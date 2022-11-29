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مونديال قطر 2022

مباراة إيران وأمريكا مباشر اليوم يلا شوت في مونديال 2022

إيران ضد أمريكا في مباراة حاسمة مع ختام منافسات كأس العالم قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة إيران وأمريكا مباشر يلا شوت watanserb.com
مشاهدة مباراة إيران وأمريكا مباشر يلا شوت
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وطن- يترقب عشاق وجماهير الكرة المستديرة، مشاهدةَ مباراة إيران وأمريكا مباشر اليوم يلا شوت، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد الثمامة)، المباراة المثيرة والقوية بين إيران وأمريكا مباشر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة إيران وأمريكا

بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً، كما وستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

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وكذلك بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة والقوية بين كلا المنخبين في مونديال 2022.

مشاهدة مباراة إيران وأمريكا مباشر اليوم يلا شوت

وتذاع مباراة إيران ضد أمريكا اليوم، عبر مجموعة قنوات (بين سبورت)، و(الكأس)، القطريتين الناقلتين لأحداث بطولة كأس العالم 2022، في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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ونستعرض بين يديكم، روابط مشاهد مباراة إيران وأمريكا مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، مع ختام منافسات دور المجموعات، كما يلي:

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معلّق مباراة إيران ضد أمريكا

ومن المقرر أن يعلّق على المواجهة الساخنة بين إيران وأمريكا، في منافسات كأس العالم قطر 2022 المجموعات، على قنوات (بين سبورت)، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وسيعلق على ذات المباراة عبر قنوات (الكأس)، المعلق البحريني خالد الحدي.

ترتيب مجموعة إيران وأمريكا في كأس العالم قطر2022

ويحلّ إيران في وصافة ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر لذات المجموعة إنجلترا.

وجاء المنتخب المنافس أمريكا في ثالث جدول الترتيب برصيد نقطتين، وبفارق نقطة عن متذيل الترتيب ويلز بنقطة واحدة حتى هذه الساعة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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