سالم الدوسري ووهبي الخزري يدخلان قائمة هدافي العرب بالمونديال

- Advertisement -

وطن- رغم خروج الأخضر السعودي من منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي، أصبح جناح المنتخب السعودي سالم الدوسري الهداف التاريخي لمنتخب بلاده مناصفة مع مواطنه سامي الجابر برصيد 3 أهداف مناصفة بينهما.

لم يتمكن المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الـ 16 بعد خسارة بنتيجة 2/1 في مواجهة نظيره المكسيكي، سبقتها خسارة أخرى في مواجهة المنتخب البولندي بنتيجة هدفين نظيفين.

All respect for this man . #سالم_الدوسري pic.twitter.com/lmmxtoYBqA

— A (@a2llxx) November 22, 2022