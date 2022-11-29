لحظة دهس مجندة إسرائيلية قرب رام الله وإصابتها بجروح خطيرة (شاهد)

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وطن– أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية دهس، وقعت قرب مستوطنة “كوخاف يعقوب”، بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، يُظهر لحظة تنفيذ عملية الدهس.

شاهد| تغطية صحفية: "لحظة تنفيذ عملـــ ــية الدهــ ــس التي أسفرت عن إصابة مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة شرق رام الله". pic.twitter.com/ctNN4DgRHV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2022

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ولاحقا، نشرت صورة للمجندة الإسرائيلية وهي ملقاة أرضاً بعد عملية الدهس، وتم نقلها لاحقاً إلى المستشفى مصابةً بجروحٍ خطيرة.

عملية دهس قرب مستوطنة كوخاف يعقوب وإعلام الاحتلال يتحدث عن اغتيال المنفذ بعد مطاردته #عملية_رام_الله https://t.co/s0npNgwFvY — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) November 29, 2022

في سياق متصل، بثّت وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو تُظهر لحظة مطاردة منفّذ العملية.

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جاء تداول الفيديو، في أعقاب أنباء تحدّثت عن أنّ المنفذ نجح في الانسحاب من الموقع بعد تنفيذ العملية.

وشوهد في هذا الفيديو، لحظة توقيف سيارة ومحاولة تهشيم زجاجها من الخارج، فيما تواترت أنباء عن إطلاق النار على المنفذ واستشهاده.

عاجل| معاريف:

عملية دهس قرب مستوطنة كوخاف يعقوب شمال #القدس_المحتلة وإصابة مجندة اسرائيلية بجروح خطيرة.

واعلام الاحتلال يزعم بأنه طارد المنفذ وتم اغتياله

🎥فيديو لمطاردة الشاب المنفذ

📸 المجندة الاحتلالية التي تم دهسها#المقاومة_مستمرة pic.twitter.com/6jDw47gG9M — محسن الإفرنجي Mohsen Alafranji (@MohsenAlafranj) November 29, 2022

عملية الدهس أعقبت استشهاد 3 فلسطينيين

يُشار إلى أن عملية الدهس جاءت بعد ساعات قليلة من استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم شقيقان، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله.

وأفاد بيان للوزارة، باستشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) من بلدة كفر عين، شمالي رام الله، جراء تعرضه لرصاصة في الحوض، وإصابة شقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً) بجروح خطيرة نتيجة رصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما، وبعدها بدقائق فقط، أصدرت الوزارة بياناً ثانياً يُفيد باستشهاد الشاب ظافر متأثراً بإصابته.

وكانت مواجهات قد اندلعت خلال الساعات الماضية، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال؛ إثر محاصرة آليتين عسكريتين في بلدة أمر شمال الخليل، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

الفيديو الثاني

جنون الاحتلال بعد محاصرة مقاومين لاثنتين من آلياته في بيت أمر شمال الخليل

تعزيزات عسكرية هرعت لإنقاذ الجنود المحاصرين

١١ إصابة في صفوف شبابنا، ٨ بالرصاص الحي، اثنان بحال الخطر

الأوغاد اقتحموا عيادة حيث يعالج الجرحى واحتجزوا طبيباً pic.twitter.com/PPOrp9A6Ii — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) November 28, 2022

إصابات في بيت أمر

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر قرب الخليل.

وأضافت، أن “بين المصابين 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني و8 بحالات الاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.