الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
الرئيسيةحياتنالماذا يتم طلاء معظم الطائرات باللون الأبيض؟
حياتنا

لماذا يتم طلاء معظم الطائرات باللون الأبيض؟

يسهل اللون الأبيض من اكتشاف الأضرار أثناء الفحوصات المنتظمة

كتب ايمان الباجي
لماذا يتم طلاء معظم الطائرات باللون الأبيض؟ watanserb.com
لماذا يتم طلاء الطائرات باللون الأبيض؟
- Advertisement -

وطنعلى الرغم من أنّ العديد من شركات الطيران حول العالم الآن لها ألوان وأنماط وأشكال مختلفة، فإن غالبية طائرات الركاب حول العالم لا يزال لونها أبيض.

لماذا معظم الطائرات لونها أبيض؟

تختار معظم شركات الطيران في العالم اللون الأبيض لطائراتها لعدة أسباب، وفقاً لما أورده موقع timesnownews”.

ميزة درجة الحرارة

أولاً، يعكس اللون الأبيض ضوءَ أشعة الشمس عكس الألوان الأخرى التي تمتصّ معظم الضوء، ويقلل طلاء الطائرة باللون الأبيض درجة حرارة جسم الطائرة. 

- Advertisement -

كما يقلّل الطلاء باللون الأبيض من التسخين والأضرار المحتملة من الإشعاع الشمسي، ليس فقط عندما تكون الطائرة في حالة طيران، ولكن أيضًا عندما تكون متوقفة على المدرج.

الشقوق والخدوش

عند الطيران على ارتفاعات عالية، تتعرض الطائرات لظروف جوية مختلفة، حيث تميل الطائرات الملونة إلى التلاشي بمرور الوقت، وبالتالي تتطلب إعادة طلاء تكلفة هائلة للحفاظ على جاذبيتها الجمالية.

- Advertisement -

وعادة ما تستغرق عملية الطلاء من أسبوع إلى أسبوعين، وتتراوح تكلفة الإجراء بين 150 ألف دولار و300 ألف دولار.

كما يسهّل اللون الأبيض من اكتشاف الأضرار، كالخدوش وانسكابات الزيت والأعطال الأخرى، أثناء الفحوصات المنتظمة.

اللون الأبيض يقلل من ضربات الطيور

إن اللون الأبيض لون واضح يقلّل من ضربات الطيور، والتي عادة ما تحدث عندما يتصادم طائر بطائرة في حالة طيران.

كما يمكن أن تعزّز الأجزاء الخارجية البيضاء من رؤية الطائرة، وربما تزيد من اكتشافها وتجنبها من قبل الطيور.

لون غير مُكلّف

إن اللون الأبيض غير مكلّف، ويُعدّ أكثر اقتصاداً، ولهذا السبب تستعمله شركات الطيران للطائرات.

المصدرموقع timesnownews، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

ما سبب وجود منفضة سجائر على متن الطائرات رغم أنه من الممنوع التدخين؟

حياتنا

لماذا دائمًا ما تكون المراحيض بلون أبيض؟ اكتشف سبب ذلك..

حياتنا

للمسافرين..أشياء تجنبوا لمسها أثناء السفر بالطائرة

حياتنا

ما نظام الأمن النموذجي الذي تشترك فيه كل من السيارات والطائرات؟

حياتنا

لماذا يتغير مذاق الأكل في الطائرة؟ .. طيار يجيب

حياتنا

13 و 17 و 666 أرقام لا تُستخدم على مقاعد الطائرة .. اكتشف معنا السرّ

حياتنا

10 أشياء في الطائرات تفتقر إلى النظافة

الهدهد

ابن سلمان لم يفق من صدمة الجبري بعد.. دعوة قضائية ضد السعودية ومطالبة بتعويضات بملايين الدولارات

الهدهد

خسة وكذب مارستها أبوظبي.. “شاهد” عبد الله العذبة: الإمارات حولت الضيف إلى معتقل بعد احتراق جميع أوراقها

أرشيف - المجلة

هذا هو سرّ “الإنحناء” في مقدمة طائرة (بوينغ 747) .. هل فكرّتم به من قَبْل!؟

الهدهد

السيسي رفض ذكر الأسباب.. بيع مطار الإسكندرية لمستثمر إماراتي بعد تطويره بـ300 مليون جنيه

الهدهد

«شاهد» “كيم” يستعدّ للحرب بمناورة ضخمة للجيش .. 300 دبابة أطلقت قذائفها معاً على أهدافٍ وهميّة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تونس تُودع البطولة بفوز تاريخي على بطل العالم فرنسا (شاهد)

صدمة لـ ليلى غفران بسبب حادثة مضى عليها أكثر من 11 عاما

من هي زوجة شهاب بن حارب؟.. صور عقد القران بحضور ولي عهد عُمان

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها في اليوم لإنقاص الوزن؟

محمد يوسف العدساني.. سبب وفاة رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق

من قلب الدوحة.. بيرس مورغان يُنصف قطر في مقدمة نارية (فيديو)

أوتاد والدهناء.. معلومات عن حقلي الغاز غير التقليدي المكتشفين بالسعودية

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر كورة لايف اليوم

حارس الكاميرون أونانا يكشف سبب مغادرته كأس العالم قطر 2022

منها البرتقال..5 فواكه مفيدة لمرضى السكري

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC