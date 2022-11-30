حارس الكاميرون أونانا يكشف سبب مغادرته كأس العالم قطر 2022

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وطن- كشف حارس منتخب الكاميرون أندريه أونانا 26 عاماً، عن سبب مغاردته معكسر منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال الحارس الكاميروني أندريه أونانا، في تغريده نشرها عبر حسابه، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيها: ” أريد أن أعبر عن حبي لبلدي ولمنتخب وطني، بالأمس لم يسمح ليّ بالتواجد في الملعب ضد صربيا لمساعدة الكاميرون”.

حارس الكاميرون أونانا

كما وأضاف أونانا في تغريدته، ” بذلت كل جهدي وطاقتي لإيجاد حلول للموقف الذي يواجه لاعب كرة القدم غالباً، لكن من الجهة الأخرى، لم يكن هناك أي شيء. كل قواي وأفكاري مع زملائي في المنتخب”.

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وكانت وكالة فرانس برس، كشف عن استبعاد حارس الكاميرون أندريه أونانا، من تشكيلة منتخب بلاده، بقرار من المدرب ريجوبير سونغ المدير الفني للفريق لأسباب تأديبية. دون الكشف عن مدة العقوبة الصادرة بحق اللاعب.

غياب أندريه أونانا عن مباراة الكاميرون وصربيا

وغاب الحارس أونانا الذي يلعب في صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن المباراة الماضية أمام صربيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.

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كما وشارك الحارس ديفيز إيبسي، بدلاً من الحارس المطرود بقرار من المدرب سونغ، في المباراة. كما وهو ما أثار التساؤلات لدى جماهير أسود الكاميرون.

مباراة الكاميرون ضد البرازيل

كما وسيلتقي منتخب الكاميرون، الجمعة، أمام البرازيل في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، الجولة الثالثة، على ملعب ( استاد لوسيل).

📸 أونانا حارس الكاميرون في مطار الدوحة للمغادرة بعد خلافه مع المدرب. pic.twitter.com/Ep7fi5fNhg — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 29, 2022

ويحل منتخب أسود الكاميرون في المركز الثالث من ترتيب المجموعة السابعة من منافسات كأس العالم 2022. بنقطة واحدة، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر البرازيل الذي حسم تأهله من الجولة الماضية بعد فوزه على سويسرا وصربيا.