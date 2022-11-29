الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
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مونديال قطر 2022

لقطة طريفة جداً لرونالدو الظاهرة خلال مباراة البرازيل وسويسرا (فيديو)

عدسات الكاميرا تلتقط شبيه قصة رونالدو الظاهرة الشهيرة في مباراة البرازيل وسويسرا

كتب فارس أبو شيحة
لقطة طريفة لرونالدو الظاهرة مع شبيهه في المدرجات watanserb.com
لقطة طريفة لرونالدو الظاهرة مع شبيهه في المدرجات
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وطن- التقطت عدسات الكاميرا خلال مباراة البرازيل وسويسرا، الاثنين، لقطة طريفة جداً كان بطلها رونالدو الظاهرة، لمشاهدة شبيهه في مدرجات الملعب.

ونشرت الحساب الرسمي لقنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، لقطة طريفة لإحدى أساطير كرة القدم البرازيلية رونالدو الظاهرة، وبعدها شبيهه من بين آلاف المشجعين المتواجدين داخل مدرجات ملعب (استاد 974).

شبيه رونالدو الظاهرة

وكانت عدسات الكاميرا، التقطت على وجه السرعة خلال مباراة البرازيل وسويسرا، رونالدو الظاهرة، الذي تواجد في المدرجات، مع شبيهه المتواجد داخل مدرجات ملعب المباراة.

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كما وتَمثّل الشبه بين رونالدو الظاهرة والمشجع، هي القصة التي كان يعتاد عليها اللاعب، خلال تمثيل راقصو السامبا. قبل اعتزاله عالم كرة القدم.

مباراة البرازيل وسويسرا

وتمكن منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، من حجز بطاقة العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022 قطر، بعد فوزه النظيف على سويسرا بهدف نظيف دون رد.

وكان هدف البرازيل الوحيد في المباراة أمام سويسرا، من توقيع رجل المباراة كاسيميرو في الدقيقة ال83.

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وسيلتقي منتخب البرازيل، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، الكاميرون، الذي لديه فرصة ضئيلة في العبور إلى الدور ال16.

ترتيب مجموعة البرازيل في كأس العالم قطر 2022

كما ويتصدّر منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، صدارة ترتيب المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، برصيد 6 نقاط.

كما ويحلّ سويسرا في المركز الثاني من ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، بينما أتى الكاميرون وصربيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.

المصدروطن + بين سبورت + قنوات الكأس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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