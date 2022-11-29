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الهدهد

صحفي مصري عجز عن توجيه سؤال بالإنجليزية لمدرب المنتخب المغربي يثير السخرية

المغردون استنكروا إرسال مثل هذا الصحفي لبطولة عالمية

كتب سالم حنفي
صحفي مصري مع وليد الركراكي watanserb.com
المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي
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وطن– ضجّ موقع التدوين المصغر “تويتر” في مصر، بموجة سخرية عارمة ممزوجة بالغضب من صحفي مصري عجز عن توجيه سؤال باللغة الإنجليزية للمدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، عقب انتهاء مباراتهم مع المنتخب البلجيكي، والتي انتهت بفوز أسود الاطلس بهدفين مقابل هدف، أول أمس الاحد.

وخلال المؤتمر الصحفي، توجّه الصحفي المصري لـ”الركراكي” قائلاً له، إن سؤاله هذه المرة سيكون باللغة الإنجليزية، إلا أنه عجز عن توجيه سؤال مفهوم، مما دفع “الركراكي” لمخاطبته بأن يتحدث بالعربية.

وبحسب الفيديو، عندما علم “الركراكي” بأنّ الصحفي مصري، نبّه عليه بأنّه في حال تحدّث باللهجة المصرية سيفهم ما يقوله، ليردّ الصحفي بإخبار زملائه الصحفيين قائلاً: “بسأله إلى أي مدى سيصل فريقك في هذه البطولة؟”.

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الفيديو أثار حفيظة المغردين المصريين الذي انتفضوا غضباً من إرسال صحفي لحدث عالمي مثل كأس العالم، دون أن تكون له دراية ومعرفة ممتازة باللغة الإنجليزية.

كما نوّه البعض إلى أن الصحفي المصري كان الأولى به بأن يتحدث بالعربية، ويصرّ عليها مع علمه بعدم تمكّنه من اللغة الإنجليزية، أو أن يكون قد حضّر سؤاله سابقاً بطريقة متقنة.

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وفي هذا السياق، سخر المغرد “محمد” من الواقعة قائلاً: “السؤال المهم ازاي صحفي مش بيتكلم انجليزي يسافر يغطي كاس العالم!”.

وقال مغرد آخر: “انا مالومش علي المذيع هو امكانياته كده المشكلة فاللي بعت مذيع لحدث عالمي وهو مش بيتكلم غير العربي”.

وعبّر مغرد آخر عن سخريته مما بدر من الصحفي المصري، بكوميكس من مسرحية مدرسة المشاغبين.

وسخر آخر قائلاً: “دا وصل ازاي لهناك ؟ بهاو فار بتاعته دي!”.

وقال المغرد أحمد بيغوس: “حاجة تكسف. فكرتني ب التانيه اللي راحت حفل الاوسكار و سألت ليونادو ديكبريو what about your first Oscar؟ عمار يا مصر بالمعرضين و تعين الواسطة”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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