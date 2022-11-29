من هو هداف كأس العالم قطر 2022؟! .. جدول الترتيب

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وطن- يتقاسم النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الإكوادوري المخضرم إينر فالنسيا، صدارة ترتيب هدافي كأس العالم قطر2022، قبيل المواجهة الختامية لمنافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.

كما وتنطلق الثلاثاء، المباريات الختامية من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، لحسم المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثمن النهائي (ال16).

هداف كأس العالم قطر 2022

كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، جدول ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022، قبيل انطلاق الجولة الثالثة الختامية من دور المجموعات، فيما يلي:

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(1) كيليان مبابي (فرنسا) 3 أهداف.

(2) إينر فالنسيا (الإكوادور) 3 أهداف.

(3) بوكايو ساكا (إنجلترا) هدفين.

من هو هداف كأس العالم 2022؟ إليك الإجابة 🤩⬇️pic.twitter.com/2RrIrKoe6Q — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 25, 2022

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(4) مهدي طارمي (إيران) هدفين.

(5) أوليفيه جيرو (فرنسا) هدفين.

(6) كودي جاكبو (هولندا) هدفين.

(7) فيران توريس (إسبانيا) هدفين.

(8) ريتشارليسون (البرازيل) هدفين.

إينر فالنسيا هو هداف كأس العالم 2022 برصيد 3 أهداف في مباراتين 🔥 pic.twitter.com/lYiARzgo9a — جنون الكالتشيو (@Azuri99) November 25, 2022

(9) ليونيل ميسي (الأرجنتين) هدفين.

(10) ألفارو موارتا (إسبانيا) هدفين.

منافسات كأس العالم قطر 2022

كما وشهدت منافسات كأس العالم 2022 قطر، التي تنظمها دولة قطر، كأول نسخة عربية في تاريخ المونديال، والأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، العديد من المفاجآت المثيرة على صعيد نتائج المباريات للمنتخبات المشاركة في البطولة.

فقد نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين، وكسر سلسلة انتصاراته ال36، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كانا من توقيع سالم الدوسري وصالح الشهري.

كما وتغلّب منتخب اليابان على ألمانيا (المكاكين) بذات النتيجة السابقة، كما واستطاع كوستاريكا الفوز على اليابان بهدف نظيف دون رد.

إينير فالنسيا يسجل هدف التعادل للإكوادور في شباك هولندا 🇪🇨 القائد الإكوادوري هو هداف كأس العالم قطر 2022 برصيد 3 أهداف ⚽️#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zAK1ruBiZg — GOAL Arabia (@GoalAR) November 25, 2022

كما وتستمر منافسات كأس العالم قطر 2022 بنسختها العربية ال22، حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.