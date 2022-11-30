سالم الدوسري ووهبي الخزري يدخلان قائمة هدافي العرب بالمونديال

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وطن- رغم خروج الأخضر السعودي من منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي، أصبح جناح المنتخب السعودي سالم الدوسري الهداف التاريخي لمنتخب بلاده مناصفة مع مواطنه سامي الجابر برصيد 3 أهداف مناصفة بينهما.

سالم الدوسري يسجل هدفين في مونديال قطر

لم يتمكن المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الـ 16 بعد خسارة بنتيجة 2/1 في مواجهة نظيره المكسيكي، سبقتها خسارة أخرى في مواجهة المنتخب البولندي بنتيجة هدفين نظيفين.

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ورغم خروج الأخضر السعودي من منافسات المونديال، إلا أنه قدم عرضا كرويا شهد تميز عديد اللاعبين، خاصة سالم الدوسري الذي سجل في هذه النسخة من كأس العالم الذي تحضنها قطر، هدفين في شباك الأرجنتين وآخر في شباك المنتخب المكسيكي.

أصبح الدوسري بذلك، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده مناصفة مع مواطنه سامي الجابر برصيد 3 أهداف.

💥سالم الدوسري يدخل التاريخ ويصبح أكثر لاعب عربي يسجل في كاس العالم بالتساوي مع سامي الجابر والتونسي وهبي الخزري 🔝 ⁧#كأس_العالم⁩ | ⁦#FIFAWorldCup ⁩ | ⁦#Qatar2022 pic.twitter.com/9hXwIHRvlV — 90+ (@90PlusKora) November 30, 2022

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حيث سجل الدوسري أول هدف له في مباريات كاس العالم وكان في مونديال روسيا 2018 على المنتخب المصري.

وسجل هدفه الثاني في مونديال قطر أمام الأرجنتين في لقائه الأول في كاس العالم 2022.

🚨 رسمياً : سالم الدوسري هداف منتخبنا التاريخي في كأس العالم بالتساوي مع سامي الجابر pic.twitter.com/viZrR7Jp8J — سينشي الهلالي 🇸🇦 (@SINHfc) November 30, 2022

ليضيف هدفه الثالث مساء، الأربعاء، في شباك المنتخب المكسيكي.

وهبي الخزري يسجل هدفا في المنتخب الفرنسي

ويعادل الدوسري، على غرار ابن بلده “الجابر”، رقم المهاجم التونسي “وهبي الخزري” برصيد 3 أهداف أيضاً.

حيث سجل الخزري هدفين في مونديال روسيا 2018 أمام منتخبي بلجيكيا وبنما.

وسجل هدفه الثالث، الأربعاء، في مواجهة بطل النسخة المونديالة الأخيرة “فرنسا” ليتعادل بذلك مع السعوديين “الجابر” و”الدوسري”.

هدافا العرب في كأس العالم FIFA هما: سامي الجابر ـ 3 أهداف 🇸🇦 وهبي خزري ـ 3 أهداف 🇹🇳 #كأس_العالم_FIFA pic.twitter.com/fG8EURqz1u — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 30, 2022

وبذلك تكون قائمة هدافي العرب في كأس العالم 2022 كالآتي:

– سامي الجابر – السعودية – 3 أهداف

– سالم الدوسري – السعودية – 3 أهداف

– وهبي الخزري – تونس – 3 أهداف

– عبد الرحمن فوزي – مصر – هدفين

– صالح عصاد – الجزائر – هدفين

– فؤاد أنور – السعودية – هدفين

– عبد الجليل هدا – المغرب – هدفين

– صلاح الدين بصير – المغرب – هدفين

– زياد الجزيري – المغرب – هدفين

– إسلام سليماني – الجزائر – هدفين

– عبد المؤمن جابو – الجزائر – هدفين

– محمد صلاح – مصر – هدفين.

إلى ذلك، فقد انتهت مشاركة كل من المنتخب التونسي والمنتخب السعودي وكذلك المنتخب القطري في منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويراهن المشجعون العرب غداً، الخميس، على فوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي من أجل إفتكاك بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

🚨 عـــاجـــل ورسمياً : بـ3 أهداف وهبي الخزري يُعادل سامي الجابر كأكثر لاعب عربي تسجيلاً في كأس العالم 🏆 pic.twitter.com/XGeYGXVBN6 — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 30, 2022

وكان المنتخب المغربي، قد أظهر في المقابلة الأخيرة التي جمعته مع نظيره البلجيكي، صلابة دفاعية احترافية، منعت لاعبي “الشياطين الحمر” من ملامسة شباك أسود الأطلس.

وفي المقابل تمكن خط هجوم أبناء الناخب الوطني وليد الركراكي، مدرب أسود الأطلس، من انتزاع هدفين مستحقين من المصنف في المرتبة الثالثة في آخر نسخة مونديالية احتضنتها روسيا في 2018.