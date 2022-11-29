منيرة المقبالي.. حكم يسدل الستار على القضية التي شغلت العمانيين

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وطن- بعد سنة ونصف على وفاتها، أصدرت محكمة عمانية حكمها في حق المواطنة العمانية “منيرة المقبالي” اليوم الثلاثاء، حضوريا، بإدانة الطبيب الجراح المصري “مدحت سامي علي” “بجناية الخطأ الطبي المؤدي لوفاة شخص”.

الحكم بسجن الطبيب المتسبب في وفاة منيرة المقبالي

يشار إلى منيرة المقبالي توفيت مايو/ آيار 2021، خلال إجرائها عملية جراحية داخل مستشفى الخليج التخصصي، أدت إلى وفاتها.

إلى ذلك، فقد شارك حساب باسم “غيث” ـ بينت التعليقات أنه يعود لزوجة المقبالي ـ اليوم الثلاثاء، مقتطفات عن نص الحكم الصادر في حق الطبيب المصري الجنسية، بعد أكثر من سنة ونصف من وفاة المقبالي، لفت إلى أنه صادر عن قسم الإدارة والتنسيق بمكتب “بي كيه للمحاماة والاستشارات القانونية”.

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وجاء في نص الحكم على الحساب المذكور على تويتر، أن المحكمة حكمت حضوريا بإدانة مدحت سامي علي – طبيب مصري الجنسية – بجناية الخطأ الطبي المؤدي لوفاة شخص ومعاقبة الطبيب المصري بالسجن مدة سنة وإلغاء ترخيصه بمزاولة مهنة الطب وإبعاده من البلاد بعد قضاء العقوبة”.

نود إفادتك بأن الحكم في قضية ورثة #منيرة_المقبالي ضد مستشفى الخليج وآخرون:

*حكمت المحكمة حضوريا: أولا: بإدانة مدحت سامي علي – مصري الجنسية – بجناية الخطأ الطبي المؤدي لوفاة شخص المسندة إليه ومعاقبته عنها بالسجن مدة سنة وإلغاء ترخيصه بمزاولة مهنة الطب وإبعاده من البلاد بعد قضاء — غيث (@galshbli2) November 29, 2022

كما أشار زوج منيرة المقبالي في سلسلة تغريداته التي رصدتها (وطن) إلى أن المحكمة قررت “نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصاريف”.

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وكذلك “إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة”.

وفاة المواطنة العمانية منيرة المقبالي

وتوفيت المواطنة العمانية منيرة المقبالي من ولاية صحار، والتي كانت تعمل بمهنة ريادة الأعمال، في مايو آيار 2021 بسبب خطأ طبي أثناء دخولها لإجراء عملية جراحية.

ووقتها وتحت وسم “منيره المقبالي في ذمة الله”، نعى العمانيون السيدة التي ذكروا أنها ليست من نجوم السوشيال، لكنها صاحبة شعبية كبيرة في ولاية صحار بسبب أخلاقها الحميدة وطيبتها.

وقد أثارت وفاتها، حينذاك، انتقادات واسعة بسبب ما تعرضت له من خطأ طبي أودى بحياتها.

ويأتي هذا الحكم الصادر في حق الطبيب المصري المقيم في عمان بعد سنة تقريباً من تحركات رسمية بادرت بها وزارة الصحة العمانية.

حيث أصدرت الوزارة في يونيو 2021، بيانا بشأن وفاة المواطنة العمانية منيرة المقبالي، أكدت خلاله مُضيها في اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على حيثيات ما حدث.

وأشارت حينذاك، إلى أنه قد تم إيقاف الطبيب عن الممارسة احترازياً حتى ينتهي التحقيق فيما جرى من الجهات المعنية، وفقا لنص البيان.

كما أكدت في ذلك الوقت، حرصها الشديد على سلامة الممارسة الطبية في القطاعين العام والخاص، وأنها لن تتساهل مع أي إخلال بالمعايير المهنية.

وكانت وفاة منيرة المقبالي قد طرحت عديد التساؤلات عن حيثيات الحادثة التي شغلت العمانيين لوقت طويل.

حيث ذكرت مصادر متطابقة عبر السوشيال ميديا، أن العملية التي كانت تُجريها المقبالي هي عملية قص معدة، لكن الطبيب، بحسب ادعائهم، قام بقص جزء من الكبد.

وهو أيضاً ما أكده زوج المقبالي، مشيرا إلى أن سبب وفاة زوجته كان خطأ طبيا في إحدى المستشفيات الخاصة.

لكن وفي المقابل، أشارت إدارة مستشفى الخليج التخصصي، الذي أجريت فيه العملية، أن الطبيب الجراح الذي أجرى العملية لمنيرة المقبالي غير تابع لها.

وإنما يقوم باستئجار غرف العمليات الخاصة بالمستشفى، مضيفة أنه يعمل لدى مؤسسة خاصة أخرى.

وأشارت الإدارة وقتها إلى أنه تم رفع الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبإصدار الحكم الذي يدين الطبيب المتسبب، بحسب المحكمة، في وفاة المواطنة العمانية منيرة المقبالي، يُغلق فصل من المُطالبات الإلكترونية بضرورة التتبع القضائي للمشاركين في الحادثة.