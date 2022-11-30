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وطن- تشهد تشكيلة منتخب إسبانيا، في المواجهة الختامية منافسات من دور مجموعات كأس العالم 2022، أمام اليابان، الخميس، على ملعب (استاد خليفة) الدولي.

وكان منتخب إسبانيا قد تعادل في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2022، أمام مكاكين ألمانيا، إيجابياً بهدف لكليهما.

تشكيلة منتخب إسبانيا كأس العالم 2022 أمام اليابان

وسيدخل المدرب الإسباني لويس إنريكي، المباراة التي تحسم عبوره إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022 قطر، أمام اليابان، بتشكيلة أساسية متوقعة، فيما يلي:

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حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع لاروخا: جوردي ألبا، داني كارفاخال، إيمبرك لابورتي، رودريغو كاسكانتي (أليخاندر بالدي).

وسط التشكيلة: جافي، بيدري، سيرخيو بوسكيتس (كوكي).

🧘🏻‍♂️ Concentración, esfuerzo y trabajo. 📸 Retratos para terminar el día en Doha y a descansar prontito, que mañana ya es previa de partido y hay que estar 𝘼 𝙏𝙊𝙋𝙀. 😴 ¡¡Buenas noches a todos!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/lykDCGmJmg — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 29, 2022

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كما وفي مركز الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا، ماركو أسينسيو (داني أولمو).

توقيت مشاهدة مباراة إسبانيا ضد اليابان

وستبدأ صافرة بداية مباراة إسبانيا ضد اليابان، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، الجولة الختامية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

📸 Esta foto tiene TANTÍSIMAS cosas que yo la dejo por aquí y ya vosotros os fijáis. 😜 (PD: Una pista, hay 𝒕𝒓𝒐𝒍𝒍𝒆𝒊𝒕𝒐).#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/FfLX1xhAJA — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 29, 2022

فيما ستكون مباراة إسبانيا ضد اليابان، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

كما وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على مجموعة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ترتيب منتخب إسبانيا في كأس العالم قطر 2022

ويعتلي منتخب إسبانيا (لاروخا) صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط.

🔲 ÁRBITROS | El árbitro sudafricano Victor Gomes dirigirá el choque decisivo entre #JPN y #ESP. ➡️ El colegiado, de 39 años, ha dirigido ya el encuentro entre Francia y Australia en esta misma Copa del Mundo. ℹ️ https://t.co/dLiqhlrxJQ#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/PmGctC4CBR — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 29, 2022

كما وجاء الفريق المنافس اليابان في وصافة الترتيب، برصيد3 نقاط، متساوياً بها مع صاحب المركز الثالث كوستاريكا بنفس رصيد النقاط.

Fue una derrota amarga para Japón 😔, pero seguro que nuestros seguidores en Costa Rica están muy felices. Veremos qué ocurre en el España-Japón. 🇪🇸⚽️🇯🇵 نتمنى أن يقدم المنتخب الياباني أداء أفضل في المباراة القادمة! أنا أثق في كوبو! pic.twitter.com/1QlUNpCqot — Japón en español 🇯🇵 (@nippon_es) November 28, 2022

بينما يتذيل في أدنى ترتيب المجموعة ماكاكين ألمانيا بنقطة وحيدة، المهدّد بالإقصاء في حال الخسارة أمام كوستاريكا أو حتى التعادل في البطولة العالمية.