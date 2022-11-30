الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر كورة لايف اليوم
مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر كورة لايف اليوم

الأرجنتين أمام نظيره بولندا في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر watanserb.com
مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر
- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر كورة لايف اليوم، التي ينتظرها عشاق المستطيل الأخضر في أرجاء المعمورة، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة الأرجنتين وبولندا، الأربعاء، على ميدان ملعب (استاد 974)، بصافرة حكم المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر

كما وستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فيما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

- Advertisement -

بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة والمثيرة بين كلا المنتخبين مع ختام منافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.

معلق مباراة الأرجنتين وبولندا اليوم

ومن المقرّر أن يعلّق على أحداث مباراة الأرجنتين وبولندا، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي رؤوف خليف.

- Advertisement -

كما وسينقل بث المباراة كذلك على قنوات (الكأس)، التي تملك حقوق نقل مباريات كأس العالم 2022 قطر.

وكان منتخب الأرجنتين، قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية على المكسيك بهدفين دون رد، كما ونجح منافسه بولندا من الفوز على المنتخب السعودي بذات النتيجة.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر اليوم كورة لايف اليوم

ونرفق لكم، متابعينا الأعزاء في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر كورة لايف اليوم (اضغط هنا)

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر يلا شوت (اضغط هنا)

ترتيب مجموعة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022 قطر

ويتصدّر منتخب بولندا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 4 نقاط.

كما ويحلّ المنتخب المنافس الأرجنتين (راقصو التانغو)، في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الأخضر السعودي بنفس الرصيد من النقاط حتى هذه الساعة.

المصدروطن + كورة لايف + يلا شوت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

“ستيفاني فرابارت” .. أول حكمة في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت بجودة عالية

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب إسبانيا كأس العالم 2022 أمام اليابان

مونديال قطر 2022

“أندريه أيو” .. قائد منتخب غانا يتوعد الأوروغواي بالثأر.. ما القصة؟!

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب السعودي ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهد مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم على بين سبورت

مونديال قطر 2022

لقطة طريفة جداً لرونالدو الظاهرة خلال مباراة البرازيل وسويسرا (فيديو)

مونديال قطر 2022

أول حالة طرد لمدرب في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

الفيفا يحسم هدف رونالدو في شباك الأوروغواي بالمونديال (شاهد)

مونديال قطر 2022

هدف كاسيميرو في شباك سويسرا يقود البرازيل إلى الدور ال16 (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تونس تُودع البطولة بفوز تاريخي على بطل العالم فرنسا (شاهد)

صدمة لـ ليلى غفران بسبب حادثة مضى عليها أكثر من 11 عاما

من هي زوجة شهاب بن حارب؟.. صور عقد القران بحضور ولي عهد عُمان

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها في اليوم لإنقاص الوزن؟

محمد يوسف العدساني.. سبب وفاة رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق

من قلب الدوحة.. بيرس مورغان يُنصف قطر في مقدمة نارية (فيديو)

أوتاد والدهناء.. معلومات عن حقلي الغاز غير التقليدي المكتشفين بالسعودية

لماذا يتم طلاء معظم الطائرات باللون الأبيض؟

حارس الكاميرون أونانا يكشف سبب مغادرته كأس العالم قطر 2022

منها البرتقال..5 فواكه مفيدة لمرضى السكري

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC