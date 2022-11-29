عناصر من الحرس الثوري الإيراني في ملاعب قطر بشكل سري.. لماذا؟

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وطن- قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن العشرات من عناصر الحرس الثوري الإيراني، دخلوا إلى قطر لمراقبة لاعبي منتخبهم وجمع المعلومات.

الحرس الثوري الإيراني في قطر

ويأتي ذلك بعد ظهور أعضاء الفريق الإيراني المشارك في بطولة في كأس العالم، رافضين ترديد النشيد الوطني الإيراني احتجاجاً على سياسة القمع التي يمارسها النظام الإيراني في البلاد.

وكان منتخب إيران لكرة القدم المشارك في مونديال قطر 2022 رفض ترديد النشيد الوطني للبلاد في أولى مبارياته، في تحدٍ واضح لحكومتهم ، التي أصبحت هدفًا للاحتجاجات المتزايدة والحارقة.

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ووقف الفريق في صف واحد مع أذرعهم حول أكتاف بعضهما البعض، قبل مباراته الافتتاحية ضد إنجلترا ، ولكن بدلاً من غناء الكلمات ، كما هو معتاد، بدا اللاعبون متحمسين ويحدقون في الأمام مباشرة وعلى النقيض من ذلك ، ردد لاعبو إنجلترا مقطوعة من نشيدهم الوطني.

وقال المصدر الذي يراقب عن كثب الأجهزة الأمنية الإيرانية العاملة في قطر خلال فترة كأس العالم لـ”سي إن إن” إنه “تم إرسال عشرات الضباط من الحرس الثوري الإيراني لمراقبة اللاعبين الإيرانيين الذين لا يُسمح لهم بالاختلاط خارج الفريق أو لقاء أجانب.

وتابع المصدر بالقول إن المدرب البرتغالي للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش، التقى بشكل منفصل مع ضباط “الحرس الثوري” الإيراني.

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ولم يذكر المصدر محتوى تلك المحادثة المزعومة. وكان كيروش صرح بأن اللاعبين الإيرانيين يمكنهم الاحتجاج في كأس العالم، لكن فقط في إطار لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

إيران في مونديال قطر

كما كشف المصدر أن عائلات لاعبي منتخب إيران “تعرضت للتهديد بالسجن والتعذيب” إذا “لم يحسن اللاعبون التصرف”.

وكان لاعبو المنتخب الإيراني قد امتنعوا عن ترديد النشيد الوطني في مباراتهم الأولى في مونديال قطر 2022 أمام إنجلترا، تضامنا مع المتظاهرين الإيرانيين الذين يشاركون في احتجاجات منذ سبتمبر/أيلول الماضي إثر موت الشابة مهسا أميني بعدما احتجزتها “شرطة الأخلاق الإيرانية.

وكانت السلطات الإيرانية هددت لاعبي منتخبها بسجن وتعذيب أسرهم بعد رفض غناء النشيد الوطني.

وقال المصدر إنه تم استدعاء اللاعبين للقاء أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، عقب رفضهم غناء النشيد في المباراة الافتتاحية أمام إنجلترا.

وأضاف أنه تم إبلاغ اللاعبين بأن أسرهم ستواجه “العنف والتعذيب” إذا لم يغنوا النشيد أو إذا انضموا إلى أي احتجاج سياسي ضد النظام الإيراني الحاكم.

كما كشف المصدر أنه “في المباراة الأخيرة ضد ويلز، أرسل النظام المئات من هؤلاء الممثلين المؤيدين من أجل خلق شعور زائف بالدعم بين الجماهير، وفي المباراة المقررة اليوم الثلاثاء ضد الولايات المتحدة، يخطط النظام لزيادة عدد الممثلين بشكل كبير إلى الآلاف.

ضغوط شديدة

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد أشارت في تقرير لها أن المنتخب الإيراني يتعرض لضغوط متضاربة شديدة مع تحذيرات في الداخل من سياسيين محافظين من أن اللاعبين قد يواجهون عواقب على عودتهم إلى إيران إذا لم يغنوا النشيد الوطني. لكن مؤيدي الاحتجاجات يسعون للحصول على المزيد من الدعم القاطع لهم من قبل اللاعبين.

ودعا “كارلوس كيروش” المدير الفني البرتغالي للفريق ، قبل المباراة المشجعين الإيرانيين إلى الابتعاد إذا لم يكونوا مستعدين لدعم الفريق داخل الملعب.

وفي إشارة إلى الضغط الذي يمارس على الرياضيين والرياضيات في إيران ، ألقت السلطات الخميس، القبض على كابتن المنتخب الإيراني السابق فاريا غفوري ، بتهمة إهانة وإلحاق الضرر بالمنتخب الإيراني والدعاية ضد النظام.

وكان غفوري ، وهو كردي وعضو في نادي خوزستان للصلب ، مؤيدًا قويًا للاحتجاجات ومدافعاً عن الأكراد الإيرانيين، وطالب الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بالتوقف عن قتل الأكراد.

وكانت مجموعة “بلاك ريوارد” للقرصنة الإلكترونية زودت موقع “إيران إنترناشيونال” المعارض بتسريب صوتي لاجتماع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، مع مجموعة من صحافيي الباسيج، زعم فيه أن إيران طلبت من قطر قائمة بأسماء جميع المشجعين الإيرانيين في المونديال، وعبر عن ارتياحه لتعاون القطريين.

وبحسب هذا الملف الصوتي المزعوم والذي قيل إنه تم الحصول عليه بعد اختراق وكالة أنباء “فارس”، زعم قريشي في لقاء مع الباسيج أيضا إن قطر وعدت بمنع مشاركة الأشخاص الذين حددهم النظام الإيراني، بمن فيهم صحافيو “إيران إنترناشيونال”، في المونديال.

وقال هذا المسؤول في الحرس الثوري الإيراني إن جماعات المعارضة الإيرانية في الخارج “استثمرت” في كأس العالم و”اشترت 5300 تذكرة”.