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حبيية الأمير هاري السابقة تكشف تفاصيل مثيرة عن أول قبلة شاركتها معه (صور)

كانت أكبر منه سناً

كتب ايمان الباجي
حبيية الأمير هاري السابقة تكشف تفاصيل مثيرة عن أول قبلة شاركتها معه watanserb.com
الأمير هاري وكاثرين أوماني
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وطن– كشفت كاثرين أوماني، حبيبة الأمير هاري السابقة، تفاصيلَ ملئية بالإثارة عن علاقتها السابقة بالأمير، وكيف أعطاها قبلة تركتها عاجزة عن الكلام، حسب قولها.

تزوج الأمير هاري وميغان ماركل في أيار 2018 في حفل أقيم في قلعة وندسور. وقبل أن يتزوج عاش الأمير هاري عدة تجارب عاطفية، وفقاً لما أودرته صحيفة ماركا.

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

فارق السن لم يكن مشكلة

في أوائل العشرينات من عمره، كان هاري منجذباً لكاثرين أوماني، وهي إمرأة كانت أكبر منه سناً، تبلغ من العمر في ذلك الوقت 34 عامًا ارتبط معها لمدة قصيرة، حيث كانت في ذلك الوقت منفصلة عن زوجها ولها طفلان، يبلغان من العمر ستة وثماني سنوات.

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ومؤخراً، تحدث كاثرين إلى صحيفة ذا صن البريطانية، وألقت بعض الضوء على العلاقة الرومانسية القصيرة التي جمعتها مع الأمير هاري.

حبيية الأمير هاري السابقة
كاثرين أوماني

كما أوضحت المرأة البالغة من العمر 51 عامًا، كيف أعطاها هاري -الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا في ذلك الوقت- “أفضل قبلة في حياتها”، موضحة أنها لم تشارك مثل هذه القبلة العاطفية مع أي شخص منذ ذلك الوقت.

في حديثها، كشفت كاثرين أنّها تقابلت عدة مرات مع الأمير هاري في حانات خاصة في لندن، مثل: تشيلسي وكينسينغتون. وفي إحدى الليالي في عام 2006، أصبحت الأمور مثيرة بعض الشيء.

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بعد أن خرج الثنائي للشرب معاً في حانة في تشيلسي، عادا إلى شقة أحد أصدقاء هاري. ومع استمرار الأجواء الليلية، تقارب الثنائي أكثر فأكثر. وأوضحت كاثرين للصحيفة: “دخلنا وجلسنا في حوض حمام ونحن بملابسنا والتقط أحد أصدقائنا صورة على هاتفي”.

حبيية الأمير هاري السابقة
حبيية الأمير هاري السابقة

كما أشارت أنه بعد أن تحادثا لفترة من الوقت، أخبرته أنّها بحاجة إلى العودة إلى المنزل، وفي ذلك اللحظة، قالت كاثرين: “أمسكني من خصري ورفعني عن الأرض ودفعني إلى الحائط وأعطاني قبلة عاطفية. كنت عاجزة عن الكلام تمامًا”.

حبيية الأمير هاري السابقة

بعد هذا اللقاء المثير، التقى الثنائي عدة مرات. ولكن بمجرد أن سمعت الصحافة بالقصة، انفصلا وغيّر هاري رقم هاتفه -حسب قولها- ولكن، تقابل الثنائي مرة أخرى سنة 2009 في حدث البولو في بربادوس.

ومن المقرر أن ينشر هاري سيرته الذاتية قريبًا، حيث من المنتظر أن يكتب عن صديقاته السابقات في مذكراته الجديدة.

وبعد أن علمت أنّ هاري، البالغ من العمر 38 عامًا، كان يكتب عن صديقاته السابقات في سيرته الذاتية الجديدة، قرّرت كاثرين أن تتحدث عن علاقتهما مع صحيفة ذا صن.

المصدرماركا الإسبانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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