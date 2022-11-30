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من هي زوجة شهاب بن حارب؟.. صور عقد القران بحضور ولي عهد عُمان

حضر المناسبة ذي يزن بن هيثم وأخيه بلعرب وشقيق السلطان هيثم

كتب باسل النجار
زوجة شهاب بن حارب watanserb.com
زوجة شهاب بن حارب
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وطن- تفاعل العمانيون على نطاق واسع بموقع التواصل “تويتر“، مع صور انتشرت من عقد قران شهاب بن حارب بن ثويني آل سعيد، أحد أفراد العائلة الحاكمة في سلطنة .

عقد قران شهاب بن حارب يلفت الأنظار بالسلطنة

ويشار إلى أن شهاب هو نجل، حارب بن ثويني آل سعيد، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات بالسلطنة.

وأظهرت الصور جانبا من عقد القران الذي تم أمس، الثلاثاء، وسط حضور عدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة العمانية والمسؤولين.

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وكان لافتا بحسب ما رصدت (وطن) حضور ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق، نجل السلطان العماني، وكذلك أخيه الأصغر بلعرب بن هيثم.

وظهر في الصور أيضا السيد أسعد بن طارق، شقيق السلطان، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص للسلطان هيثم.

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وإلى جانب شهاب ظهر والده السيد حارب بن ثويني، وهو يلتقي المدعوين ويرحب بهم في قاعة ملكية فاخرة.

كما ظهر الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي، وهو يتولى مراسم عقد القران.

ولاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا بين العمانيين، وسط تساؤلات عن هوية زوجة شهاب بن حارب آل سعيد.

تساؤلات عن هوية زوجة شهاب بن حارب

ولم تكشف أي معلومات رسمية أو أخبار محلية عن هوية زوجة عضو العائلة الحاكمة العمانية شهاب بن حارب، كما لم تنشر أي صور لها.

وتساءلت العديد من التعليقات على الصور عن هوية زوجته وكان هذه الأسئلة من قبيل “بنت من أخذ” و “نفس الفضول بنت من من السادة تزوج بليز ردوا علينا.. ومبارك لكم الأفراح والمسرات.”

ودون ناشط عماني آخر مباركا عقد القران المشار إليه:”الله يبارك في الزواج ومنك المال ومنها العيال.”

وعلق ناشط آخر مهنئا بالنيابة عن نفسه وعن قبيلته:”بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير… عن أفراد قبيلة الجرادنة من روي إلى قريات
متمنين لزوجين السعادة والصحة لكل العائلتين.”

ظهر في المباراة النهائية لبطولة كأس العامرات

ويشار إلى أن آخر ظهور للسيد شهاب بن حارب آل سعيد، كان في أوائل نوفمبر الجاري، حيث رعى المباراة الختامية لكأس العامرات لكرة القدم.

وفي هذه المباراة المشار إليها والتي كانت يوم، 9 نوفمبر تحديدا، توج فريق العامرات بطلًا لكأس العامرات لكرة القدم بعد تغلبه في المباراة الختامية على فريف الوحدة بهدف واحد سجله اللاعب عيد الحبسي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

شهاب بن حارب
شهاب بن حارب

وقام راعي المباراة السيد شهاب بن حارب آل سعيد بتسليم كأس البطولة لفريق العامرات وتقليدهم الميداليات الذهبية.

شهاب بن حارب
شهاب بن حارب

ويحظى أفراد الأسرة الحاكمة في سلطنة عمان “آل سعيد”، بشعبية كبيرة لدى العمانيين الذين يحرصون على متابعة أخبارهم العامة والخاصة لحظة بلحظة ويتفاعلون معها.

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ويكون التفاعل الأكبر دائما مع أخبار السلطان هيثم وعائلته، خاصة زوجته السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، ونجله ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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