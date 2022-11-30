توني بلير يصدم الإعلام الغربي ويدافع عن قطر لحظرها شعار المثليين في كأس العالم(شاهد)

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وطن– دافع رئس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عن موقف قطر في حظر شعارات المثلية الجنسية خلال المونديال، مؤكّداً بأنّ الاعتراضات والانتقادات حول هذا الأمر لن تغيّر شيئاً، موضحاً -في الوقت نفسه- أنّ ارتداء الشارة التي تشير لدعم المثليين خلال كأس العالم، “لا يعني أنّ البلد يتجه ليصبح أكثر تقدمية أم لا”.

وفي حواره على قناة “ذا نيوز إيجنت” البريطانية، أكد “بلير” على وجوب إبداء التقدير للبلد الذي يستضيف أكبر حدث في تاريخه، واصفاً الهجوم على قطر بـ”المبالَغ فيه”.

وقال “بلير”: “ليس من المناسب من جانبنا إبداء عدم الاحترام لقطر.. هذا أكبر حدث يستضيفونه على الإطلاق(..) هذا حدث ضخم لقطر.. إنهم حلفاؤنا، واستثمروا أموالا ضخمة في بريطانيا”.

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وعن رأيه فيما يثار حول مزاعم حقوق العمال، قال “بلير”: “يمكن أن تعرض وجهة نظرك، لكن بعد ذلك وأنت تعرض وجهة نظرك، قدّر لهذا البلد مناسبته المهمة جدا”.

كما أشار “بلير” في حديثه، إلى أنّ القانون الإنجليزي كان يجرّم المثلية الجنسية حينما استضافت إنجلترا بطولة كاس العالم عام 1966.

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وحول ما تثيره دوماً وسائل الإعلام الغربية التي تستكثر على قطر استضافة مثل هذا الحدث العالمي، من مزاعم فساد شابت حصولها على حق التنظيم، قال: “يمكنك أن تتجادل في كيفية حصولهم على الاستضافة، لكن الآن الحدث انطلق الآن(..)من المهم الآن بعد عرض وجهة نظرك، أن نتحرك قدما”.

وقال بلير: “هناك اختلاف كبير من الذين زاروا قطر خلال السنوات العشر الماضية وأولئك الذين لم يزوروها، وأنا شخصيا زرتها بانتظام.. أعني أن هناك عملية تغيير”.

ووصف “بلير” قرار هيئة مواصلات لندن بمنع الإعلانات الخاصة بقطر، بأنه يحمل إشارة سياسية أكثر منه تجارية، مضيفاً: “إننا نخاطر بالاتجاه نحو المبالغة في هذا الأمر”.

وفي نفس السياق، دافع بلير عن نجم منتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الذي تعاقد مع قطر للترويج لبطولة كأس العالم، وقال: “أفضّل أن يكون وجه المونديال بريطانيا بدلا من أن يكون من بلد آخر”.

وقال بلير: “إن بيكهام كانت له علاقات طويلة مع القطريين.. أنا لم تكن لي علاقات.. لأكون خارج النقد”.

يشار إلى أن الفيفا رفض طلباً من سبعة منتخبات أوروبية لارتداء شارة المثليين، وهدّد اللاعبين المخالفين بعقوبات واحتمال أن ينالوا بطاقات صفراء، إلا أنه أعلن لاحقاً أنه يمكن للجماهير رفع أعلام ورموز تحمل ألوان قوس قزح داخل الملاعب، بناء على طلب جمهور منتخب ويلز.