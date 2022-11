مباراة إيران وأمريكا مباشر اليوم يلا شوت في مونديال 2022

- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق وجماهير الكرة المستديرة، مشاهدةَ مباراة إيران وأمريكا مباشر اليوم يلا شوت، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد الثمامة)، المباراة المثيرة والقوية بين إيران وأمريكا مباشر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً، كما وستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

- Advertisement -

وكذلك بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة والقوية بين كلا المنخبين في مونديال 2022.

وتذاع مباراة إيران ضد أمريكا اليوم، عبر مجموعة قنوات (بين سبورت)، و(الكأس)، القطريتين الناقلتين لأحداث بطولة كأس العالم 2022، في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

- Advertisement -

ونستعرض بين يديكم، روابط مشاهد مباراة إيران وأمريكا مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، مع ختام منافسات دور المجموعات، كما يلي:

ومن المقرر أن يعلّق على المواجهة الساخنة بين إيران وأمريكا، في منافسات كأس العالم قطر 2022 المجموعات، على قنوات (بين سبورت)، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وسيعلق على ذات المباراة عبر قنوات (الكأس)، المعلق البحريني خالد الحدي.

ويحلّ إيران في وصافة ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر لذات المجموعة إنجلترا.

Celebratory scenes on Tehran's busy Enghelab Street after Iran's thumping 2-0 win against Wales on Friday.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MO2kQ2DIfI

— Syed Zafar Mehdi (@mehdizafar) November 25, 2022