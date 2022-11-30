الخميس, ديسمبر 1, 2022
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مواطن عُماني يقسم بتطليق زوجته حال هزيمة السعودية ويثير موجة غضب ضده(شاهد)

مغردون طالبوا السلطات بمحاسبته

كتب سالم حنفي
مواطن عُماني يقسم بتطليق زوجته watanserb.com
مواطن عُماني يقسم بتطليق زوجته
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وطن- ضجّت مواقع التوصل الاجتماعي بمقطع فيديو مثير لمواطن عماني يُقسم بأن يطلّق زوجته في حال لم يفز المنتخب السعودي على نظيره المكسيكي، في المباراة التي تمت مساء، الأربعاء، وانتهت بفوز المكسيك بهدفين لهدف.
ووفقاً للفيديو المتداوَل الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المواطن العماني قبيل انطلاق المباراة قائلاً: “والله الذي لا إله إلا هو إذا ما فازت اليوم السعودية لأطلق أم حيدر بالثلاث”، ليؤكد مرة أخرى:”والله لأطلقها بالثلاث”.

الفيديو المتداوَل أثار موجة غضب واستنكار في سلطنة عمان، حيث هاجم المغردون ظهور هذا المواطن وتحدثه بهذه اللغة الدخيلة على المجتمع العماني المتسامح وغير المتعصب، في حين طالب البعض من السلطات التدخل لإيقاع عقوبة مناسبة عليه بسبب تصرفه.

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وفي هذا السياق، قال المغرد “عبدالله أحمد“: “سواء اكان متزوج ام لا فعله سلوك دخيل على مجتمعنا وهو فعل مقيت ومرفوض”.

وعلّق المغرد “محمد بن هلال الرواحي” مستنكراً ما فعله المواطن العماني: “حسافة أن ترخص الزوجة من قبل زوجها في أعين الناس وهي أم ومربية أولاده وقد أخذها بالميثاق الغليظ وكان الأولى أن يعلي قدرها ويأتيها بهدية ترضيها وهو مسافر ومستمع بالمونديال بينما هي حبيسة البيت ومشاغله لا أن يفجعها بالطلاق لا لشيء إلا لنزوة عابرة”.

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من جانبه، عبر المغرد “محمد النبهاني” عن غضبه الشديد بالقول: “سود الله وجهك”.

وتأسّف المغرد “سالم بن حميد الرواحي” عن هذا المشهد، قائلاً: “أعبر عن أسفي الشديد لهكذا تصرف وهكذا قول لأخ عزيز عماني أيعرف ما هي الثلاث إنها البينونة الكبرى. النصح حق له وواجب على أهل العلم حتى ولو يقصدوه لمكانه ببعير أعرج فكيف ووسائل الاتصال والنقل أصبحت ميسرة في زماننا، فلا عذر لمعتذر. الدين النصيحة. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

من جانبه، طالب الأستاذ الأكاديمي بجامعة السلطان قابوس الدكتور “حمود النوفلي” الجهات المختصة بمحاسبته لتلاعبه بقدسية الحياة الزوجية، قائلاً: “نرجو من الجهات المختصة محاسبة كل من يتلاعب بقدسية الحياة الزوجية علنًا ومجاهرةً، حتى وإن كان مازحا وغير صادق، لأن ترك ذلك دون ردع كفيل بانتشار الاستهانة بالميثاق الغليظ،وتحوله كظاهرة للتحدي، ويؤدي لظلم الزوجات، وتشتت الأسر والذي ينعكس سلبا على المجتمع”.

وكان المنتخب السعودي قد ودّع مساء، الأربعاء، بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في دولة قطر، إثر خسارته أمام المكسيك 2-1 على ملعب لوسيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة التي صعد منها منتخبا الأرجنتين وبولندا.

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وتوقف رصيد “الأخضر” السعودي عند 3 نقاط، احتل بها المركز الأخير في المجموعة، مقابل 6 نقاط للمنتخب الأرجنتيني الذي فاز على نظيره البولندي 2-0 وصعدا معاً. ويملك الأخير 4 نقاط، وهو نفس رصيد المكسيك، لكن فارق الأهداف حسم البطاقة الثانية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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