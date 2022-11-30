الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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أمير قطر السابق وزوجته يتشاركان رفع العلم السعودي (شاهد)

حمد بن خليفة والشيخة موزا يؤازران الأخضر أمام المكسيك

كتب باسل النجار
أمير قطر السابق وزوجته watanserb.com
أمير قطر السابق وزوجته
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وطن- وثقت لقطات مصورة من استاد “لوسيل” في الدوحة، حيث المباراة التي جمعت بين السعودية والمكسيك، لحظة رفع العلم السعودي من قبل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وزوجته الشيخة موزا، تشجيعا منهم للمنتخب السعودي.

وانتهت مباراة السعودية والمكسيك، بهزيمة الصقور الخضر بهدفين لهدف أحرزه سالم الدوسري في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة.

“وين موزا؟.. وراك وراك”.. فيديو طريف لأمير قطر السابق وزوجته

وظهر الشيخ حمد بن خليفة وهو يرفع علم السعودية وتشاركه زوجته موزا، والدة الأمير تميم، في لفتة لاقت استحسان السعوديين.

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وكان أمير قطر السابق قد ظهر سابقا في المباريات التي تخص المنتخبات العربية بالبطولة، وهو يرفع أعلام تلك البلاد دعما لهم.

وشهدت بطولة كأس العالم الحالية في قطر أيضا، أكثر من إطلالة للشيخة موزا بنت ناصر المسند، والتي عبرت عن دعمها الكبير للمنتخبات العربية المشاركة بأول مونديال ينظم على أرض عربية وفي الشرق الأوسط عموما.

مباراة السعودية والمكسيك أحزنت السعوديين والعرب

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وتسببت خسارة المنتخب السعودي أمام المكسيك، في حزن السعوديين والعرب الذين كانوا يمنوا أنفسهم بصعود الأخضر إلى الدور ثمن النهائي، ومواصلة إنجازاتهم بعد قهرهم للأرجنتين في المباراة الأولى.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب لوسيل، سيطرة تامة من قبل منتخب المكسيك وتراجع من السعودية.

وأحرز هنري مارتن الهدف الأول لصالح منتخب المكسيك في الدقيقة 47.

وأضاف لويس شافيز الهدف الثاني في الدقيقة 52، بينما سجل سالم الدوسري هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 95 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ودع متنخب السعودية بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد التواجد في المركز الرابع بالمجموعة برصيد 3 نقاط.

ورغم الفوز ودع منتخب المكسيك أيضا، المونديال بعد التواجد في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط.

ويشار إلى أنه بات ظهور أفراد العائلة الحاكمة القطرية وخاصة أمير قطر خلال مباريات المونديال، مصدرَ جذب واهتمام وسائل الإعلام، لا سيما تفاعله مع نتائج مباريات المنتخبات العربية.

أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة والشيخة “موزة” في سلطنة عمان (شاهد)

وسبق أن تمّ تداول لقطات أخرى تظهر تميم بن حمد آل ثاني، ووالده حمد بن خليفة، وهما يُعربان عن دعمهما لمنتخبي السعودية وتونس، خلال مبارياتهما في نهائيات البطولة.

وتواصل دولة قطر احتضان فعاليات كأس العالم2022 وسط حضور جماهيري مذهل، اختلطت فيه جميع الجنسيات من مختلف دول العالم مشكلين فسيفساء جميلة على أرض عربية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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