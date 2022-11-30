محمد يوسف العدساني.. سبب وفاة رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق

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وطن- غيب الموت اليوم، الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق محمد يوسف العدساني عن عمر يناهز 97 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء حيث يعد أحد رجالات الكويت الشاهدين على نهضتها والمشاركين بها إذ شغل الراحل العديد من المناصب الهامة في الدولة.

ولي العهد الكويتي يعزي بوفاة الراحل العدساني

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) فقد بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى أسرة العدساني، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته.

واستذكر ولي العهد ما قدمه الفقيد من إسهامات بارزة وما تميز به من إخلاص ووفاء في خدمة الوطن خلال تقلده لمختلف المناصب الرفيعة بكل كفاءة واقتدار.

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ولم يذكر بيان نعي السياسي الكويتي الراحل سبب وفاته، لكن معلومات تم تداولها عن تعرضه لأزمة صحية مؤخرا توفي بسببها، حيث تدهورت صحته بسبب كبر سنه.

وتوفي محمد يوسف العدساني عن عمر ناهز 97 عاما، وعمت مواقع التواصل الكويتية موجة حزن لفقده حيث كان من القامات السياسية الكبرى في البلاد، والذي خدم الكويت طيلة حياته بتفاني وإخلاص مشهود.

من هو محمد العدساني؟

وكان “العدساني” رئيساً لمجلس الأمة بين عامي 1981 و 1985 كما ترأس المجلس البلدي، وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1963.

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حيث تولى حقائب وزارية خلال سنوات متفاوتة، وكان وزيرا للتخطيط في عام 1976، وقد كان وزير التخطيط في عام 1978 ووزير الأشغال في عام 1978.

وُلد الراحل عام 1925 في مدينة الكويت، وبدأ العمل السياسي منذ ستينيات القرن الماضي عقب استقلال الكويت، حيث كان حينها في نهاية الثلاثينيات من عمره .

خاض عدة انتخابات برلمانية منذ الانتخابات الأولى عام 1963 حتى عام 1985، حيث تمكَن في بعضها من الوصول إلى قبة عبدالله السالم، بينما لم يحالفه الحظ للفوز في بعضها الآخر وخسر العدساني في أول انتخابات برلمانية وآخر انتخابات برلمانية شارك فيها عام 1985، بينما فاز في انتخابات عام 1967 وعام 1981.

كما ؤعمل الراحل في السلك الدبلوماسي، حيث تم تعيينه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي سفيرا للكويت بعدة دول وهي السعودية ولبنان والصومال.

مواقع التواصل تنعي العدساني

ورثى عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي محمد العدساني مشيدين بدوره في نهضة الكويت الحديثة.

وفي هذا السياق قال المستشار فيصل الرسمان”: “جيل الريادة لم يتبقى منهم سوى القليل ، والقليل جداً إنها سنة الحياة.”

رحم الله الرجل الفاضل #محمد_يوسف_العدساني

رئيس مجلس الأمة الأسبق وأسكنه فسيح جناته .

أحد #رجالات_الكويت الشاهدين على #نهتضتها والمشاركين بها .

إنا لله وإنا إليه راجعون .#جيل_الريادة لم يتبقى منهم سوى القليل ، والقليل جداً .

إنها سنة الحياة .. pic.twitter.com/0vTVUs9m5t — المستشار : فيصل الرسمان🇰🇼 (@Falrasman) November 30, 2022

واستذكر “علي الخالد”: “العم أبو وائل محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق أحد رجالات الكويت الثقات الفضلاء من أصحاب الرأي والمشورة”.

وأضاف :”كان رحمه الله صديقاً مقرباً محباً ملازماً لجدي رحمه الله ولم يفرقهما إلا الموت. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته”.

إنتقل إلى رحمة الله تعالى العم #محمد_يوسف_العدساني (العم بووائل) – رئيس مجلس الأمة الأسبق: أحد رجالات الكويت الثقات الفضلاء من أصحاب الرأي والمشورة. كان رحمه الله صديقاً مقرباً محباً ملازماً لجدي رحمه الله ولم يفرقهما إلا الموت. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/C9SpCQoVT1 — Ali AlKhaled (@ali_t_alkhaled) November 30, 2022

فيما علق “حامد عبدالرحمن التوحيد” أن الراحل العدساني كسب محبة واحترام وتقدير الناس قبل الساسة”.

وقال صالح الحياني أن العدساني “علم من أعلام الكويت وشخصية سياسية واجتماعية مرموقة.. عظم الله أجر الكويت في مصابها”.