تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

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وطن- يلتقي منتخب الأرجنتين في المواجهة الحاسمة أمام بولندا، الأربعاء، في ختام دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وستقام مباراة الأرجنتين وبولندا التي ستحسم أمر راقصو التانغو في التأهل إلى الدور ال16، على أرض ملعب ( استاد 974) في العاصمة القطرية (الدوحة)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

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ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

#Sub17 Jornada con énfasis en la tenencia, aspectos técnicos y tácticos 📋 ✍ https://t.co/a7qZK4N2fU ⚽ Mañana, en turno matutino, partido frente a un combinado de @BocaJrsOficial pic.twitter.com/vVKuQBb8bJ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 29, 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد بولندا

وسيدخل المدرب الأرجنتيني المباراة الحاسمة أمام بولندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع راقصو التانغو: ماركو أكونيا، ليساندرو مارتينيز، أومامندي، غونزالو مونتيل.

خط الوسط: أليكسيس ماك اليستير، رودريجيز، رودريغو دي بول، آنخيل دي ماريا.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز (جوليان ألفاريز).

معلق مباراة الأرجنتين ضد بولندا

وسيعلق على المباراة القوية والحاسمة بين كلا المنتخبين، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على مجموعة قنوات (بين سبورت)، المعلق التونسي المخضرم رؤوف خليف.

#SelecciónMayor ¡¿Qué desahogo, no?! 😅 💪🏽 Bueno, por acá ya estamos pensando en lo que viene. Metidos y unidos.#TodosJuntos 🇦🇷 pic.twitter.com/HQ77G7fXq2 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 27, 2022

وكان منتخب الأرجنتين، قد تعثر بالخسارة في مستهل مشواره أمام السعودية، بفوز تاريخي بهدفين مقابل هدف وحيد من توقيع البرغوث ميسي.

كما وجدد راقصو التانغو الآمل في البقاء بالبطولة العالمية، في الجولة الثانية بالفوز على المكسيك بهدفين نظيفين دون رد.

ترتيب منتخب الأرجنتين وبولندا في كأس العالم قطر 2022

وجاء منتخب بولندا في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط، كما وآتى المنتخب المنافس الأرجنتين في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متساوياً بها مع الأخضر السعودي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.