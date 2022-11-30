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ظهور مفاجئ لأمير قطر أمام مراسلين كوريين.. شاهد ماذا طلبوا منه؟

ظهور الأمير تميم خلال فعاليات المونديال يلفت الأنظار

كتب خالد السعدي
ظهور أمير قطر في المونديال watanserb.com
ظهور سابق لأمير قطر خلال المونديال
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وطن– انتشر مقطع فيديو، يرصد ظهوراً مفاجئاً لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام مكتب مراسلين قناة KBS من كوريا الجنوبية.

وبدت معالم الصدمة والذهول، على المراسلين فورَ رؤيتهم أمير قطر، أثناء إجرائه جولة مفاجئة في المنطقة الإعلامية.

وأبدى المعلق ولاعب كوريا الجنوبية السابق كيم دهشته، وسأل إنْ كان بإمكانه التقاط صورة مع الأمير بعد أن أخبره أنه شهير في بلاده.

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أجاب الأمير ضاحكاً: “نعم.. أعلم أنك مشهور هناك”، فردّ المعلق باللغة الكورية: “لنتابع المضي قدماً”.

ظهور أمير قطر يلفت الأنظار

وبات ظهور أمير قطر خلال مباريات المونديال، مصدرَ جذب واهتمام وسائل الإعلام، لا سيما تفاعله مع نتائج مباريات المنتخبات العربية.

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وانتشر مؤخراً، مقطع فيديو يظهر فرحة الشيخ تميم بن حمد، بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، يوم الأحد.

وحرص أمير قطر على دعم ومساندة “أسود الأطس” من مدرجات استاد الثمامة، وظهر مُبتسمًا ويصفق بيديه، مُعربًا عن سعادته بتحقيق المنتخب المغربي النقاط الثلاث.

وسبق أن تمّ تداول لقطات أخرى تظهر تميم بن حمد آل ثاني ووالده حمد بن خليفة يُعربان عن دعمهما لمنتخبي السعودية وتونس، خلال مبارياتهما في نهائيات البطولة.

بادرة طيبة من أمير قطر

وفي لافتة طيبة جداً، وجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة رسمية إلى طلاب مدرسة كويتية، لحضور إحدى مباريات كأس العالم.

جاء ذلك كهدية عرفان لمرئية نشرتها المدرسة، احتفالًا بتنظيم قطر لأول مونديال على أرض عربية.

وتسلّمت المدرسة كتابًا من وزارة الخارجية القطرية، من يد سفير دولة قطر في الكويت علي بن عبد الله آل محمود، يحمل دعوة من أمير دولة قطر إلى ثانوية بلاط الشهداء للبنين، لحضور إحدى مباريات بطولة كأس العالم.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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