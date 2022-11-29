سوناتا ابنة أندريه سكاف تخطف الأنظار بجمالها النادر (شاهد)

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وطن– خطفت سوناتا ابنة الفنان السوري أندريه سكاف، الأنظار من جديد، بأحدث صور متداولة لها.

وظهرت سوناتا بالصور وقد حولت شعرها للأصفر الثلجي، لتزيد ملامحها المميزة جمالاً.

بشرة سمراء وعينان ملونتان

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وتميزت سوناتا ببشرتها السمراء وعينيها الزرقاوين، ما منح جمالها شكلاً استثنائياً أقرب لنجمات هوليوود.

وشبهها البعض بالنجمة العالمية أنجلينا جولي.

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وسوناتا سكاف، هي الابنة الوحيدة للفنان السوري أندريه سكاف. ووالدتها الفنانة سوسن أبو عفار.

لم تدخل سوناتا مجال التمثيل على الرغم من أن والدها كشف في لقاء سابق، أنه لا يمانع الأمر.

رسالة وليست شهرة

وأشار سكاف حينها إلى أنه يقرن دخول ابنته الوسط الفني بشرط أن يكون لديها رسالة. وليس من أجل الشهرة فقط.

وأكد أندريه أنه لا يقف في وجه ابنته الوحيدة. وأن لها حق الاختيار في مسار حياتها.

لكن سوناتا رفـضت العديد من العروض لدخولها مجال التمثيل وفضلت اختيار مجال عرض الأزياء.

وفي عام 2017، احتفل سكاف بخطوبة سوناتا بحضور مجموعةٍ من الأصدقاء.

خطوبة سوناتا

وفي مقدّمتهم كان الفنان وائل رمضان الذي عبّر عن سعادته بالحفل. وكتب في تعليقٍ نشره على صفحته على ” فيسبوك” :” عرفته في حارتي ..وتعلّمنا معاً ..وعملنا في فرقةٍ واحدة للمسرح …منذ الطفولة الأولى …وكان ولا يزال ذلك الحنون المحب والموهوب الأول .. اليوم نحتفل بفرح ابنته ( ابنتنا) سوناتا وفّقها الله مع شريكها .. اليوم أحسست كم كبرنا …أخي الكبير وصديقي .. أندريه الكبير …الحبيب .. ألف مبروك لك ولسوسن الغالية وسوناتا وأحمد … “.

وحضر الحفل مجموعةٌ من الفنانين السوريين منهم أميّة ملص و مازن عباس وجمال قبش و آخرين .

وفي سياق مشابه، كشف أندريه مؤخراً تفاصيل حول حياته الشخصية التي لا يعرفها الجمهور عنه.

عصبية وانفعال

قال أندريه خلال لقاء مع مجلة “فوشيا”، إنه ليس لديه الكثير من الصفات أو العادات السلبية. لكنه كان في فترة من الفترات عصبياً وسريع الانفعال مبيناً أنه يسعى للتخلص منها لأن الحياة تحتاج للصبر والتأن.

وكشف أندريه أن إيطاليا هي أكثر البلدان التي يحب زيارتها. وذلك بسبب امتلاكها الكثير من الفنون التي تعود إلى عصور معينة من منحوتات وكنائس وساحات عامة.

وأشار الفنان السوري إلى أنه لا يخشى الاعتذار في حال أخطأ بحق أي شخص. كاشفاً أن عصبيته في الماضي عرضته لمواقف استدعت اعتذاره وطلبه السماح من الطرف الآخر.

مشهد لا ينسى

أما المشهد الذي لا يمكنه نسيانه. قال أندريه: “مشهد في مسلسل أهلا حماتي. حين قمت بالتسلق وسقطت في البحرة الموجودة ضمن ديكور المنزل”.

وأكد سكاف أن هذا المشهد يحتاج جرأة كبيرة وفيه خطورة. ولذلك لا يمكن أن ينساه.