الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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الهدهد

مدرب البرازيل يلتقي بالمشجع الفلسطيني الذي ساعد عائلته.. شاهد ماذا أهداه!

المشجع كان قد قام بحمل حفيد "تيتي" النائم دون أن يعرفه

كتب سالم حنفي
مشجع عربي يساعد عائلة مدرب البرازيل watanserb.com
مدرب المنتخب البرازيلي "تيتي"
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وطن– التقى مدرب البرازيل “تيتي” بالمشجع العربي الذي قام بمساعدة عائلته أثناء ذهابها للمنزل عقب انتهاء مباراة البرازيل ضد صربيا، الأسبوعَ الماضي في بطولة كأس العالم.

وأظهرت صورة مدرب البرازيل “تيتي” مع المشجع في أحد ملاعب تدريب المنتخب البرازيلي، حيث أهداه قميصاً لمنتخب البرازيل، وشكرَه على ما فعله مع عائلته.

https://twitter.com/Brazil_F9/stat0-us/1597690063114375168?s=20&t=2ms_uOg0U1qeUPCN7jCk1g

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ووفقاً لموقع “thegoaspotlight “، فقد حضر تدريب المنتخب البرازيلي يوم الثلاثاء، المشجعُ البارز حسام سفاريني مع تيتي، حيث تمّ التعرف على الفلسطيني الذي ساعد في حمل حفيد المدرب في مترو الأنفاق بعد فوز البرازيل في المباراة الافتتاحية ضد صربيا.

وقال الموقع، إن المشجع حصل على قميص المنتخب البرازيلي موقّعاً عليه من لاعبي المنتخب والمدرب، كما التقط صورة إلى جانب المدرب ولوكا، حفيد تيتي.

مدرب البرازيل يروي متأثراً ما فعله المشجع الفلسطيني

يشار إلى أنّه في المؤتمر الصحفي عشيةَ المباراة مع سويسرا، تأثّر تيتي عندما تحدث عن الموقف، معبّراً عن أمنيته مقابلة المشجع حتى يتمكن من شكره شخصيًا، قائلاً: “توفر الرياضة أشياء جميلة رائعة، خاصة بالنسبة إلى الصغار من الناحية التعليمية. كانت العائلة عائدة من المباراة، وحتى تصل إلى مترو الأنفاق، كان بعيدًا جدًا، ولدي حفيدان، ثقيلان جدًا، أحدهما فائق، والآخر نائم، لوكا ثقيل مثل الجحيم”.

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وأضاف: “جاء عربي وطلب المساعدة، وأخذ حفيدي وحمله. هناك صورة جميلة ، جميلة ، جميلة”.

وأردف: “أود أن ألتقي العربي الذي أظهر جانبا من التضامن الذي يتجاوز الحدود. بالطبع جئنا للفوز ، لنكون أبطالًا ، أعرف ، أعرف ، لكن هناك أشياء تتجاوز هذا”، وقال “جعل المونديال وسيلة للتآخي ووسيلة للاحترام”.

عائلة تيتي تبحث عن المشجع

وكانت قناة “الكاس” القطرية، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لشاب يضع على ظهره علم فلسطين، ويحمل طفلاً برازيلياً صغيراً على كتفه، ويُخرجه إلى خارج الملعب بعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022.

وأكدت القناة القطرية، أنّ عائلة تيتي تبحث عن هذا الشاب صاحب المروءة، وتريد أن تشكره على ما قام به، وعلّقت على الفيديو: “عائلة تيتي، مدرب البرازيل، تبحث عن شاب كان مرتدياً لعلم فلسطين قام بمساعدة حفيده عندما كان مريضاً بعد مباراة البرازيل وصربيا؛ من أجل شكره على أخلاقه”.

المصدرthegoaspotlight + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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