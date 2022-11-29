“هل عثمان الخميس أعظم قدرا من آل رسول الله؟”.. باحث كويتي يثير جدلا

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وطن– كشف الباحث الكويتي سعد بن ثقل العجمي المتخصّص في الشريعة والدراسات الإسلامية، عن صدور قرار من النيابة بالقبض عليه.

وقال في تغريدة له عبر موقع “تويتر“: “أصدرت النيابة العامة قبل قليل قرار إلقاء القبض عليّ بسبب شكوى من عثمان الخميس (رجل الدين الكويتي الشهير) لدفاعي عن سيدنا علي رضي الله عنه”.

وأضاف: “رغم خروجي بكفالة مالية، إلا أني أشعر بالمرارة والغبن فهل أصبح دفاعنا عن أهل البيت جريمة نُحاكم عليها، وهل أصبحت ذوات البعض أعظم قدراً من آل رسول الله ﷺ وأصحابه”.

أصدرت النيابة العامة قبل قليل قرار إلقاء القبض عليّ بسبب شكوى من عثمان الخميس لدفاعي عن سيدنا علي رضي الله عنه!

ورغم خروجي بكفالة مالية، إلا أني أشعر بالمرارة والغبن فهل أصبح دفاعنا عن أهل البيت جريمة نُحاكم عليها، وهل أصبحت ذوات البعض أعظم قدراً من آل رسول الله ﷺ وأصحابه!! pic.twitter.com/DL6NrnQnBJ — سعد بن ثقل العجمي (@SaadTheqal) November 28, 2022

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والعجمي كان قد هاجم الخميس في أكثر من مناسبة، ووثّق ما قال إنه نموذج فاضح وواضح لما سمّاه “النواصب الجدد”، في إشارة إلى الداعية الكويتي الشهير، قائلاً: إن “الأخير” كتب فصلاً عن أطلق عليها “مآخذ” على سيدنا علي بن أبي طالب في كتب أهل السنة.

وأرفق العجمي اتهامَه هذا، بنشر صور أبرزت مقتطفات في هذا الجانب.

-نموذج واضح فاضح لـ #النواصب_الجدد

.

-يمثلهم فيه وبجدارة #عثمان_الخميس

.

-حيث عقد فصلاً بعنوان:

(مآخذ على علي بن أبي طالب في كتب أهل السنة)

.

الله أكبر

علي بن أبي طالب أسد الله الغالب

علي ابن عم الرسول وزوج البتول

علي ولي الله وولي رسول الله وولي كل مؤمن#إنه_علي#زحف_الخميس pic.twitter.com/7uV3eEdvwZ — سعد بن ثقل العجمي (@SaadTheqal) March 8, 2018

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وبعد القبض عليه مؤخراً ومن ثم الإفراج عنه بكفالة، أعاد العجمي نشر التغريدة السابقة، وقال: “لمن شكك حول القضية ودفاعي عن سيدنا الإمام علي عليه سلام الله ورضوانه:.. في هذه السلسلة بيان بعض ما قاله وأساء به عثمان الخميس: وأقول للمدافعين عنه: هل هان عليكم حبيب رسول الله وزوج ابنته وأول من يجثو للخصومة يوم القيامة بنص البخاري؟ هل هان عليكم علي؟ والله لا يهون عندنا وعلينا!!”.

لمن شكك حول القضية ودفاعي عن سيدنا الإمام علي عليه سلام الله ورضوانه:

في هذه السلسلة بيان بعض ما قاله وأساء به عثمان الخميس:

وأقول للمدافعين عنه:

هل هان عليكم حبيب رسول الله وزوج ابنته وأول من يجثو للخصومة يوم القيامة بنص البخاري؟

هل هان عليكم علي؟

والله لا يهون عندنا وعلينا!! https://t.co/wWqYaig9rs — سعد بن ثقل العجمي (@SaadTheqal) November 28, 2022

وفي موضع آخر، نشر تغريدة لما سماه تطاولاً من عثمان الخميس في مقطع فيديو على مقام سيدنا علي.

