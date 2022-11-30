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وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر كورة لايف اليوم، التي ينتظرها عشاق المستطيل الأخضر في أرجاء المعمورة، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة الأرجنتين وبولندا، الأربعاء، على ميدان ملعب (استاد 974)، بصافرة حكم المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر

كما وستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فيما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

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بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة والمثيرة بين كلا المنتخبين مع ختام منافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.

معلق مباراة الأرجنتين وبولندا اليوم

ومن المقرّر أن يعلّق على أحداث مباراة الأرجنتين وبولندا، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي رؤوف خليف.

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كما وسينقل بث المباراة كذلك على قنوات (الكأس)، التي تملك حقوق نقل مباريات كأس العالم 2022 قطر.

وكان منتخب الأرجنتين، قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية على المكسيك بهدفين دون رد، كما ونجح منافسه بولندا من الفوز على المنتخب السعودي بذات النتيجة.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر اليوم كورة لايف اليوم

ونرفق لكم، متابعينا الأعزاء في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

ترتيب مجموعة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022 قطر

ويتصدّر منتخب بولندا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 4 نقاط.

كما ويحلّ المنتخب المنافس الأرجنتين (راقصو التانغو)، في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع الأخضر السعودي بنفس الرصيد من النقاط حتى هذه الساعة.