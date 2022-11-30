ظهور مفاجئ لأمير قطر أمام مراسلين كوريين.. شاهد ماذا طلبوا منه؟

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وطن– انتشر مقطع فيديو، يرصد ظهوراً مفاجئاً لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام مكتب مراسلين قناة KBS من كوريا الجنوبية.

وبدت معالم الصدمة والذهول، على المراسلين فورَ رؤيتهم أمير قطر، أثناء إجرائه جولة مفاجئة في المنطقة الإعلامية.

وأبدى المعلق ولاعب كوريا الجنوبية السابق كيم دهشته، وسأل إنْ كان بإمكانه التقاط صورة مع الأمير بعد أن أخبره أنه شهير في بلاده.

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أجاب الأمير ضاحكاً: “نعم.. أعلم أنك مشهور هناك”، فردّ المعلق باللغة الكورية: “لنتابع المضي قدماً”.

المكسب الحقيقي هو المُفدى❤️سمو الأمير يظهر فجأة أمام مراسلين قناة KBS من كوريا الجنوبية 🇰🇷

وتلومونا في حبه ❤️ pic.twitter.com/cU2w8jMTNh — حمد القحطانيHAMAD 🇶🇦 (@hamdanqtr55500) November 30, 2022

ظهور أمير قطر يلفت الأنظار

وبات ظهور أمير قطر خلال مباريات المونديال، مصدرَ جذب واهتمام وسائل الإعلام، لا سيما تفاعله مع نتائج مباريات المنتخبات العربية.

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وانتشر مؤخراً، مقطع فيديو يظهر فرحة الشيخ تميم بن حمد، بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، يوم الأحد.

تصفيق حار من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأسود أطلس بعد فوز مستحق للمنتخب المغربي 👏🏻🇲🇦🇶🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ln7uAF5xXg — 𝐅𝐏𝐋_𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥𝐥𝐚𝐡.𝐁𝐚𝐡𝐣𝐚𝐭 (@Bahjat_100) November 27, 2022

وحرص أمير قطر على دعم ومساندة “أسود الأطس” من مدرجات استاد الثمامة، وظهر مُبتسمًا ويصفق بيديه، مُعربًا عن سعادته بتحقيق المنتخب المغربي النقاط الثلاث.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بعد فوز المغرب ❤️#المغرب_بلجيكا

pic.twitter.com/XW1xJEHOAn — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) November 27, 2022

وسبق أن تمّ تداول لقطات أخرى تظهر تميم بن حمد آل ثاني ووالده حمد بن خليفة يُعربان عن دعمهما لمنتخبي السعودية وتونس، خلال مبارياتهما في نهائيات البطولة.

بادرة طيبة من أمير قطر

وفي لافتة طيبة جداً، وجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة رسمية إلى طلاب مدرسة كويتية، لحضور إحدى مباريات كأس العالم.

جاء ذلك كهدية عرفان لمرئية نشرتها المدرسة، احتفالًا بتنظيم قطر لأول مونديال على أرض عربية.

وتسلّمت المدرسة كتابًا من وزارة الخارجية القطرية، من يد سفير دولة قطر في الكويت علي بن عبد الله آل محمود، يحمل دعوة من أمير دولة قطر إلى ثانوية بلاط الشهداء للبنين، لحضور إحدى مباريات بطولة كأس العالم.