الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
الرئيسيةالهدهدمنيرة المقبالي.. حكم يسدل الستار على القضية التي شغلت العمانيين
الهدهد

منيرة المقبالي.. حكم يسدل الستار على القضية التي شغلت العمانيين

توفيت المقبالي في مايو 2021 جراء خطأ طبي

كتب فهمي الورغمي
محكمة طبيب منيرة المقبالي watanserb.com
محكمة طبيب منيرة المقبالي
- Advertisement -

وطن- بعد سنة ونصف على وفاتها، أصدرت محكمة عمانية حكمها في حق المواطنة العمانية “منيرة المقبالي” اليوم الثلاثاء، حضوريا، بإدانة الطبيب الجراح المصري “مدحت سامي علي” “بجناية الخطأ الطبي المؤدي لوفاة شخص”.

الحكم بسجن الطبيب المتسبب في وفاة منيرة المقبالي

يشار إلى منيرة المقبالي توفيت مايو/ آيار 2021، خلال إجرائها عملية جراحية داخل مستشفى الخليج التخصصي، أدت إلى وفاتها.

إلى ذلك، فقد شارك حساب باسم “غيث” ـ بينت التعليقات أنه يعود لزوجة المقبالي ـ اليوم الثلاثاء، مقتطفات عن نص الحكم الصادر في حق الطبيب المصري الجنسية، بعد أكثر من سنة ونصف من وفاة المقبالي، لفت إلى أنه صادر عن قسم الإدارة والتنسيق بمكتب “بي كيه للمحاماة والاستشارات القانونية”.

الصحة العمانية تتخذ هذا الإجراء بحق الطبيب الذي تسبب بوفاة منيرة المقبالي

- Advertisement -

وجاء في نص الحكم على الحساب المذكور على تويتر، أن المحكمة حكمت حضوريا بإدانة مدحت سامي علي – طبيب مصري الجنسية – بجناية الخطأ الطبي المؤدي لوفاة شخص ومعاقبة الطبيب المصري بالسجن مدة سنة وإلغاء ترخيصه بمزاولة مهنة الطب وإبعاده من البلاد بعد قضاء العقوبة”.

كما أشار زوج منيرة المقبالي في سلسلة تغريداته التي رصدتها (وطن) إلى أن المحكمة قررت “نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصاريف”.

- Advertisement -

وكذلك “إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة”.

وفاة المواطنة العمانية منيرة المقبالي

وتوفيت المواطنة العمانية منيرة المقبالي من ولاية صحار، والتي كانت تعمل بمهنة ريادة الأعمال، في مايو آيار 2021 بسبب خطأ طبي أثناء دخولها لإجراء عملية جراحية.

ووقتها وتحت وسم “منيره المقبالي في ذمة الله”، نعى العمانيون السيدة التي ذكروا أنها ليست من نجوم السوشيال، لكنها صاحبة شعبية كبيرة في ولاية صحار بسبب أخلاقها الحميدة وطيبتها.

وقد أثارت وفاتها، حينذاك، انتقادات واسعة بسبب ما تعرضت له من خطأ طبي أودى بحياتها.

ويأتي هذا الحكم الصادر في حق الطبيب المصري المقيم في عمان بعد سنة تقريباً من تحركات رسمية بادرت بها وزارة الصحة العمانية.

حيث أصدرت الوزارة في يونيو 2021، بيانا بشأن وفاة المواطنة العمانية منيرة المقبالي، أكدت خلاله مُضيها في اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على حيثيات ما حدث.

وأشارت حينذاك، إلى أنه قد تم إيقاف الطبيب عن الممارسة احترازياً حتى ينتهي التحقيق فيما جرى من الجهات المعنية، وفقا لنص البيان.

كما أكدت في ذلك الوقت، حرصها الشديد على سلامة الممارسة الطبية في القطاعين العام والخاص، وأنها لن تتساهل مع أي إخلال بالمعايير المهنية.

