الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
الرئيسيةاقتصادقطر توقع اتفاقاً لإمداد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً.. هل توقف حملاتها...
اقتصادتقارير

قطر توقع اتفاقاً لإمداد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً.. هل توقف حملاتها الإعلامية ضد الدوحة؟!

كانت قطر قد وقعت اتفاقا مع الصين لإمدادها بالغاز لمدة 27 عاماً

كتب سالم حنفي
توقيع اتفاق لتصدير الغاز القطري المسال إلى ألمانيا watanserb.com
اتفاق لتصدير الغاز القطري المسال إلى ألمانيا مدة 15 عاما على الأقل
- Advertisement -

وطن– قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر إنرجي وشركة كونوكو فيليبس، اليوم الثلاثاء، إنهما وقّعا اتفاقاً لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا لمدة 15 عاماً على الأقل، ابتداءً من عام 2026.

وبحسب ما نقلته “رويترز“، ستوفر الصفقة لألمانيا مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، تصل من رأس لفان في قطر إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في شمال ألمانيا في برونسبويتيل.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي مشترك مع كونوكو فيليبس: “ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا … ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها”.

قطر توقّع اتفاقاً مع الصين لإمدادها بالغاز لمدة 27 عاماً

- Advertisement -

وكانت قطر للطاقة قد وقّعت قبل أيام اتفاقية مدتها 27 عاماً لإمداد شركة سينوبك الصينية بالغاز الطبيعي المسال، هي الأطول من نوعها في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، إذ تدفع تقلبات السوق المشترين للسعي وراء صفقات طويلة الأجل.

قطر توقع اتفاقا مع الصين لإمدادها بالغاز لمدة 27 عاما

واشتد التنافس للحصول على الغاز المسال عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير/شباط، مع احتياج أوروبا -على وجه الخصوص- لكميات ضخمة تساعد في تعويض الغاز القادم من خط أنابيب روسي كان يشكل نحو 40%، من واردات القارة.

وقال “سعد الكعبي” الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في مقابلة مع “رويترز” بالدوحة قبل وقت قصير من توقيع الاتفاقية: “اليوم يعد علامة فارقة في أول اتفاقية بيع وشراء لمشروع حقل الشمال الشرقي، تبلغ أربعة ملايين طن لمدة 27 عاما لشركة سينوبك الصينية”.

- Advertisement -

وحقل الشمال هو جزء من أكبر حقل للغاز في العالم تشترك فيه قطر مع إيران، التي تسمي حصتها حقل جنوب بارس.

5 صفقات سابقة

ووقّعت شركة قطر للطاقة في وقت سابق من هذا العام خمسَ صفقات لحقل الشمال الشرقي، الذي يمثّل المرحلة الأولى والأكبر من خطة توسعة حقل الشمال المكوّنة من مرحلتين، وتشمل ستة قطارات (مرافق تسييل وتنقية) للغاز الطبيعي المسال، من شأنها زيادة قدرة التسييل في قطر من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.

كما وقّعت لاحقاً عقوداً مع ثلاثة شركاء لحقل الشمال الجنوبي، وهو المرحلة الثانية من التوسعة.

مشروع لتوسيع حقل الشمال في قطر

وتعتبر الصفقة مع الصين التي أكدتها “سينوبك”، هي أول اتفاق إمداد يتمّ الإعلان عنه من حقل الشمال الشرقي.

يشار إلى أن البعض، كان قد طرح تساؤلات بشأن السر وراء الهجوم الألماني على قطر مع انطلاق المونديال بشكل خاص، وإمكانية أن يكون له علاقة برفض الدوحة تزويد أوروبا بالغاز هذا الشتاء، وعن تداعيات هذا الهجوم على العلاقات الأوروبية القطرية.

