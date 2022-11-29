لحظات تحبس الأنفاس .. صائد ثعابين يواجه هجوماً غير مسبوق من ثعبان سام (فيديو)

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وطن – وثّق صائد ثعابين في أستراليا لحظة خروج ثعبان سام من نوع “الثعابين البنية الشرقية”، من حقيبة وينطلق نحوه في حركة دفاعية بشكل لا يصدق.

الفيديو ، التقطه صائد الثعابين Jake Stinson، ويظهر فيه وهو يتراجع ببطء للإبتعاد عن الثعبان الغاضب، قبل أنّ يتحرك الثعبان إلى الجانب للإختفاء في العشب.

وقال صائد الثعابين على فيسبوك إن التجربة “ستترك أي شخص في حاجة إلى تغيير الملابس الداخلية”. في إشارةٍ منه إلى الخوف الشديد من الموقف

الثعابين البنية الشرقية

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ومعروف أنّ الثعابين البنية الشرقية شديدة السمية وهي مسؤولة عن معظم وفيات لدغات الثعابين في البلاد.

كما أنه من المعروف أن لديها مزاج عصبي، ولكن مثل كل الثعابين، لا تلدغ إلا إذا تعرضت للتهديد.

قال Stinson في منشور على فيسبوك إن هذا “الرد الدفاعي المرتبك للغاية” من الثعبان كان “نادرًا للغاية”. ولم يختبر صائد الثعابين هذا من قبل.

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وبين Stinson لمجلة “نيوزويك“: “في رأيي ، لا يوجد ثعبان يساء فهمه أكثر من الثعبان البني الشرقي. ذا كله جزء من عرض دفاعي يبقيه على قيد الحياة”.

وقال: “تتفاعل الثعابين البنية الشرقية مع أي حركة مهما كانت، فهي لا تحاول في الواقع أن تكون لئيمة فحسب، ولكنها تطورت لتشعر بالحاجة إلى القيام بهذا العرض على شكل حرف (S)”.

سم الثعبان البني الشرقي

يتكون سم الثعبان البني الشرقي من سموم تسبب تجلط الدم، مما يعني أن اللدغة يمكن أن تؤدي إلى الانهيار والموت في غضون دقائق.

لكن العديد من لدغاتها جافة، مما يعني أنها لا تحقن أي سم.

وقال ستينسون: “لسوء الحظ، منذ اللحظة التي تخرج فيها هذه الثعابين من بيضها، يتم تصنيفها على أنه شريرة، ويقع العديد منها (ضحية) للمجارف والطيور والثعابين الأخرى”.

وبيّن: “إن الطبيعة الحقيقية للثعبان البني هي أفعى خجولة وعصبية للغاية لا ترغب في رؤيتها وستتراجع دائمًا في أول فرصة لها”

وقال: “فيديو دفاع الثعبان هو المرة الأولى من بين المئات التي لم يهرب فيها أحد بأسرع ما يمك ، وهذا فقط لأنه تم القبض عليه بالفعل”.

وبدأ موسم الثعابين في أستراليا حاليًا، مما يعني أنها أصبحت أكثر نشاطًا.

في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك حالات متزايدة من الثعابين التي تسبب الفوضى في المناطق السكنية.

غالبًا ما توجد الأنواع السامة مثل الأفعى البنية الشرقية تتجول حول الممتلكات بحثًا عن الطعام أو المأوى.