مدرب البرازيل يلتقي بالمشجع الفلسطيني الذي ساعد عائلته.. شاهد ماذا أهداه!

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وطن– التقى مدرب البرازيل “تيتي” بالمشجع العربي الذي قام بمساعدة عائلته أثناء ذهابها للمنزل عقب انتهاء مباراة البرازيل ضد صربيا، الأسبوعَ الماضي في بطولة كأس العالم.

وأظهرت صورة مدرب البرازيل “تيتي” مع المشجع في أحد ملاعب تدريب المنتخب البرازيلي، حيث أهداه قميصاً لمنتخب البرازيل، وشكرَه على ما فعله مع عائلته.

https://twitter.com/Brazil_F9/stat0-us/1597690063114375168?s=20&t=2ms_uOg0U1qeUPCN7jCk1g

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ووفقاً لموقع “thegoaspotlight “، فقد حضر تدريب المنتخب البرازيلي يوم الثلاثاء، المشجعُ البارز حسام سفاريني مع تيتي، حيث تمّ التعرف على الفلسطيني الذي ساعد في حمل حفيد المدرب في مترو الأنفاق بعد فوز البرازيل في المباراة الافتتاحية ضد صربيا.

وقال الموقع، إن المشجع حصل على قميص المنتخب البرازيلي موقّعاً عليه من لاعبي المنتخب والمدرب، كما التقط صورة إلى جانب المدرب ولوكا، حفيد تيتي.

مدرب البرازيل يروي متأثراً ما فعله المشجع الفلسطيني

يشار إلى أنّه في المؤتمر الصحفي عشيةَ المباراة مع سويسرا، تأثّر تيتي عندما تحدث عن الموقف، معبّراً عن أمنيته مقابلة المشجع حتى يتمكن من شكره شخصيًا، قائلاً: “توفر الرياضة أشياء جميلة رائعة، خاصة بالنسبة إلى الصغار من الناحية التعليمية. كانت العائلة عائدة من المباراة، وحتى تصل إلى مترو الأنفاق، كان بعيدًا جدًا، ولدي حفيدان، ثقيلان جدًا، أحدهما فائق، والآخر نائم، لوكا ثقيل مثل الجحيم”.

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وأضاف: “جاء عربي وطلب المساعدة، وأخذ حفيدي وحمله. هناك صورة جميلة ، جميلة ، جميلة”.

وأردف: “أود أن ألتقي العربي الذي أظهر جانبا من التضامن الذي يتجاوز الحدود. بالطبع جئنا للفوز ، لنكون أبطالًا ، أعرف ، أعرف ، لكن هناك أشياء تتجاوز هذا”، وقال “جعل المونديال وسيلة للتآخي ووسيلة للاحترام”.

رجل بعلم فلسطين بالطريق الى الميترو بعد مباراة البرازيل شاهد امرأة معها احفادها وساعدها بحمل احد الاطفال على كتفه ولم يكن يعرف من هي!

هذه الامرأة كانت زوجة تيتي مدرب البرازيل

المدرب شاهد الصورة وتأثر وقال اتمنى التعرف على هذا الرجل العربي 🇵🇸🇧🇷pic.twitter.com/87VeUUx4J4 — ناصر الحسيني (@Nasr_alhussaini) November 28, 2022

عائلة تيتي تبحث عن المشجع

وكانت قناة “الكاس” القطرية، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لشاب يضع على ظهره علم فلسطين، ويحمل طفلاً برازيلياً صغيراً على كتفه، ويُخرجه إلى خارج الملعب بعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022.

وأكدت القناة القطرية، أنّ عائلة تيتي تبحث عن هذا الشاب صاحب المروءة، وتريد أن تشكره على ما قام به، وعلّقت على الفيديو: “عائلة تيتي، مدرب البرازيل، تبحث عن شاب كان مرتدياً لعلم فلسطين قام بمساعدة حفيده عندما كان مريضاً بعد مباراة البرازيل وصربيا؛ من أجل شكره على أخلاقه”.