كريستيانو رونالدو وافق على عرض النصر السعودي المغري وهذا راتبه

وطن- أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، وافق على عرض النصر السعودي، للانتقال إلى صفوفه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وقالت الصحيفة البريطانية، نقلاً عن (ماركا) الإسبانية، ” كريستيانو رونالدو وافق على العرض المقدم من نادي النصر السعودي، للقدوم إلى صفوفه بعد نهاية كأس العالم قطر 2022. مقابل 173 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 200 مليون يورو) لمدة موسمين ونصف”.

وكان الدون رونالدو قد رفض عرض ضخم قبل ذلك من نادي الهلال بطل الدوري السعودي، من أجل اهتمامه في البقاء في القارة الأوروبية (العجوز). لكنه ربما سيتراجع عن الفكرة بعد عرض نادي النصر.

من جهته، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق في انتقالات اللاعبين (فابريزيو رومانو)، في تغريده نشرها عبر حسابه الصحفي على موقع (تويتر)، بشأن تلقي الدون عرضاً من نادي النصر السعودي. ويقدر ب200 مليون يورو، إلا أن اللاعب لم يقرر بعد، من أجل تركيزه على مشاركته في كأس العالم.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo

Almost €200m per season until 2025.

But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed.

Nothing done/signed or decided.

Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2022