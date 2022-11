صحفي مصري عجز عن توجيه سؤال بالإنجليزية لمدرب المنتخب المغربي يثير السخرية

- Advertisement -

وطن– ضجّ موقع التدوين المصغر “تويتر” في مصر، بموجة سخرية عارمة ممزوجة بالغضب من صحفي مصري عجز عن توجيه سؤال باللغة الإنجليزية للمدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، عقب انتهاء مباراتهم مع المنتخب البلجيكي، والتي انتهت بفوز أسود الاطلس بهدفين مقابل هدف، أول أمس الاحد.

وخلال المؤتمر الصحفي، توجّه الصحفي المصري لـ”الركراكي” قائلاً له، إن سؤاله هذه المرة سيكون باللغة الإنجليزية، إلا أنه عجز عن توجيه سؤال مفهوم، مما دفع “الركراكي” لمخاطبته بأن يتحدث بالعربية.

وبحسب الفيديو، عندما علم “الركراكي” بأنّ الصحفي مصري، نبّه عليه بأنّه في حال تحدّث باللهجة المصرية سيفهم ما يقوله، ليردّ الصحفي بإخبار زملائه الصحفيين قائلاً: “بسأله إلى أي مدى سيصل فريقك في هذه البطولة؟”.

كوميديا الصحافة الرياضية المصرية لا تنتهي، و هذه المرة مع المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي! #FIFAWorldCuppic.twitter.com/VsGs2y89eP — لازلو (@Seniorlaszlo) November 27, 2022

الفيديو أثار حفيظة المغردين المصريين الذي انتفضوا غضباً من إرسال صحفي لحدث عالمي مثل كأس العالم، دون أن تكون له دراية ومعرفة ممتازة باللغة الإنجليزية.

كما نوّه البعض إلى أن الصحفي المصري كان الأولى به بأن يتحدث بالعربية، ويصرّ عليها مع علمه بعدم تمكّنه من اللغة الإنجليزية، أو أن يكون قد حضّر سؤاله سابقاً بطريقة متقنة.

وفي هذا السياق، سخر المغرد “محمد” من الواقعة قائلاً: “السؤال المهم ازاي صحفي مش بيتكلم انجليزي يسافر يغطي كاس العالم!”.

السؤال المهم ازاي صحفي مش بيتكلم انجليزي يسافر يغطي كاس العالم! 😂 — Mحmd™ (@boty82) November 28, 2022

وقال مغرد آخر: “انا مالومش علي المذيع هو امكانياته كده المشكلة فاللي بعت مذيع لحدث عالمي وهو مش بيتكلم غير العربي”.

انا مالومش علي المذيع هو امكانياته كده المشكلة فاللي بعت مذيع لحدث عالمي وهو مش بيتكلم غير العربي — ÊŁGËÑĒRÅL (@GRL80009610) November 28, 2022

وعبّر مغرد آخر عن سخريته مما بدر من الصحفي المصري، بكوميكس من مسرحية مدرسة المشاغبين.

وسخر آخر قائلاً: “دا وصل ازاي لهناك ؟ بهاو فار بتاعته دي!”.

دا وصل ازاي لهناك ؟ بهاو فار بتاعته دي! — Ab⚫⚪d (@FattAhmed) November 28, 2022

وقال المغرد أحمد بيغوس: “حاجة تكسف. فكرتني ب التانيه اللي راحت حفل الاوسكار و سألت ليونادو ديكبريو what about your first Oscar؟ عمار يا مصر بالمعرضين و تعين الواسطة”.