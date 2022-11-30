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ابنة أمير قطر نسخة من الشيخة جواهر وما فعلته جذب الأنظار (فيديو)

المياسة الابنة الكبرى للشيخ تميم بن حمد

كتب فهمي الورغمي
ابنة أمير قطر watanserb.com
ابنة أمير قطر
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وطن- رصدت عدسات جمهور مونديال قطر 2022، لحظة تقديم الشيخة المياسة بنت تميم بن حمد، ابنة أمير قطر، مجموعة من الهدايا إلى عدد من المشجعين في أحد المباريات.

اللقطة التي أشاد بها الكثيرون مؤكدين على التواضع وخفة الروح التي ظهرت بها “المياسة” ابنة الشيخ تميم الكبرى من زوجته الشيخة جواهر، بعيدا الصورة النمطية المتخذة عن أفراد الأسر الحاكمة بالخليج والحواجز بينهم وبين الشعب.

المياسة بنت تميم في ظهور لافت

وظهرت الشيخة المياسة ذات الـ16 عاما، وهي تقدم علب “شوكولاتة” إلى أحد الفتيات ضمن المشجعين، و يبدو أنها تتقاسمها معها.

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قوبلت هذه الحركة بتفاعل المشجعين الحضور، الذين عبر بعضهم عن سعادته بهذه المبادرة اللطيفة.

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وقال البعض إنها شابة على خُلق جميل وذلك نابع من تربية عائلية قوامها التواضع مع الجميع.

المياسة بنت تميم
المياسة بنت تميم

فيما أشار آخرون إلى أن كل العائلة المالكة في قطر، قد ظهرت خلال المونديال في صورة أكثر قربا من المشجعين ترحيبا بضيوف الدوحة الت تستضيف كأس العالم 2022.

المياسة بنت تميم
المياسة بنت تميم

الشيخة جواهر آل ثاني

والشيخة المياسة هي الابنة الكبرى لأمير قطر، من زوجته الأولى الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني.

وُلدت الشيخة المياسة بن تميم عام 2006، بعد زواج والدتها الشيخة جواهر من أمير دولة قطر، في الثامن من يناير كانون الثاني عام 2005.

وبات ظهور أمير قطر خلال مباريات المونديال، مصدرَ جذب واهتمام وسائل الإعلام، لا سيما تفاعله مع نتائج مباريات المنتخبات العربية.

وانتشر مؤخراً، مقطع فيديو يظهر فرحة الشيخ تميم، بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، يوم الأحد.

وحرص أمير قطر على دعم ومساندة “أسود الأطس” من مدرجات استاد الثمامة، وظهر مُبتسمًا ويصفق بيديه، مُعربًا عن سعادته بتحقيق المنتخب المغربي النقاط الثلاث.

وسبق أن تمّ تداول لقطات أخرى تظهر تميم بن حمد آل ثاني، ووالده حمد بن خليفة، وهما يُعربان عن دعمهما لمنتخبي السعودية وتونس، خلال مبارياتهما في نهائيات البطولة.

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وتواصل دولة قطر احتضان فعاليات كأس العالم2022 وسط حضور جماهيري مذهل، اختلطت فيه جميع الجنسيات من مختلف دول العالم مشكلين فسيفساء جميلة على أرض عربية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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