الأرجنتين وبولندا إلى الدور ال16 على حساب السعودية والمكسيك (شاهد)

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وطن- حسمت المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، بتأهل منتخبي الأرجنتين وبولندا على حساب السعودية والمكسيك، إلى الدور ال16 القادم في البطولة العالمية التي تستضيفها دولة قطر بنسختها ال22.

مباراة الأرجنتين ضد بولندا

وأحرز منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه بولندا، في الدقيقة ال46 مع بداية مجريات الشوط الثاني من المباراة، عن طريق أليكسيس ماك اليستير.

كما وعزز راقصو التانغو هدف التقدم الثاني عند الدقيقة ال67 من توقيع اللاعب جوليان ألفاريز.

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وشهدت مباراة الأرجنتين وبولندا، تفوق راقصو التانغو على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت التسديدات إلى 23 تسديدة والاستحواذ بنسبة 74%.

على عكس منتخب بولندا الذي وصلت تسديداته إلى 4 تسديدات فقط، بينما استحوذ على الكرة بنسبة 26%.

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وسيلتقي منتخب الأرجنتين أمام أستراليا في المواجهة القادمة بمنافسات الدور ال16، كما وسيواجه بولندا أمام حامب اللقب فرنسا.

مباراة السعودية ضد المكسيك

وسجل منتخب المكسيك الهدف الأول في شباك الأخضر السعودي، اللاعب هنري مارتن ميكس في الدقيقة ال47.

كما وأضاف المكسيك ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة ال52، عن طريق اللاعب المكسيكي لويس تشافيز.

ودخل المنتخب السعودي التاريخ رغم خروجه من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد تحقيق الفوز على الأرجنتين بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وكسر سلسلة الانتصارات ال36 بدون أي خسارة.

وعاد النجم السعودي سالم الدوسري من بعيد بهدف تقليص الفارق الوحيد للأخضر السعودي في المباراة، عند الدقيقة ال95.

ترتيب المجموعة الثالثة في منافسات كأس العالم قطر 2022

وتصدر منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، برصيد 6 نقاط.

كما وآتى منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما جاء المكسيك بثالث جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط بفارق الأهداف.

ويتذيل المنتخب السعودي أدنى ترتيب المجموعة ب3 نقاط، مع ختام منافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.