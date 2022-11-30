لماذا يتم طلاء معظم الطائرات باللون الأبيض؟

- Advertisement -

وطن– على الرغم من أنّ العديد من شركات الطيران حول العالم الآن لها ألوان وأنماط وأشكال مختلفة، فإن غالبية طائرات الركاب حول العالم لا يزال لونها أبيض.

لماذا معظم الطائرات لونها أبيض؟

تختار معظم شركات الطيران في العالم اللون الأبيض لطائراتها لعدة أسباب، وفقاً لما أورده موقع “timesnownews”.

ميزة درجة الحرارة

أولاً، يعكس اللون الأبيض ضوءَ أشعة الشمس عكس الألوان الأخرى التي تمتصّ معظم الضوء، ويقلل طلاء الطائرة باللون الأبيض درجة حرارة جسم الطائرة.

- Advertisement -

كما يقلّل الطلاء باللون الأبيض من التسخين والأضرار المحتملة من الإشعاع الشمسي، ليس فقط عندما تكون الطائرة في حالة طيران، ولكن أيضًا عندما تكون متوقفة على المدرج.

الشقوق والخدوش

عند الطيران على ارتفاعات عالية، تتعرض الطائرات لظروف جوية مختلفة، حيث تميل الطائرات الملونة إلى التلاشي بمرور الوقت، وبالتالي تتطلب إعادة طلاء تكلفة هائلة للحفاظ على جاذبيتها الجمالية.

- Advertisement -

وعادة ما تستغرق عملية الطلاء من أسبوع إلى أسبوعين، وتتراوح تكلفة الإجراء بين 150 ألف دولار و300 ألف دولار.



كما يسهّل اللون الأبيض من اكتشاف الأضرار، كالخدوش وانسكابات الزيت والأعطال الأخرى، أثناء الفحوصات المنتظمة.



اللون الأبيض يقلل من ضربات الطيور

إن اللون الأبيض لون واضح يقلّل من ضربات الطيور، والتي عادة ما تحدث عندما يتصادم طائر بطائرة في حالة طيران.

كما يمكن أن تعزّز الأجزاء الخارجية البيضاء من رؤية الطائرة، وربما تزيد من اكتشافها وتجنبها من قبل الطيور.

لون غير مُكلّف

إن اللون الأبيض غير مكلّف، ويُعدّ أكثر اقتصاداً، ولهذا السبب تستعمله شركات الطيران للطائرات.