رويترز: لا مشكلة لمشجعي كأس العالم الغربيين من منع الخمور ومعظمهم سعداء

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وطن– نشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريراً، استطلعت فيه آراء المشجعين الغربيين حول منع السلطات القطرية بيع “البيرة” داخل ملاعب بطولة كأس العالم ومحيطها، مؤكّدةً بأنّ قرار المنع لم يثر حفيظة غالبية المشجعين، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى تشعر بالسعادة.

وقالت الوكالة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان قد عكس مساره في منتصف نوفمبر، قبل يومين من انطلاق المباراة الأولى، وأعلن أنه لن يتم بيع أي بيرة كحولية في الملاعب في قطر، حيث يعتبر شرب الكحول أو الشرب في الأماكن العامة جريمة.

وفي حين أنّ البيرة متوفرة في مناطق المشجعين المخصصة لكأس العالم وفي بعض الفنادق، فإن المتاعب وتكلفة العثور على الكحول – يُباع نصف لتر مقابل 50 ريالًا قطريًا (13.70 دولارًا) في مناطق المشجعين- هي ببساطة أكثر من اللازم بالنسبة للعديد من المؤيدين من البلدان التي تكون فيها البيرة عادةً جزءًا من روتين يوم المباراة.

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وقال ستيفان باكوي، الطبيب البلجيكي الذي سافر إلى قطر من منزله في سيدني بأستراليا، وهو يشقّ طريقه إلى الملعب: “بالنسبة لي ، من المعتاد تناول الجعة ومشاهدة مباراة والاستمتاع باللعبة مع الأصدقاء”.

وأشار إلى إنه خاض أول تجربة له مع الجعة وكرة القدم، وهو في السادسة عشرة من عمره مع والده.

طقس جميل وجو رائع

وقال باكوي: “لذلك أفتقده. ولا أعتقد أن بدويايزر زيرو سيعوض ذلك. لكن مهلا، نحن هنا، الطقس جميل ، إنه جو رائع”.

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من جانبه، قال المشجع الألماني كريستيان كوباتش، إنّ الكحول كانت تمنع في كثير من الأحيان في المباريات التي تقام في بلده الأصلي، والتي كانت تعتبر معرّضة لخطر العنف بين الجماهير، لذا فإن كأس العالم “الجافة” إلى حد كبير لم تكن تعديلًا كبيرًا بالنسبة له.

خلوّ المونديال من أعمال العنف

وقال إنه لاحظ تغييراً في الأجواء، فبغضّ النظر عن المناوشات الصغيرة بين عدد قليل من مشجعي المكسيك والأرجنتين، لم ترد تقارير عن أعمال عنف، على عكس الاضطرابات التي اندلعت في بلجيكا بعد فوز المغرب والقتال بين إنجلترا وويلز.

وأضاف “كوباتش”، أنّه قبل تعادل ألمانيا 1-1 مع إسبانيا يومَ الأحد، “أعتقد أنه أكثر هدوءا. ليس لديك هؤلاء السكارى في كل مكان والناس ببساطة عاديون وسعداء”.

وأكد أنّه لم يحاول حتى العثور على مشروب، موضحاً: “يمكنني الاستغناء عن الكحول لمدة أسبوع”.

محاولة لتهريب الخمور إلى الملعب

وأظهر مقطع فيديو تمّ نشره على تويتر، قيام أفراد الأمن بالاستيلاء على ما يبدو أنه منظار تحوّل إلى زجاجة نبيذ سرية من قبل مشجع مكسيكي يحاول الدخول في مباراة بلاده ضد الأرجنتين يوم السبت، والتي خسرتها المكسيك 2-0.

تفهّم معظم المشجعين للقرار القطري

ومع ذلك وفقاً لـ”رويترز”، يبدو أنّ معظم المشجعين يتفهمون أنه بالنسبة لهذه البطولة، يجب تأجيل العادات القديمة.

وقال رايموندو أووجو، مشجع إسبانيا، وهو رجل أعمال من لاكورونيا، إن الحالة المزاجية في الملاعب كانت أقل بكثير من المعتاد نتيجةً لحظر المشروبات الكحولية.

وأضاف: “حقيقة أننا نحتفل دائمًا بالمشروبات قبل أو بعد ذلك، لذا أعتقد أنه يمكن أن يحدث فرقًا لكنه ليس عاملاً حاسمًا”.

وتابع: “دعونا نحتفل بطريقة أخرى، أو يمكنك أيضًا الاحتفال عندما تعود إلى المنزل وبعد ذلك يمكنك إقامة حفلة كبيرة”.