علاقة الهجوم الألماني على قطر باتفاقية تزويد الغاز

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي القطري جاسم بن ناصر آل ثاني، إن زيارة رئيس الحكومة الألمانية لدول الخليج، بشأن تأمين عقود الطاقة، حيث قال إن زيارته كانت مخيبة للآمال، أو أن نتائجها لم تتحقق، ولم يتبع ذلك أي تصريحات حكومية.

وتابع في تصريحات لموقع “سبوتنيك” الروسي: “دول الخليج مرتبطة بعقود لمدد طويلة، وتغيير أو كسر هذه الارتباطات له آثار قانونية، كما أن النفط ثروة ناضبة يجب استغلالها بما يحقق مصالح الدول المنتجة، وعندما كانت أسعار النفط منخفضة لسنوات حققت أوروبا عوائد كبيرة حيث تبيعه بعد تكريره بأسعار مضاعفة، أكثر من الدول المنتجة”.

وأوضح آل ثاني، أنّ مسألة الطاقة وإنتاجها لا تخضع لأي ضغوط دولية، وسبق وأن هاجمت فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية بسبب بيعها للغاز بأسعار مضاعفة عن سعره الأصلي، وهو ما لم تكترث به واشنطن، حيث نظرت إلى ما يحقق مصالحها الاقتصادية فقط.

المصدررويترز + سبوتنيك
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

مدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي متوشحا علم فلسطين ليشكره.. ما القصة؟! (شاهد)

الهدهد

تحرش سعودي بمشجعة مغربية في سوق واقف بقطر.. فيديو يثير جدلاً كبيراً(شاهد)

تقارير

تحالف قطري سعودي لشراء ليفربول.. صحيفة كشفت ما يدور في الكواليس

الهدهد

فيديو “وليمة المونديال” حصد ملايين المشاهدات.. ما القصة؟

الهدهد

بشار الأسد يستغل مونديال قطر.. ما يحدث في سوريا لا يصدق!

الهدهد

مشجعة يابانية وآخر برازيلي يصدمان مراسلاً إسرائيلياً بما فعلاه تضامناً مع فلسطين!(شاهد)

الهدهد

شاهد ماذا فعل أصحاب المنازل المجاورة لاستاد الثمامة بعد فوز المغرب على بلجيكا

الهدهد

كيف ردَّ أمير قطر على تحية فتاة وقولها له “إحنا فخورين فيك” في مباراة إسبانيا وألمانيا(شاهد)

الهدهد

مشجعة تونسية تتصدر التريند بعد التنمر عليها وتعاطف واسع

الهدهد

المغرب وبلجيكا.. شاهد ما فعله أسود الأطلس عقب الفوز ولقطة مؤثرة

اقتصاد

ارتفاع كبير في فائض الميزان التجاري القطري وهذه أسباب قوة اقتصاد الدوحة

الهدهد

أمير قطر السابق حمد بن خليفة يلفت أنظار التونسيين بما فعله (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي متوشحا علم فلسطين ليشكره.. ما القصة؟! (شاهد)

فارس اسكندر يفضح خفايا الوسط الفني.. “من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات”(فيديو)

“هل عثمان الخميس أعظم قدرا من آل رسول الله؟”.. باحث كويتي يثير جدلا

من هو هداف كأس العالم قطر 2022؟! .. جدول الترتيب

ميا خليفة تعترف بالسبب الحقيقي الذي جعلها تترك الأفلام الإباحية! (صور)

خبراء يقدمون لك 5 طرق فعالة لحرق الدهون وفقدان الوزن بشكل صحي

اكتشف قوة نظرك..هل يمكنك تحديد مكان الأفعى في أقل من 9 ثوان؟

مشجعة كرواتية تصلي داخل استاد البيت بلباس غير محتشم.. هل هي مسلمة؟(شاهد)

شبيه نيمار يخدع المنظمين ويدخل أحد ملاعب المونديال ويلتقط صورا (شاهد)

“لك الحمد والشكر يا الله”.. والد الشهيدين جواد وظافر الريماوي في وداع مؤثر لنجليه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC