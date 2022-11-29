الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
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مسؤول بحريني يثير سخرية واسعة بسبب طريقة أدائه اليمين الدستورية!(شاهد)

الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي عجز عن النطق باللغة العربية

كتب سالم حنفي
الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي watanserb.com
عضو مجلس أمانة المنامة الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لعضو مجلس أمانة العاصمة البحرينية، المنامة، الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك لبحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وتسبب أداء “أحمدي” اليمين الدستورية بموجة من السخرية بين المغردين، حيث عجز عن النطق السليم للقسم، مع تعثر كبير في نطق الكلمات وكأنه ليس عربيا.

سخرية المغردين

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وتوالت الردود الساخرة من أداء “احمدي” القسم، حيث قال المغرد محمد الهاشمي الهاشمي:” باين من كلامه فعلاً هو من أصل وفصل الله تعالى المستعان على شعب البحرين.وعجبي”.

وقال المغرد السعودي وصاحب حساب “بن شايق” مشيرا لدور الفنان ناصر القصبي في مسلسل “طاش ما طاش”:” الشيخ فواد هههههه”.

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كما سخر المغرد “محسن اليافعي” من عجز “أحمدي” عن النطق بللحروف والكلمات بطريقة سليمة، قائلا:” أهم شيء الختمت الوتني والمليكي .”

كما عبر المغرد “عبدالله” عن تضامنه مع الشعب البحريني عقب اللقاء قائلا:” لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كان الله بالعون يا اخواننا في البحرين بصراحه اكثر شعب مظلوم على الكره الارضية حسبنا الله و نعم الوكيل”.

من هو الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي؟

وكشف بعض المغردين بأن الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي ليس وزير في الحكومة البحرينية، وإنما هو “عضو مجلس أمانه العاصمة من مواليد المحرق ومن عائله محرقيه عريقة بس عايش في أمريكا … كان مديرا في جامعة البحرين وهو من صغره يدرس انجليزي واللغة العربية ونادرا ما يتحدث بها “.

مرسوم ملكي بتعيين مجلس أمانة العاصمة المنامة

وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر قبل عدة أيام مرسوما ملكيا رقم (72) لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه:

المادة الأولى

يُشكل مجلس أمانة العاصمة برئاسة صالح طاهر محمد طرادة، وعضوية كل من:
1. خلود راشد عبدالرحمن القطان نائباً للرئيس
2. المهندسة هدى سلطان مبارك فرج.
3. المهندس محمد توفيق رضي الشيخ آل عباس.
4. الدكتور عبدالحسن حسن عباس يوسف.
5. فاطمة فؤاد أحمد الحاجي.
6. الدكتورة وفاء عمران جاسم أجور.
7. مبارك أحمد مبارك النعيمي.
8. الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي.
9. ميثم محمد سعيد الحايكي.

وأكد المرسوم على أن مدة عضويتهم هي لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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