؟

وكان وزير السياحة السعودي “أحمد الخطيب” أعلن أن بلاده تدرس تقديم عرض مشترك مع مصر واليونان، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2030، وكشف في مقابلة مع وكالة ” بلومبرغ” أن بلاده “تدرس تقديم عرض لتنظيم البطولة بالشراكة مع مصر واليونان.

إلأا أن وزارة السياحة السعودية، التي يمثلها الخطيب قالت في بيان حديث إن المملكة لم تعمل على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

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وأضافت الوزارة في تغريدة لها، على موقع التواصل “تويتر”، أن السعودية تهتم دائماً باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وخلال نوفمبر الحالي، أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على عدم وجود أي عرض لتنظيم كأس العالم 2030.

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وأوضح الوزير السعودي في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن المملكة تركز في الوقت الحالي على ملفي استضافتها لكأس آسيا للرجال 2027 وللسيدات 2025.

ولم يستبعد الأمير السعودي اهتمام المملكة باستضافة كأس العالم في المستقبل حيث تسعى إلى مبادرات للتنويع من اقتصادها النفطي.

وأضاف الأمير السعودي: “نحتاج إلى رفع مستوى بعض مواقعنا. لدينا الكثير من الملاعب التي تلبي المتطلبات التي نحتاجها ، لكن استضافة مثل هذا الحدث لا يتعلق فقط بالملاعب ، بل يتعلق بالبنية التحتية ، والناس وتأهيل الجميع لمثل هذا الحدث”.

الأمير السعودي
الأمير السعودي

الغسيل الرياضي والقوة الناعمة

وفازت المملكة العربية السعودية بالفعل باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في منتجع جبلي مخطط له في مشروع نيوم الرئيسي للدولة الخليجية الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، كما نظمت سباق سيارات “فورمولا 1” سنوياً، والعديد من مباريات الملاكمة عالية المستوى وبطولات الجولف.

ويتهم الإعلام الغربي المملكة العربية السعودية بـ “الغسيل الرياضي” أي استخدام الرياضة لتحسين السمعة وإعطاء صورة إيجابية عن المملكة مثل قطر التي تستضيف كأس العالم حاليًا .

ويقول نشطاء إن الرياضة تُستخدم كقوة ناعمة من قبل الحكومة السعودية لإخفاء قضايا طال أمدها، بما في ذلك انتهاكات حقوق المرأة السعودية وتقييد حرية التعبير وسجن معارضي الرأي.

وتعمل المملكة الغنية بالنفط على تكثيف بنيتها التحتية بقوة في إطار طموحاتها لتنويع اقتصادها وتعزيز السياحة لتصبح مركزًا للسفر إلى الوجهات.

وكشف ولي العهد محمد بن سلمان، الإثنين، عن المخطط الرئيسي لمطار جديد ، مطار الملك سلمان الدولي ، لتعزيز مكانة الرياض كمركز لوجستي عالمي ، وتحفيز النقل والتجارة والسياحة ، والعمل كجسر يربط بين الشرق والغرب.

قائمة الأحداث الرياضية

وبحسب صحيفة “تايم” البريطانية فإن محاولة السعودية استضافة كأس العالم، ستضيف إلى قائمة الأحداث الرياضية التي تستضيفها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حيث تتطلع إلى فتح اقتصادها أمام السياح والتنويع بعيداً عن الاعتماد على مبيعات الطاقة.

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وبينما لم تؤكد مصر واليونان خطط تقديم عطاء مشترك ، تشير تقارير إعلامية إلى أن العرض سيتعارض مع عرض مشترك من الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي وباراغواي ، بالإضافة إلى عرض من إسبانيا والبرتغال.

وكان ابن سلمان ـ الحاكم الفعلي للمملكة ـ حضر حفل افتتاح كأس العالم في قطر الأسبوع الماضي إلى جانب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ، بعد أيام من إلغاء رحلة إلى اليابان ، أحد كبار مشتري النفط من المملكة.

المصدرتويتر، وكالة " بلومبرغ، شبكة "سي إن إن" الأمريكية، صحيفة "تايم" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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