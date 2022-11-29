تشكيلة المنتخب السعودي ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

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وطن- يخوض المنتخب السعودي المواجهة الصعبة والقوية المرتقبة أمام المكسيك، الأربعاء، في ختام منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وسيلتقي المنتخب السعودي ضد المكسيك، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدولة المستضيفة لأحداث البطولة العالمية قطر.

توقيت مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

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وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل المواجهة الحاسمة بين كلا المنتخبين.

تشكيلة المنتخب السعودي ضد المكسيك

من المتوقع أن يلعب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، المباراة القوية أمام نظيره المكسيك، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

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دفاع الصقور الخضر (السعودي): علي آل البليهي، محمد البريك، عبد الإله العمري (عبد الرحمن العبود)، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: عبد الإله المالكي، سامي النجعي، محمد كانو (ناصر الدوسري)، فراس البريكان.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري (هيثم عسيري).

معلق مباراة السعودية والمكسيك

ومن المقرر أن يعلق على المواجهة الختامية من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدورس.

كما وستنقل أحداثها على قنوات (الكأس) الرياضية، حيث سيعلق عليها المعلق السعودي سمير المعيرفي أو مشاري القرني.

ترتيب المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

ويتواجد المنتخب السعودي (الصقور الخضر)، في ثالث جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة عن المتصدر بولندا برصيد 4 نقاط.

ويحل المنتخب المنافس المكسيك في أدنى جدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة حتى يومنا هذا.