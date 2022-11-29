حبيية الأمير هاري السابقة تكشف تفاصيل مثيرة عن أول قبلة شاركتها معه (صور)

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وطن– كشفت كاثرين أوماني، حبيبة الأمير هاري السابقة، تفاصيلَ ملئية بالإثارة عن علاقتها السابقة بالأمير، وكيف أعطاها قبلة تركتها عاجزة عن الكلام، حسب قولها.

تزوج الأمير هاري وميغان ماركل في أيار 2018 في حفل أقيم في قلعة وندسور. وقبل أن يتزوج عاش الأمير هاري عدة تجارب عاطفية، وفقاً لما أودرته صحيفة ماركا.

فارق السن لم يكن مشكلة

في أوائل العشرينات من عمره، كان هاري منجذباً لكاثرين أوماني، وهي إمرأة كانت أكبر منه سناً، تبلغ من العمر في ذلك الوقت 34 عامًا ارتبط معها لمدة قصيرة، حيث كانت في ذلك الوقت منفصلة عن زوجها ولها طفلان، يبلغان من العمر ستة وثماني سنوات.

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ومؤخراً، تحدث كاثرين إلى صحيفة ذا صن البريطانية، وألقت بعض الضوء على العلاقة الرومانسية القصيرة التي جمعتها مع الأمير هاري.

كما أوضحت المرأة البالغة من العمر 51 عامًا، كيف أعطاها هاري -الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا في ذلك الوقت- “أفضل قبلة في حياتها”، موضحة أنها لم تشارك مثل هذه القبلة العاطفية مع أي شخص منذ ذلك الوقت.

في حديثها، كشفت كاثرين أنّها تقابلت عدة مرات مع الأمير هاري في حانات خاصة في لندن، مثل: تشيلسي وكينسينغتون. وفي إحدى الليالي في عام 2006، أصبحت الأمور مثيرة بعض الشيء.



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بعد أن خرج الثنائي للشرب معاً في حانة في تشيلسي، عادا إلى شقة أحد أصدقاء هاري. ومع استمرار الأجواء الليلية، تقارب الثنائي أكثر فأكثر. وأوضحت كاثرين للصحيفة: “دخلنا وجلسنا في حوض حمام ونحن بملابسنا والتقط أحد أصدقائنا صورة على هاتفي”.

كما أشارت أنه بعد أن تحادثا لفترة من الوقت، أخبرته أنّها بحاجة إلى العودة إلى المنزل، وفي ذلك اللحظة، قالت كاثرين: “أمسكني من خصري ورفعني عن الأرض ودفعني إلى الحائط وأعطاني قبلة عاطفية. كنت عاجزة عن الكلام تمامًا”.

بعد هذا اللقاء المثير، التقى الثنائي عدة مرات. ولكن بمجرد أن سمعت الصحافة بالقصة، انفصلا وغيّر هاري رقم هاتفه -حسب قولها- ولكن، تقابل الثنائي مرة أخرى سنة 2009 في حدث البولو في بربادوس.

ومن المقرر أن ينشر هاري سيرته الذاتية قريبًا، حيث من المنتظر أن يكتب عن صديقاته السابقات في مذكراته الجديدة.

وبعد أن علمت أنّ هاري، البالغ من العمر 38 عامًا، كان يكتب عن صديقاته السابقات في سيرته الذاتية الجديدة، قرّرت كاثرين أن تتحدث عن علاقتهما مع صحيفة ذا صن.