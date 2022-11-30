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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب إسبانيا كأس العالم 2022 أمام اليابان

إسبانيا أمام اليابان في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب إسبانيا ضد اليابان اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب إسبانيا ضد اليابان اليوم
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وطن- تشهد تشكيلة منتخب إسبانيا، في المواجهة الختامية منافسات من دور مجموعات كأس العالم 2022، أمام اليابان، الخميس، على ملعب (استاد خليفة) الدولي.

وكان منتخب إسبانيا قد تعادل في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2022، أمام مكاكين ألمانيا، إيجابياً بهدف لكليهما.

تشكيلة منتخب إسبانيا كأس العالم 2022 أمام اليابان

وسيدخل المدرب الإسباني لويس إنريكي، المباراة التي تحسم عبوره إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022 قطر، أمام اليابان، بتشكيلة أساسية متوقعة، فيما يلي:

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حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع لاروخا: جوردي ألبا، داني كارفاخال، إيمبرك لابورتي، رودريغو كاسكانتي (أليخاندر بالدي).

وسط التشكيلة: جافي، بيدري، سيرخيو بوسكيتس (كوكي).

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كما وفي مركز الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا، ماركو أسينسيو (داني أولمو).

توقيت مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان

وستبدأ صافرة بداية مباراة إسبانيا ضد اليابان، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، الجولة الختامية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

فيما ستكون مباراة إسبانيا ضد اليابان، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

كما وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على مجموعة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ترتيب منتخب إسبانيا في كأس العالم قطر 2022

ويعتلي منتخب إسبانيا (لاروخا) صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط.

كما وجاء الفريق المنافس اليابان في وصافة الترتيب، برصيد3 نقاط، متساوياً بها مع صاحب المركز الثالث كوستاريكا بنفس رصيد النقاط.

بينما يتذيل في أدنى ترتيب المجموعة ماكاكين ألمانيا بنقطة وحيدة، المهدّد بالإقصاء في حال الخسارة أمام كوستاريكا أو حتى التعادل في البطولة العالمية.

المصدروطن + صفحة منتخب إسبانيا + صفحة اليابان بالعربي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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