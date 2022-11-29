الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
الرئيسيةفيديوسحابة مرعبة وأمطار غزيرة تغطيان سماء ينبع السعودية (فيديو)
فيديو

سحابة مرعبة وأمطار غزيرة تغطيان سماء ينبع السعودية (فيديو)

المملكة تتعرض حاليا لسوء أحوال جوية

كتب خالد السعدي
سحابة ينبع watanserb.com
سحابة مرعبة تكونت في مدينة ينبع بمنطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو يُظهر تكون سحابة مرعبة تكونت في مدينة ينبع بمنطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو، السحابة وهي تغطي المدينة بأكملها، في مشهد وُصف بـ”المهيب”.

- Advertisement -

كما تداول نشطاء مقطع فيديو، يُظهر هطول أمطار غزيرة جدا على مدينة ينبع، فيما وجدت السيارات صعوبات كبيرة في الحركة من جراء غزارة الأمطار.

هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة

وشهدت أنحاء عديدة من منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وبينها أملج وينبه والرايس أمطارًا غزيرة، وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول والأودية.

- Advertisement -

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد حذرت من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي.

ونبهت إلى تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل الرايس، وينبع.

وبدأت الحالة المطرية صباح اليوم على منطقة المدينة المنورة، وسط مطالبات للمناطق المشمولة بالتنبيهات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

فيضانات جدة

يُشار إلى أن محافظة جدة كانت قد تعرضت يوم الخميس الماضي، إلى سيول ضخمة عجزت السلطات عن التعامل معها بشكل كبير، كما أظهرت العديد من اللقطات.

وأدت الأمطار الغزيرة في جدة، الخميس، إلى وفاة شخصين، وتعليق الدراسة، وتأخير رحلات جوية، وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة لساعات.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الفيضانات قتلت شخصين في السعودية وأثارت غضباً عاماً نادراً”، موضحة أن جدة شهدت أكثر من 7 بوصات من الأمطار خلال 6 ساعات، يومَ الخميس الماضي.

وقارنت الصحيفة بين هذه الفيضانات، وبين ما شهدته المدينة في عام 2009، التي ألقي فيها باللوم على الفساد في البلديات.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى إطلاق ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” في 2017 حملة لمكافحة الفساد، تمّ فيها إلقاء القبض على أشخاص، بسبب سوء تخصيص الأموال العامة، وهو ما كان السبب وراء فشل نظام الصرف الصحي في جدة، لكنّ السكان يقولون: إنهم “لم يشهدوا تحسّناً في الخدمات المحلية”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
تقارير

تحالف قطري سعودي لشراء ليفربول.. صحيفة كشفت ما يدور في الكواليس

الهدهد

مطار الملك سلمان وموقعه.. كل ما تريد معرفته عنه بعد قرار ولي العهد

الهدهد

السعودية كابوس ميسي.. لا زال مصدوما ويكشف تأثير المباراة على أسرته

الهدهد

تهريب طفلة معارض وزوج أميرة سعودية خطفت في لبنان بمساعدة “عاهرة مغربية”(شاهد)

حياتنا

امرأة باغتتها الولادة وسط المسجد النبوي وهذا ما حدث (شاهد)

الهدهد

امرأة أم رجل؟.. فيديو يحدث ضجة لصلاة الظهر من المسجد النبوي

تقارير

بعد نيوكاسل.. مخاوف إنجليزية من السماح للسعودية بشراء ليفربول ومان يونايتد

حياتنا

ردا على عاصفة ميسي.. سخرية أرجنتينية من السعودية: وين سالم الدوسري؟ (فيديو)

تقارير

مجلة: تطبيع ابن سلمان سيكون أشبه بقرار السادات الذي قتله في النهاية

الهدهد

بعد شعوره بقرب نهايته.. سعودي يصلي وسط السيول التي اجتاحت جدة(شاهد)

الهدهد

عماني تلقى أسعد خبر في حياته بفضل مباراة السعودية والأرجنتين (فيديو)

الهدهد

سعودي يحتضن مشجعة أرجنتينية لمواساتها.. حقيقة فيديو التحرش المثير

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سوناتا ابنة أندريه سكاف تخطف الأنظار بجمالها النادر (شاهد)

تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

هيفاء وهبي بملابس مراهقات ووضعيات جريئة ورسائل غامضة لـ “أصالة”! (شاهد)

إحالة ليلى غفران إلى المحاكمة بسبب خاتم ألماس

تشكيلة المنتخب السعودي ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

شيخ أردني يسيء لقطر في خطبة الجمعة.. ومطالب بتدخل دبلوماسي

7 أطعمة مجمدة يجب ألا تشتريها أبدًا وفقًا لأشهر طهاة العالم

الغارديان تكشف تفاصيل صادمة لأول مرة عن انقلاب القصر الذي أوصل “ابن سلمان” للسلطة

مسؤول بحريني يثير سخرية واسعة بسبب طريقة أدائه اليمين الدستورية!(شاهد)

مشاهد مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم على بين سبورت

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC