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مونديال قطر 2022

من هو هداف كأس العالم قطر 2022؟! .. جدول الترتيب

مبابي والإكوادوري فالنسيا يتقاسمان صدارة ترتيب هدافو كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 watanserb.com
ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022
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وطن- يتقاسم النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الإكوادوري المخضرم إينر فالنسيا، صدارة ترتيب هدافي كأس العالم قطر2022، قبيل المواجهة الختامية لمنافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.

كما وتنطلق الثلاثاء، المباريات الختامية من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، لحسم المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثمن النهائي (ال16).

هداف كأس العالم قطر 2022

كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، جدول ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022، قبيل انطلاق الجولة الثالثة الختامية من دور المجموعات، فيما يلي:

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(1) كيليان مبابي (فرنسا) 3 أهداف.

(2) إينر فالنسيا (الإكوادور) 3 أهداف.

(3) بوكايو ساكا (إنجلترا) هدفين.

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(4) مهدي طارمي (إيران) هدفين.

(5) أوليفيه جيرو (فرنسا) هدفين.

(6) كودي جاكبو (هولندا) هدفين.

(7) فيران توريس (إسبانيا) هدفين.

(8) ريتشارليسون (البرازيل) هدفين.

(9) ليونيل ميسي (الأرجنتين) هدفين.

(10) ألفارو موارتا (إسبانيا) هدفين.

منافسات كأس العالم قطر 2022

كما وشهدت منافسات كأس العالم 2022 قطر، التي تنظمها دولة قطر، كأول نسخة عربية في تاريخ المونديال، والأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، العديد من المفاجآت المثيرة على صعيد نتائج المباريات للمنتخبات المشاركة في البطولة.

فقد نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين، وكسر سلسلة انتصاراته ال36، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كانا من توقيع سالم الدوسري وصالح الشهري.

كما وتغلّب منتخب اليابان على ألمانيا (المكاكين) بذات النتيجة السابقة، كما واستطاع كوستاريكا الفوز على اليابان بهدف نظيف دون رد.

كما وتستمر منافسات كأس العالم قطر 2022 بنسختها العربية ال22، حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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