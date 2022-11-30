الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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تفاصيل مثيرة في اشتباك برلماني مصري وضابط شرطة بسبب كمين مخدرات

التحفظ على عضو مجلس النواب على إثر الواقعة

كتب شيراز ماضي
النائب عيد حماد watanserb.com
اشتباك لفظي بين النائب المصري عيد حماد وقوات الأمن الموجودة في كمين أمني بمنطقة 15 مايو
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وطن– دخل عضو مجلس النواب المصري عيد حماد، في اشتباك لفظي مع قوات الأمن الموجودة في كمين أمني بمنطقة 15 مايو، بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بعد محاولته لتخليص سائقه الذي تمّ ضبطه بموادّ مخدرة، وإنهاء الأمر دون إجراء قانوني، وهو ما رفضه الضابط والقوة المرافقة له.

تفاصيل الاشتباك

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وكشف مصدر أمني مصري، تفاصيلَ حول التحفّظ على عضو مجلس النواب وصديقه، لتعدّيهم على كمين 15 مايو.

وقال المصدر، إن ضابط الكمين اشتبه في صديق النائب وبتفتيش سيارته عثر بحوزته على كمية من الحشيش، و2 طبنجة، وحقيبة بداخلها 70 ألف دولار.

وأضاف، أن المتهم اتصل بالنائب عقب ضبطه في الكمين، وأخبره أنه تم التحفظ على المضبوطات من ضمنهم حقيبة الدولارات.

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وعند وصول النائب إلى الكمين، حاول إخراج مرافقه، لكنّ ضابط الكمين رفض ذلك، فقام النائب بالتعدي على الضابط وأمين شرطة.

وأشار المصدر، إلى أن النائب غافل القوة الأمنية عقب التعدي عليهم، واستولى على الأحراز والسيارة بداخلها حقيبة الدولارات وفرّ هاربًا، لكن القوات تمكنت من محاصرتهم والتحفظ عليهم.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحفظت على النائب البرلماني ومرافقه، لتعدّيهم على كمين 15 مايو، وحيازة كمية من الحشيش المخدر، و2 طبنجة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من كمين شرطة 15 مايو، يُفيد بضبط صديق عضو بمجلس النواب عيد حماد، بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة، ثم تفاجأ الضابط بوصول العضو ومحاولته الاستيلاء على السيارة المحرزة.

وأضاف الضابط، أنه منعَه من أخذ السيارة، فقام بالتعدي عليهم والاستيلاء على السيارة، وفرّ بها هاربًا.

وتمكن الضابط والقوة المرافقة له من مطاردته والتحفظ على النائب عيد حماد، والمتهم والسيارة، وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تطورات في قضية منة شلبي

وفي قضية أخرى تخصّ المخدرات أيضاً، لا يزال الجدل يُثار حول قضية الفنانة منة شلبي، التي كان قد ألقي القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات، وتم الإفراج عنها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

الفنانة منة شلبي

وسبب الجدل هو إخلاء سبيلها دون إخضاعها لتحليل المخدرات، وعدم حبسها احتياطياً مثلما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات.

وقال مصدر قضائي، إن النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي، وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، مؤكّداً أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للاتجار عادة.

وأضاف، أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل: قيادة سيارة، أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.

وكشف المصدر سببَ عدم إجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنة شلبي، قائلاً إن النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وإن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها، إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها موادّ يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سدّدت ضماناً مالياً قدره 50 ألف جنيه.

المصدرشبكة رصد + وكالات مصرية
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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