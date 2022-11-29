الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
الرئيسيةالهدهدلحظة دهس مجندة إسرائيلية قرب رام الله وإصابتها بجروح خطيرة (شاهد)
الهدهد

لحظة دهس مجندة إسرائيلية قرب رام الله وإصابتها بجروح خطيرة (شاهد)

كتب خالد السعدي
دهس مجندة اسرائيلية قرب رام الله watanserb.com
لحظة دهس مجندة اسرائيلية وإصابتها بجراح خطرة قرب رام الله
- Advertisement -

وطن– أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية دهس، وقعت قرب مستوطنة “كوخاف يعقوب”، بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، يُظهر لحظة تنفيذ عملية الدهس.

- Advertisement -

ولاحقا، نشرت صورة للمجندة الإسرائيلية وهي ملقاة أرضاً بعد عملية الدهس، وتم نقلها لاحقاً إلى المستشفى مصابةً بجروحٍ خطيرة.

في سياق متصل، بثّت وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو تُظهر لحظة مطاردة منفّذ العملية.

- Advertisement -

جاء تداول الفيديو، في أعقاب أنباء تحدّثت عن أنّ المنفذ نجح في الانسحاب من الموقع بعد تنفيذ العملية.

وشوهد في هذا الفيديو، لحظة توقيف سيارة ومحاولة تهشيم زجاجها من الخارج، فيما تواترت أنباء عن إطلاق النار على المنفذ واستشهاده.

عملية الدهس أعقبت استشهاد 3 فلسطينيين

يُشار إلى أن عملية الدهس جاءت بعد ساعات قليلة من استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم شقيقان، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله.

وأفاد بيان للوزارة، باستشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) من بلدة كفر عين، شمالي رام الله، جراء تعرضه لرصاصة في الحوض، وإصابة شقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً) بجروح خطيرة نتيجة رصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما، وبعدها بدقائق فقط، أصدرت الوزارة بياناً ثانياً يُفيد باستشهاد الشاب ظافر متأثراً بإصابته.

وكانت مواجهات قد اندلعت خلال الساعات الماضية، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال؛ إثر محاصرة آليتين عسكريتين في بلدة أمر شمال الخليل، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

إصابات في بيت أمر

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر قرب الخليل.

وأضافت، أن “بين المصابين 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني و8 بحالات الاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

“لك الحمد والشكر يا الله”.. والد الشهيدين جواد وظافر الريماوي في وداع مؤثر لنجليه

تقارير

3 شهداء في الضفة بينهم شقيقان (صور)

تقارير

أحدهم القائد بعرين الأسود وديع الحوح .. 5 شهداء في نابلس وسادس في رام الله

الهدهد

رام الله عاصمة فلسطين.. “منهج دراسي” يثير عاصفة غضب ضد الإمارات

تقارير

شهيدان فلسطينيان في مخيم الجلزون.. وتصاعد مكثف في عمليات إطلاق النار بالضفة الغربية

تقارير

ليلة ساخنة .. شهيد برام الله وإصابة جندي باشتباكات عنيفة في جنين (شاهد)

الهدهد

شهيدان في الضفة الغربية.. والأسرى يبدؤون جولة جديدة من معركة الأمعاء الخاوية

الهدهد

منع حفل للمثليين جنسياً في رام الله .. نجل الشيخ بسام جرار تقدّم الغاضبين (شاهد)

الهدهد

زاوية كمتحف فني .. مهندسة فلسطينية تعيد تصميم حاجز قلنديا والجدار بعد تحرير فلسطين

الهدهد

فيديو تحطيم تماثيل الأسود على ميدان المنارة برام الله: “لا نعبد الأصنام”!

تحرر الكلام

رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية في أكبر صفقة فساد

الهدهد

البروفيسور الفلسطيني عماد البرغوثي يروي كيف اعتقل في رام الله بعد إهانته (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سوناتا ابنة أندريه سكاف تخطف الأنظار بجمالها النادر (شاهد)

تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

هيفاء وهبي بملابس مراهقات ووضعيات جريئة ورسائل غامضة لـ “أصالة”! (شاهد)

إحالة ليلى غفران إلى المحاكمة بسبب خاتم ألماس

تشكيلة المنتخب السعودي ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

شيخ أردني يسيء لقطر في خطبة الجمعة.. ومطالب بتدخل دبلوماسي

7 أطعمة مجمدة يجب ألا تشتريها أبدًا وفقًا لأشهر طهاة العالم

الغارديان تكشف تفاصيل صادمة لأول مرة عن انقلاب القصر الذي أوصل “ابن سلمان” للسلطة

مسؤول بحريني يثير سخرية واسعة بسبب طريقة أدائه اليمين الدستورية!(شاهد)

مشاهد مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم على بين سبورت

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC