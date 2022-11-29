مسؤول بحريني يثير سخرية واسعة بسبب طريقة أدائه اليمين الدستورية!(شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لعضو مجلس أمانة العاصمة البحرينية، المنامة، الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك لبحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وتسبب أداء “أحمدي” اليمين الدستورية بموجة من السخرية بين المغردين، حيث عجز عن النطق السليم للقسم، مع تعثر كبير في نطق الكلمات وكأنه ليس عربيا.

#البحرين تعين وزير من سكان البحرين الاصليين pic.twitter.com/rOdxLnS8Jv — الجنرال مبارك الخيارين (@GenAlkhayareen) November 28, 2022

سخرية المغردين

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وتوالت الردود الساخرة من أداء “احمدي” القسم، حيث قال المغرد محمد الهاشمي الهاشمي:” باين من كلامه فعلاً هو من أصل وفصل الله تعالى المستعان على شعب البحرين.وعجبي”.

باين من كلامه فعلاً هو من أصل وفصل الله تعالى المستعان على شعب البحرين.وعجبي — محمد الهاشمي الهاشمي (@BNmXtCLfrVD2dHr) November 29, 2022

وقال المغرد السعودي وصاحب حساب “بن شايق” مشيرا لدور الفنان ناصر القصبي في مسلسل “طاش ما طاش”:” الشيخ فواد هههههه”.

الشيخ فواد هههههه — ابن شايق (@ibn_Shayiq) November 29, 2022

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كما سخر المغرد “محسن اليافعي” من عجز “أحمدي” عن النطق بللحروف والكلمات بطريقة سليمة، قائلا:” أهم شيء الختمت الوتني والمليكي .”

أهم شيء الختمت الوتني والمليكي . — محسن اليافعي (@mhalyahri) November 28, 2022

كما عبر المغرد “عبدالله” عن تضامنه مع الشعب البحريني عقب اللقاء قائلا:” لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كان الله بالعون يا اخواننا في البحرين بصراحه اكثر شعب مظلوم على الكره الارضية حسبنا الله و نعم الوكيل”.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

كان الله بالعون يا اخواننا في البحرين

بصراحه اكثر شعب مظلوم على الكره الارضية

حسبنا الله و نعم الوكيل — عبدالله (@KingAbd94524488) November 28, 2022

من هو الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي؟

وكشف بعض المغردين بأن الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي ليس وزير في الحكومة البحرينية، وإنما هو “عضو مجلس أمانه العاصمة من مواليد المحرق ومن عائله محرقيه عريقة بس عايش في أمريكا … كان مديرا في جامعة البحرين وهو من صغره يدرس انجليزي واللغة العربية ونادرا ما يتحدث بها “.

بعد سؤالي عن الشخص لأني لا اعرفه توضيح … :

الدكتور بشار حبيب محمد احمدي عضو مجلس امانه العاصمه من مواليد المحرق ومن عائله محرقيه عريقه بس عايش في أمريكا …

كان مديرا فى جامعة البحرين

وهو من صغره يدرس انجليزي

واللغة العربية نادرا ما يتحدث بها …للعلم — bonawaf (@AlaliBonawaf) November 28, 2022

مرسوم ملكي بتعيين مجلس أمانة العاصمة المنامة

وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر قبل عدة أيام مرسوما ملكيا رقم (72) لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه:

المادة الأولى

يُشكل مجلس أمانة العاصمة برئاسة صالح طاهر محمد طرادة، وعضوية كل من:

1. خلود راشد عبدالرحمن القطان نائباً للرئيس

2. المهندسة هدى سلطان مبارك فرج.

3. المهندس محمد توفيق رضي الشيخ آل عباس.

4. الدكتور عبدالحسن حسن عباس يوسف.

5. فاطمة فؤاد أحمد الحاجي.

6. الدكتورة وفاء عمران جاسم أجور.

7. مبارك أحمد مبارك النعيمي.

8. الدكتور بشار حبيب محمد أحمدي.

9. ميثم محمد سعيد الحايكي.

وأكد المرسوم على أن مدة عضويتهم هي لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى.