ابنة أمير قطر نسخة من الشيخة جواهر وما فعلته جذب الأنظار (فيديو)

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وطن- رصدت عدسات جمهور مونديال قطر 2022، لحظة تقديم الشيخة المياسة بنت تميم بن حمد، ابنة أمير قطر، مجموعة من الهدايا إلى عدد من المشجعين في أحد المباريات.

اللقطة التي أشاد بها الكثيرون مؤكدين على التواضع وخفة الروح التي ظهرت بها “المياسة” ابنة الشيخ تميم الكبرى من زوجته الشيخة جواهر، بعيدا الصورة النمطية المتخذة عن أفراد الأسر الحاكمة بالخليج والحواجز بينهم وبين الشعب.

المياسة بنت تميم في ظهور لافت

وظهرت الشيخة المياسة ذات الـ16 عاما، وهي تقدم علب “شوكولاتة” إلى أحد الفتيات ضمن المشجعين، و يبدو أنها تتقاسمها معها.

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قوبلت هذه الحركة بتفاعل المشجعين الحضور، الذين عبر بعضهم عن سعادته بهذه المبادرة اللطيفة.

سمو الشيخه المياسه بنت تميم المجد 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🙏🙏❤️ pic.twitter.com/hm2Q12bkuD — محمداحمد (@mhmaedAAhmad) November 29, 2022

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وقال البعض إنها شابة على خُلق جميل وذلك نابع من تربية عائلية قوامها التواضع مع الجميع.

فيما أشار آخرون إلى أن كل العائلة المالكة في قطر، قد ظهرت خلال المونديال في صورة أكثر قربا من المشجعين ترحيبا بضيوف الدوحة الت تستضيف كأس العالم 2022.

الشيخة جواهر آل ثاني

والشيخة المياسة هي الابنة الكبرى لأمير قطر، من زوجته الأولى الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني.

وُلدت الشيخة المياسة بن تميم عام 2006، بعد زواج والدتها الشيخة جواهر من أمير دولة قطر، في الثامن من يناير كانون الثاني عام 2005.

وبات ظهور أمير قطر خلال مباريات المونديال، مصدرَ جذب واهتمام وسائل الإعلام، لا سيما تفاعله مع نتائج مباريات المنتخبات العربية.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بعد فوز المغرب ❤️#المغرب_بلجيكا

pic.twitter.com/XW1xJEHOAn — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) November 27, 2022

وانتشر مؤخراً، مقطع فيديو يظهر فرحة الشيخ تميم، بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، يوم الأحد.

وحرص أمير قطر على دعم ومساندة “أسود الأطس” من مدرجات استاد الثمامة، وظهر مُبتسمًا ويصفق بيديه، مُعربًا عن سعادته بتحقيق المنتخب المغربي النقاط الثلاث.

تصفيق حار من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأسود أطلس بعد فوز مستحق للمنتخب المغربي 👏🏻🇲🇦🇶🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ln7uAF5xXg — 𝐅𝐏𝐋_𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥𝐥𝐚𝐡.𝐁𝐚𝐡𝐣𝐚𝐭 (@Bahjat_100) November 27, 2022

وسبق أن تمّ تداول لقطات أخرى تظهر تميم بن حمد آل ثاني، ووالده حمد بن خليفة، وهما يُعربان عن دعمهما لمنتخبي السعودية وتونس، خلال مبارياتهما في نهائيات البطولة.

وتواصل دولة قطر احتضان فعاليات كأس العالم2022 وسط حضور جماهيري مذهل، اختلطت فيه جميع الجنسيات من مختلف دول العالم مشكلين فسيفساء جميلة على أرض عربية.