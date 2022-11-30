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مونديال قطر 2022

حارس الكاميرون أونانا يكشف سبب مغادرته كأس العالم قطر 2022

استبعاد الحارس أنديه أونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون بقرار من المدرب لأسباب تأديبية

كتب فارس أبو شيحة
استبعاد أندريه أونانا من منتخب الكاميرون watanserb.com
أندريه أونانا حارس الكاميرون
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وطن- كشف حارس منتخب الكاميرون أندريه أونانا 26 عاماً، عن سبب مغاردته معكسر منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال الحارس الكاميروني أندريه أونانا، في تغريده نشرها عبر حسابه، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيها: ” أريد أن أعبر عن حبي لبلدي ولمنتخب وطني، بالأمس لم يسمح ليّ بالتواجد في الملعب ضد صربيا لمساعدة الكاميرون”.

حارس الكاميرون أونانا

كما وأضاف أونانا في تغريدته، ” بذلت كل جهدي وطاقتي لإيجاد حلول للموقف الذي يواجه لاعب كرة القدم غالباً، لكن من الجهة الأخرى، لم يكن هناك أي شيء. كل قواي وأفكاري مع زملائي في المنتخب”.

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وكانت وكالة فرانس برس، كشف عن استبعاد حارس الكاميرون أندريه أونانا، من تشكيلة منتخب بلاده، بقرار من المدرب ريجوبير سونغ المدير الفني للفريق لأسباب تأديبية. دون الكشف عن مدة العقوبة الصادرة بحق اللاعب.

غياب أندريه أونانا عن مباراة الكاميرون وصربيا

وغاب الحارس أونانا الذي يلعب في صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن المباراة الماضية أمام صربيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.

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كما وشارك الحارس ديفيز إيبسي، بدلاً من الحارس المطرود بقرار من المدرب سونغ، في المباراة. كما وهو ما أثار التساؤلات لدى جماهير أسود الكاميرون.

مباراة الكاميرون ضد البرازيل

كما وسيلتقي منتخب الكاميرون، الجمعة، أمام البرازيل في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، الجولة الثالثة، على ملعب ( استاد لوسيل).

ويحل منتخب أسود الكاميرون في المركز الثالث من ترتيب المجموعة السابعة من منافسات كأس العالم 2022. بنقطة واحدة، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر البرازيل الذي حسم تأهله من الجولة الماضية بعد فوزه على سويسرا وصربيا.

المصدروطن + فرانس برس + صفحة أندريه أونانا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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