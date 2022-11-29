مشجعة تتعرى وتكشف صدرها في المدرجات.. لقطة فجرت جدلا

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وطن- تسبّب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع جداً خلال الأيام الماضية، لمشجعة تتعرى وتكشف عن صدرها بالكامل؛ فرحاً بإحراز فريقها هدفاً، جدلاً واسعاً خاصة وأنّ متداولي الفيديو زعموا أنّه من مونديال قطر.

حقيقة تعرّي مشجّعة في مدرجات المونديال

الفيديو الذي لاقى رواجاً واسعاً أظهر سيّدة تخلع قميصها في المدرّجات، مع الزعم في التعليقات أنها مشجّعة إكوادوريّة تحتفل خلال مباراة لمنتخب بلادها في منافسات كأس العالم 2022.

وظهرت السيدة المشار إليها وهي تتفاعل مع إحراز فريقها هدفاً، لتقوم بنزع قميصها والكشف عن صدرها، وسط تفاعل الحاضرين بجانبها، ومنهم مَن وثّق الحدث والتقط صوراً بجانبها وهي عارية.

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ولكن بتدقيق المقطع والبحث وراءه، اتضح أنه لا يمتّ لمونديال قطر 2022 بصلة.

حيث تمّ التأكد من أن الفيديو التُقط لهذه المشجعة خلال مباراة في المكسيك، وقبل شهر من انطلاق المونديال أساساً.

ولاقى هذا الفيديو انتشاراً واسعاً، وحظي بالعديد من المشاركات عبر مواقع التواصل، منذ بَدء انتشاره في 25 نوفمبر الجاري، بعد تعادل منتخبي هولندا والإكوادور.

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وبحسب نتائج البحث والتحري، فقد اتضح أن هذا المقطع والصور التي أخذت منه، نُشرت في مواقع مكسيكيّة عدّة، في شهر أكتوبر الماضي.

واللقطة لمشجّعة مكسيكيّة ظهرت وهي تخلع قميصها احتفالاً بهدف الفوز لنادي “Tigres”، على نادي “Pachuca” في الدوري المكسيكي.

كما أنّ العناصر الظاهرة في الفيديو، تتطابق مع ملعب “University Stadium”، الذي أقيمت عليه المباراة المشار إليها في الدوري المكسيكي.

مقاطع نُسبت زوراً لمونديال قطر 2022

ورافق انطلاق مونديال قطر انتشارُ عدة مقاطع زائفة، نُسبت للبطولة التي تستضيفها الدوحة حالياً.

وكان ضمن هذه المقاطع فيديو انتشر خلال الأيام الماضية، وزعم أنه لحريق ضخم في أحد استادات مونديال قطر.

وفي إطار الحملة الشعواء التي تستهدف الدوحة، نشرت بعض الحسابات صوراً، زعمت أنها لحريق في أحد استادات قطر، التي تقام عليها حالياً بطولة كأس العالم.

وأوضحت خدمة تقصّي الحقائق التابعة لوكالة الانباء الفرنسية، أنّ اللقطات تظهر مشجعي كرة القدم وهم يطلقون الألعاب النارية في مباراة بألمانيا في مايو 2018، بعد هبوط هامبورج التاريخي من الدوري الألماني.

وورد في منشور باللغة البنغالية على فيسبوك بعنوان: “حريق مروع في ملعب كأس العالم“، اشتعل الحريق على مستوى هائل، إنذار أحمر في قطر”.

ووفقاً لخدمة تقصّي الحقائق في وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أظهر مقطع الفيديو -الذي حصد أكثر من 5000 مشاهدة- أفرادَ الأمن وهم يركضون نحو ملعب لكرة القدم وسط دخان كثيف.

وأكدت الوكالة على أنّ عمليات البحث العكسي عن الصور وعمليات البحث عن الكلمات الرئيسية، أظهرت أن الفيديو تمّ تصويره قبل كأس العالم في قطر بسنوات.

ولفتت إلى أنّه تمّ نشر المقطع سابقًا على موقع يوتيوب، في 13 مايو 2018، بواسطة قناة الرياضة والترفيه الألمانية 4S-TV.

ويشار إلى أن أنظار العالم أجمع تتجه الآن إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي نجحت في تنظيم النسخة الأفضل من المونديال منذ انطلاق البطولة العالمية، بشهادة الجميع.

وأوشك الدور الأول للتصفيات النهائية لكأس العالم على الانتهاء، وحسمت بعض المنتخبات صعودها لدور الـ16.