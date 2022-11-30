الأرجنتين وبولندا إلى الدور ال16 على حساب السعودية والمكسيك (شاهد)

وطن- حسمت المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، بتأهل منتخبي الأرجنتين وبولندا على حساب السعودية والمكسيك، إلى الدور ال16 القادم في البطولة العالمية التي تستضيفها دولة قطر بنسختها ال22.
مباراة الأرجنتين ضد بولندا
وأحرز منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه بولندا، في الدقيقة ال46 مع بداية مجريات الشوط الثاني من المباراة، عن طريق أليكسيس ماك اليستير.
كما وعزز راقصو التانغو هدف التقدم الثاني عند الدقيقة ال67 من توقيع اللاعب جوليان ألفاريز.
وشهدت مباراة الأرجنتين وبولندا، تفوق راقصو التانغو على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت التسديدات إلى 23 تسديدة والاستحواذ بنسبة 74%.
هدف الأرجنتين "67": بولندا 0-2 الأرجنتين#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @pzpn_pl @LaczyNasPilka #TodosJuntos #Argentina pic.twitter.com/u9Mnf5vykj
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
على عكس منتخب بولندا الذي وصلت تسديداته إلى 4 تسديدات فقط، بينما استحوذ على الكرة بنسبة 26%.
هدف الأرجنتين "46": بولندا 0-1 الأرجنتين#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @pzpn_pl @LaczyNasPilka #TodosJuntos #Argentina pic.twitter.com/r2QRl2Pcy8
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وسيلتقي منتخب الأرجنتين أمام أستراليا في المواجهة القادمة بمنافسات الدور ال16، كما وسيواجه بولندا أمام حامب اللقب فرنسا.
مباراة السعودية ضد المكسيك
وسجل منتخب المكسيك الهدف الأول في شباك الأخضر السعودي، اللاعب هنري مارتن ميكس في الدقيقة ال47.
هدف السعودية "95": السعودية 1-2 المكسيك #قطر2022 #كأس_العالم_2022 #WorldCup2022 #FIFAWorldCup#السعوديه_المسكيك pic.twitter.com/T7lfS2qOlE
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
كما وأضاف المكسيك ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة ال52، عن طريق اللاعب المكسيكي لويس تشافيز.
ودخل المنتخب السعودي التاريخ رغم خروجه من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد تحقيق الفوز على الأرجنتين بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وكسر سلسلة الانتصارات ال36 بدون أي خسارة.
فرحة لاعبي وجماهير #بولندا بهدف السعودية في مرمى #المكسيك وضمان التأهل لدور الـ16 رغم الخسارة أمام #الأرجنتين#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @pzpn_pl @LaczyNasPilka #TodosJuntos #Argentina pic.twitter.com/f1LfwTEDm0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وعاد النجم السعودي سالم الدوسري من بعيد بهدف تقليص الفارق الوحيد للأخضر السعودي في المباراة، عند الدقيقة ال95.
سالم الدوسري يعادل رقم سامي الجابر ووهبي الخزري#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/uNZdI4gwJy
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
ترتيب المجموعة الثالثة في منافسات كأس العالم قطر 2022
وتصدر منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، برصيد 6 نقاط.
هدف المكسيك "52": المكسيك 2-0 السعودية#قطر2022 #كأس_العالم_2022 #WorldCup2022 #FIFAWorldCup#السعوديه_المسكيك pic.twitter.com/I6BtP09IUk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
كما وآتى منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما جاء المكسيك بثالث جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط بفارق الأهداف.
هدف المكسيك "47": المكسيك 1-0 السعودية#قطر2022 #كأس_العالم_2022 #WorldCup2022 #FIFAWorldCup#السعوديه_المسكيك pic.twitter.com/gdSooEFfct
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
ويتذيل المنتخب السعودي أدنى ترتيب المجموعة ب3 نقاط، مع ختام منافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.