وهنا أيضاً يتطاول على مقام سيدنا علي رضي الله عنه وعليه السلام..

فالحمد لله الذي شرّفنا بالدفاع عن آل بيت نبيه ﷺ وأكابر صحابته رضي الله عنهم

ومن يتعرض لهم سنتعرض له ولا كرامة وإن انخدعت به الجماهير وتعصبت له!

يكفي أن نكون في صف هؤلاء الأطهار الأبرار وحسبكمُ هذا التفاوت بيننا https://t.co/ZHC4Kv8aCW — سعد بن ثقل العجمي (@SaadTheqal) November 28, 2022

ناشطون يهاجمون العجمي ويدافعون عن الخميس

تغريدات الباحث العجمي في نزاعه مع الخميس، أثارت حالة من الجدل والتفاعل بين النشطاء الكويتيين على موقع تويتر.

فقال “نواف”: “الشيخ عثمان ما يتعدى على أحد إنت راجع نفسك شوف شمسوي.. واذا خلصتوا روح له تسامح منه وان شاء الله ما يقصر”.

الشيخ عثمان ما يتعدى على أحد

انت راجع نفسك شوف شمسوي

واذا خلصتوا

روح له تسامح منه وان شاء الله مايقصر — نواف (@iNawaf250) November 28, 2022

وكتب “محمد”: “لكل زمان نواصبه وكلام الخميس أو غيره ليس له تأثير على الحيدر الكرار فمن أزل الزمن والصراع بين الخير والشر من مقومات الحيا ةمنذخلق الله الدنيا إلى أن تزول فالشر خصيم الخير والحق نظيره الباطل فللباطل أنصار وللحق أنصار وسيسعون أنصار الباطل لجعله حق وسيكون سعيهم باستماته فلا ضرر في ذلك”.

لكل زمان نواصبه وكلام الخميس اوغيره ليس له تاثيرعلى الحيدر الكرار فمن ازل الزمن والصراع بين الخيروالشر من مقومات الحياةمنذخلق الله الدنيا الى ان تزول فالشر خصيم الخير والحق نظيره الباطله فللباطل انصار وللحق انصار وسيسعون انصار الباطل لجعله حق وسيكون سعيهم باستماته فلا ضرر في ذلك pic.twitter.com/8pxGxfv3K7 — محمد اليامي (@BthoorMohd) November 28, 2022

وكتب “أحمد”: “هذا كلأم عثمان الخميس في علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهذا اعتقادنا فيه ولانزكيه على الله لكن انتم مجرد خنجر في خصر الامة الإسلامية تدلسون الكلام وتاخذون من الدين ماتماشى مع اهوائكم ومصالحكم وتطعنون في صحابة النبي عليه السلام الذين زكاهم الله في القرآن الكريم والسنة الشريفة”.

هذا كلأم عثمان الخميس في علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهذا اعتقادنا فيه ولانزكيه على الله لكن انتم مجرد خنجر في خصر الامة الإسلامية تدلسون الكلام وتاخذون من الدين ماتماشى مع اهوائكم ومصالحكم وتطعنون في صحابة النبي عليه السلام الذين زكاهم الله في القرآن الكريم والسنة الشريفة pic.twitter.com/tq4A2r4ZJ1 — Ahmed (@Ahmed11867337) November 28, 2022

وتفاعل ناصر: “والله اكثر المدافعين عن ال البيت شيخنا الفاضل الشيخ عثمان الخميس واسأل الله ان يحفظ الشيخ عثمان الخميس ويجعل كيد من يعاديه فى نحره”.

والله اكثر المدافعين عن ال البيت شيخنا الفاضل الشيخ عثمان الخميس واسأل الله ان يحفظ الشيخ عثمان الخميس ويجعل كيد من يعاديه فى نحره — ناصر ابـــــــــــو الـــروس (@swahku) November 28, 2022

وغرد يوسف: “الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاك اللي يدافع عن البيت الابراهيمي ويعتبر احمد الطيب امامه الاكبر ما هي غريبه يقول عن الشيخ عثمان الخميس ناصبي.. اسال الله ان يهديك”.