وكانت وفاة منيرة المقبالي قد طرحت عديد التساؤلات عن حيثيات الحادثة التي شغلت العمانيين لوقت طويل.

حيث ذكرت مصادر متطابقة عبر السوشيال ميديا، أن العملية التي كانت تُجريها المقبالي هي عملية قص معدة، لكن الطبيب، بحسب ادعائهم، قام بقص جزء من الكبد.

وهو أيضاً ما أكده زوج المقبالي، مشيرا إلى أن سبب وفاة زوجته كان خطأ طبيا في إحدى المستشفيات الخاصة.

لكن وفي المقابل، أشارت إدارة مستشفى الخليج التخصصي، الذي أجريت فيه العملية، أن الطبيب الجراح الذي أجرى العملية لمنيرة المقبالي غير تابع لها.

وفاة منيرة المقبالي في سلطنة عمان يتسبب ضجة واسعة .. ما سبب موت صاحبة الشعبية الكبيرة في صحار!؟

وإنما يقوم باستئجار غرف العمليات الخاصة بالمستشفى، مضيفة أنه يعمل لدى مؤسسة خاصة أخرى.

وأشارت الإدارة وقتها إلى أنه تم رفع الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبإصدار الحكم الذي يدين الطبيب المتسبب، بحسب المحكمة، في وفاة المواطنة العمانية منيرة المقبالي، يُغلق فصل من المُطالبات الإلكترونية بضرورة التتبع القضائي للمشاركين في الحادثة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

والدة خليل البلوشي تدفعه للبكاء على الهواء (فيديو)

الهدهد

رسميا.. سلطنة عمان تحسم جدل الوالدة حميدة وتكشف مصيرها

حياتنا

وفاة الوالدة حميدة.. نبأ متداول يحول تويتر لدفتر عزاء وشكوك حول تورط أسرتها

الهدهد

مفتي عمان بعد ما شاهده في قطر: “الأمة لا تزال بخير”

الهدهد

الوالدة حميدة تتصدر التريند في سلطنة عُمان عقب تغريدات مثيرة لصحفي أمني كويتي

الهدهد

السلحفاة النملة في عمان.. معلومات غريبة عن أضخم أنواع السلاحف البحرية

الهدهد

وصلات رقص مثيرة بجوار مسجد جامعة السلطان قابوس تثير غضبا

الهدهد

فيديو دعائي لمؤسسة رسمية في سلطنة عمان يثير جدلا

تقارير

نيويورك تايمز: صفقة “ترامب” في سلطنة عُمان تثير الأسئلة والشكوك حول تضارب المصالح!

تقارير

موقع أمريكي: السعودية ترشو “ترامب” بالمليارات مع عودة ترشحه.. ما علاقة سلطنة عمان؟!

الهدهد

ظهور لافت لولي عهد سلطنة عمان في مونديال قطر (شاهد)

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يعزي الشعب الفلسطيني بفاجعة مخيم جباليا بكلمات مؤثرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأميرة ليونور ابنة ملك إسبانيا وقعت في حب “غافي”.. ما القصة؟

رغم توديع المونديال .. مشجعات المنتخب الإيراني يخطفن الأنظار بجمالهنّ (صور)

“رواية ميرا” تفجر غضب الأردنيين.. إباحية صريحة موجهة للأطفال

صياحكم طرب.. لمن وجه أبو تريكة حديثه من استديو “بين سبورت” (فيديو)

المغرب.. تفاصيل جديدة بجريمة قتل فرنسي لطفليه من طليقته المغربية

لحظات تحبس الأنفاس .. صائد ثعابين يواجه هجوماً غير مسبوق من ثعبان سام (فيديو)

خطيب نادين نجيم يخرج عن صمته ويهدد بالذهاب للقضاء

عناصر من الحرس الثوري الإيراني في ملاعب قطر بشكل سري.. لماذا؟

رونالدو لم يلمس الكرة.. تعرف على التقنية التي فضحت كذب “الدون”

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC