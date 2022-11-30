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مونديال قطر 2022

سالم الدوسري ووهبي الخزري يدخلان قائمة هدافي العرب بالمونديال

سجل الدوسري هدفين في مونديال قطر

كتب فهمي الورغمي
سالم الدوسري ووهبي الخزري watanserb.com
سالم الدوسري ووهبي الخزري
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وطن- رغم خروج الأخضر السعودي من منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي، أصبح جناح المنتخب السعودي سالم الدوسري الهداف التاريخي لمنتخب بلاده مناصفة مع مواطنه سامي الجابر برصيد 3 أهداف مناصفة بينهما.

سالم الدوسري يسجل هدفين في مونديال قطر

لم يتمكن المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الـ 16 بعد خسارة بنتيجة 2/1 في مواجهة نظيره المكسيكي، سبقتها خسارة أخرى في مواجهة المنتخب البولندي بنتيجة هدفين نظيفين.

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ورغم خروج الأخضر السعودي من منافسات المونديال، إلا أنه قدم عرضا كرويا شهد تميز عديد اللاعبين، خاصة سالم الدوسري الذي سجل في هذه النسخة من كأس العالم الذي تحضنها قطر، هدفين في شباك الأرجنتين وآخر في شباك المنتخب المكسيكي.

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أصبح الدوسري بذلك، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده مناصفة مع مواطنه سامي الجابر برصيد 3 أهداف.

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حيث سجل الدوسري أول هدف له في مباريات كاس العالم وكان في مونديال روسيا 2018 على المنتخب المصري.

وسجل هدفه الثاني في مونديال قطر أمام الأرجنتين في لقائه الأول في كاس العالم 2022.

ليضيف هدفه الثالث مساء، الأربعاء، في شباك المنتخب المكسيكي.

وهبي الخزري يسجل هدفا في المنتخب الفرنسي

ويعادل الدوسري، على غرار ابن بلده “الجابر”، رقم المهاجم التونسي “وهبي الخزري” برصيد 3 أهداف أيضاً.

حيث سجل الخزري هدفين في مونديال روسيا 2018 أمام منتخبي بلجيكيا وبنما.

وسجل هدفه الثالث، الأربعاء، في مواجهة بطل النسخة المونديالة الأخيرة “فرنسا” ليتعادل بذلك مع السعوديين “الجابر” و”الدوسري”.

وبذلك تكون قائمة هدافي العرب في كأس العالم 2022 كالآتي:

– سامي الجابر – السعودية – 3 أهداف
– سالم الدوسري – السعودية – 3 أهداف
– وهبي الخزري – تونس – 3 أهداف
– عبد الرحمن فوزي – مصر – هدفين
– صالح عصاد – الجزائر – هدفين
– فؤاد أنور – السعودية – هدفين
– عبد الجليل هدا – المغرب – هدفين
– صلاح الدين بصير – المغرب – هدفين
– زياد الجزيري – المغرب – هدفين
– إسلام سليماني – الجزائر – هدفين
– عبد المؤمن جابو – الجزائر – هدفين
– محمد صلاح – مصر – هدفين.

إلى ذلك، فقد انتهت مشاركة كل من المنتخب التونسي والمنتخب السعودي وكذلك المنتخب القطري في منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

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ويراهن المشجعون العرب غداً، الخميس، على فوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي من أجل إفتكاك بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

وكان المنتخب المغربي، قد أظهر في المقابلة الأخيرة التي جمعته مع نظيره البلجيكي، صلابة دفاعية احترافية، منعت لاعبي “الشياطين الحمر” من ملامسة شباك أسود الأطلس.

وفي المقابل تمكن خط هجوم أبناء الناخب الوطني وليد الركراكي، مدرب أسود الأطلس، من انتزاع هدفين مستحقين من المصنف في المرتبة الثالثة في آخر نسخة مونديالية احتضنتها روسيا في 2018.

فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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