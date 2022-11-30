كريستيانو رونالدو وافق على عرض النصر السعودي المغري وهذا راتبه

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وطن- أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، وافق على عرض النصر السعودي، للانتقال إلى صفوفه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وقالت الصحيفة البريطانية، نقلاً عن (ماركا) الإسبانية، ” كريستيانو رونالدو وافق على العرض المقدم من نادي النصر السعودي، للقدوم إلى صفوفه بعد نهاية كأس العالم قطر 2022. مقابل 173 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 200 مليون يورو) لمدة موسمين ونصف”.

وكان الدون رونالدو قد رفض عرض ضخم قبل ذلك من نادي الهلال بطل الدوري السعودي، من أجل اهتمامه في البقاء في القارة الأوروبية (العجوز). لكنه ربما سيتراجع عن الفكرة بعد عرض نادي النصر.

انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

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من جهته، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق في انتقالات اللاعبين (فابريزيو رومانو)، في تغريده نشرها عبر حسابه الصحفي على موقع (تويتر)، بشأن تلقي الدون عرضاً من نادي النصر السعودي. ويقدر ب200 مليون يورو، إلا أن اللاعب لم يقرر بعد، من أجل تركيزه على مشاركته في كأس العالم.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo Almost €200m per season until 2025. But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed. Nothing done/signed or decided. Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2022

عرض النصر السعودي

كما ويعد عرض نادي النصر السعودي، هو الثاني المقدم من أندية الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. ويعد من أنجح الأندية في الدوري الممتاز، وصاحب ال9 مرات، بلقب دوري روشن في تاريخ مسيرته، حيث كان أخرها في موسم عام 2019.

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ورغم أحاديث الإعلام عن اقتراب الدون رونالدو من التعاقد مع نادي النصر السعودي، إلا أن اللاعب والنادي. لم يؤكدا ذلك بشكل رسمي حتى يومنا هذا.

هذا هو راتب كريستيانو رونالدو في حال انضمامه للنصر . صعبة قوية ❤

بإذن الله نصراوي 🔄 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ao0RplUg9y — إستفتاء /مقارنات /RSL (@RSL_Comparisons) November 25, 2022

رقم رونالدو التاريخي في كأس العالم قطر 2022

وأصبح صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، أول لاعب في تاريخ الكرة المستديرة، يتمكن من التسجيل في 5 نسخ مختلفة شارك بها مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم قطر 2022. كان ذلك من ركلة جزاء سجلها في شباك منتخب غانا، في مستهل مشواره في البطولة العالمية.

يذكر بأن نادي مانشستر يونايتد، أعلن خلال الأيام الماضية عن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع كريستيانو رونالدو. بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب ضد إدارة الشياطين الحمر ومدربه الهولندي الحالي إريك تين هاج.