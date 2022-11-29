“بها سر خارق”.. لاعبو المكسيك يستعينون “بالكبسة” لمواجهة السعودية

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وطن- تداولت وسائل إعلام عربية أخباراً مفادُها أنّ بعثة المكسيك في قطر طلبوا توفير طعام “الكبسة والجريش” السعودي الشهير، لتناولها قبل مواجهة السعودية، بسبب ظنِّهم أن قوة السعوديين تكمن في هذا الغذاء.

ويتأهب منتخب المكسيك لخوض مباراةٍ ليست سهلة مع الفريق الأخضر يوم غد، الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات، وسْط مخاوف من تعرضهم لخسارة على ضوء النتائج التي قدّمها الفريق السعودي، وأولها الفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتيني 2/1.

“الكبسة والجريش” قبل مواجهة الأخضر

وحسب ما ورد بصحيفة “الرياض” السعودية، فإنّ بعثة منتخب المكسيك طلبت من اللجنة المنظمة لكأس العالم، أن يتمّ تأمين الطبق الرئيسي للوجبات السعودية، وهي: الكبسة والجريش، أمس الاثنين.

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وذلك لتناولها والوقوف على مكونات تلك المأكولات السعودية قبل المواجهة المصيرية، غداً الأربعاء، في ختام لقاءات المجموعة الثالثة، إذ تم تأمين الأكلات السعودية ظهرَ أمس.

“قوة ونشاط”

وعزا مسؤولون في البعثة المكسيكية مطالبتَهم بالأكل السعودي لغرض مشاهدتهم قوة اللاعب السعودي وحماسه، التعلق -بحسب اعتقادهم- بتناول هذه الأكلات التي تضم أطباقاً فيها كمياتٌ من الطاقة التي تساعد اللاعب لمواصلة الحركة والنشاط طَوال الـ90 دقيقة.

وتنطلق مباراة السعودية والمكسيك، الأربعاء، وتُقام على استاد “لوسيل”.

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وخسر المنتخب السعودي في المباراة الماضية أمام بولندا بهدفين نظيفين، بينما خسر المنتخب المكسيكي أمام الأرجنتين بهدفين نظيفين أيضًا، في ليلة نجمها ليونيل ميسي.

سخرية مواقع التواصل

وتفاعل الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع هذا الطلب الغريب وربطه بأداء منتخب السعودية بتعليقاتٍ وردودٍ متباينة مالَ أكثرها إلى السخرية، لأنّ الكبسة والجريش أكلتان ثقيلتان، ومن شأنهما التأثير على أداء أي لاعب، وبخاصة إذا تم تناول اللبن معها.

وفي هذا السياق، علّق “سلطان الزايدي”: “المسؤولين في منتخب المكسيك يتوقعون سبب قوة المنتخب السعودي وحماسهم يكمن في أكل الكبسة والجريش فقرر المسؤول عن البعثة تأمين (كبسة وجريش) للاعبين”.

واستدرك ساخراً: “لو فيه أحد ينصحهم يأكلون الكبسة والجريش قبل المباراة بربع ساعة… يا سلام ستكون مباراة تاريخية لمنتخبنا لو حدث”.

المسؤولين في منتخب #المكسيك يتوقعون سبب قوة #المنتخب_السعودي وحماسهم يكمن في أكل (الكبسة والجريش) فقرر المسؤول عن البعثة تأمين (كبسة وجريش) للاعبين. 🟥 لو فيه احد ينصحهم يأكلون (الكبسة والجريش)قبل المباراة بربع ساعة… يا سلام تاريخية لمنتخبنا 😂#السعوديه_المكسيك pic.twitter.com/oN3OtMguB0 — سلطان الزايدي…🇸🇦 (@zaidy_161) November 29, 2022

وعقب الميلاني: “كثروا كبسة وجريش من صالح المنتخب السعودي”.

كثروا كبسة وجريش من صالح المنتخب السعودي . pic.twitter.com/cJRVG8KB75 — Almilany (@Almilany__) November 29, 2022

فيما قالت مغردة أخرى: “بديت اصدق انهم مغدين ميسي كبسة ولبن”.

أما محمد سليمان العنقري، فعلّق قائلاً: “لو ينصحونهم ياكلونها ويلحفونها بلبن قبل المباراة”.

صحيفة الرياض : منتخب المكسيك طلب توفير الوجبة السعودية الشهيرة الكبسة اعتقادا منهم أن هذه الوجبه هي سبب قوة المنتخب السعودي لو ينصحونهم ياكلونها و يلحفونها بلبن قبل المباراة 😊#كأس_العالم_قطر2022 #كاس_العالم_FIFA #السعودية pic.twitter.com/IfWuQYvB3W — محمد سليمان العنقري (@MSAlangri) November 29, 2022

و(الكَبْسَة أو المَكْبُوس أو المجبوس أو المُطبق)، هي وجبة من الوجبات التي تتكون أساساً من الأرز طويل الحبة (البسمتي)، والتي تقدّم في دول الخليج العربي، وتعدّ هي الوجبة الرئيسية في السعودية والكويت.

وغالبًا ما تكون الكبسة مطهوّة مع لحم الضأن أو الماعز أو مع الدجاج، ويوضع معها اللحم والسمن والمكسرات والزبيب.