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“هل عثمان الخميس أعظم قدرا من آل رسول الله؟”.. باحث كويتي يثير جدلا

قال إنه ألقي القبض عليه بسبب دفاعه عن سيدنا علي

كتب خالد السعدي
سعد بن ثقل العجمي watanserb.com
الشيخ عثمان الخميس والباحث سعد بن ثقل العجمي
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وطن– كشف الباحث الكويتي سعد بن ثقل العجمي المتخصّص في الشريعة والدراسات الإسلامية، عن صدور قرار من النيابة بالقبض عليه.

وقال في تغريدة له عبر موقع “تويتر“: “أصدرت النيابة العامة قبل قليل قرار إلقاء القبض عليّ بسبب شكوى من عثمان الخميس (رجل الدين الكويتي الشهير) لدفاعي عن سيدنا علي رضي الله عنه”.

وأضاف: “رغم خروجي بكفالة مالية، إلا أني أشعر بالمرارة والغبن فهل أصبح دفاعنا عن أهل البيت جريمة نُحاكم عليها، وهل أصبحت ذوات البعض أعظم قدراً من آل رسول الله ﷺ وأصحابه”.

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والعجمي كان قد هاجم الخميس في أكثر من مناسبة، ووثّق ما قال إنه نموذج فاضح وواضح لما سمّاه “النواصب الجدد”، في إشارة إلى الداعية الكويتي الشهير، قائلاً: إن “الأخير” كتب فصلاً عن أطلق عليها “مآخذ” على سيدنا علي بن أبي طالب في كتب أهل السنة.

وأرفق العجمي اتهامَه هذا، بنشر صور أبرزت مقتطفات في هذا الجانب.

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وبعد القبض عليه مؤخراً ومن ثم الإفراج عنه بكفالة، أعاد العجمي نشر التغريدة السابقة، وقال: “لمن شكك حول القضية ودفاعي عن سيدنا الإمام علي عليه سلام الله ورضوانه:.. في هذه السلسلة بيان بعض ما قاله وأساء به عثمان الخميس: وأقول للمدافعين عنه: هل هان عليكم حبيب رسول الله وزوج ابنته وأول من يجثو للخصومة يوم القيامة بنص البخاري؟ هل هان عليكم علي؟ والله لا يهون عندنا وعلينا!!”.

وفي موضع آخر، نشر تغريدة لما سماه تطاولاً من عثمان الخميس في مقطع فيديو على مقام سيدنا علي.

ناشطون يهاجمون العجمي ويدافعون عن الخميس

تغريدات الباحث العجمي في نزاعه مع الخميس، أثارت حالة من الجدل والتفاعل بين النشطاء الكويتيين على موقع تويتر.

فقال “نواف”: “الشيخ عثمان ما يتعدى على أحد إنت راجع نفسك شوف شمسوي.. واذا خلصتوا روح له تسامح منه وان شاء الله ما يقصر”.

وكتب “محمد”: “لكل زمان نواصبه وكلام الخميس أو غيره ليس له تأثير على الحيدر الكرار فمن أزل الزمن والصراع بين الخير والشر من مقومات الحيا ةمنذخلق الله الدنيا إلى أن تزول فالشر خصيم الخير والحق نظيره الباطل فللباطل أنصار وللحق أنصار وسيسعون أنصار الباطل لجعله حق وسيكون سعيهم باستماته فلا ضرر في ذلك”.

وكتب “أحمد”: “هذا كلأم عثمان الخميس في علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهذا اعتقادنا فيه ولانزكيه على الله لكن انتم مجرد خنجر في خصر الامة الإسلامية تدلسون الكلام وتاخذون من الدين ماتماشى مع اهوائكم ومصالحكم وتطعنون في صحابة النبي عليه السلام الذين زكاهم الله في القرآن الكريم والسنة الشريفة”.

وتفاعل ناصر: “والله اكثر المدافعين عن ال البيت شيخنا الفاضل الشيخ عثمان الخميس واسأل الله ان يحفظ الشيخ عثمان الخميس ويجعل كيد من يعاديه فى نحره”.

 

وغرد يوسف: “الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاك اللي يدافع عن البيت الابراهيمي ويعتبر احمد الطيب امامه الاكبر ما هي غريبه يقول عن الشيخ عثمان الخميس ناصبي.. اسال الله ان يهديك”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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