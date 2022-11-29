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“بها سر خارق”.. لاعبو المكسيك يستعينون “بالكبسة” لمواجهة السعودية

زعموا أن سر قوة اللاعب السعودي يكمن في تناوله تلك الأكلات

كتب خالد الأحمد
منتخب المكسيك watanserb.com
منتخب المكسيك
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وطن- تداولت وسائل إعلام عربية أخباراً مفادُها أنّ بعثة المكسيك في قطر طلبوا توفير طعام “الكبسة والجريش” السعودي الشهير، لتناولها قبل مواجهة السعودية، بسبب ظنِّهم أن قوة السعوديين تكمن في هذا الغذاء.

ويتأهب منتخب المكسيك لخوض مباراةٍ ليست سهلة مع الفريق الأخضر يوم غد، الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات، وسْط مخاوف من تعرضهم لخسارة على ضوء النتائج التي قدّمها الفريق السعودي، وأولها الفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتيني 2/1.

“الكبسة والجريش” قبل مواجهة الأخضر

وحسب ما ورد بصحيفة “الرياض” السعودية، فإنّ بعثة منتخب المكسيك طلبت من اللجنة المنظمة لكأس العالم، أن يتمّ تأمين الطبق الرئيسي للوجبات السعودية، وهي: الكبسة والجريش، أمس الاثنين.

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وذلك لتناولها والوقوف على مكونات تلك المأكولات السعودية قبل المواجهة المصيرية، غداً الأربعاء، في ختام لقاءات المجموعة الثالثة، إذ تم تأمين الأكلات السعودية ظهرَ أمس.

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“قوة ونشاط”

وعزا مسؤولون في البعثة المكسيكية مطالبتَهم بالأكل السعودي لغرض مشاهدتهم قوة اللاعب السعودي وحماسه، التعلق -بحسب اعتقادهم- بتناول هذه الأكلات التي تضم أطباقاً فيها كمياتٌ من الطاقة التي تساعد اللاعب لمواصلة الحركة والنشاط طَوال الـ90 دقيقة.

وتنطلق مباراة السعودية والمكسيك، الأربعاء، وتُقام على استاد “لوسيل”.

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وخسر المنتخب السعودي في المباراة الماضية أمام بولندا بهدفين نظيفين، بينما خسر المنتخب المكسيكي أمام الأرجنتين بهدفين نظيفين أيضًا، في ليلة نجمها ليونيل ميسي.

سخرية مواقع التواصل

وتفاعل الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع هذا الطلب الغريب وربطه بأداء منتخب السعودية بتعليقاتٍ وردودٍ متباينة مالَ أكثرها إلى السخرية، لأنّ الكبسة والجريش أكلتان ثقيلتان، ومن شأنهما التأثير على أداء أي لاعب، وبخاصة إذا تم تناول اللبن معها.

وفي هذا السياق، علّق “سلطان الزايدي”: “المسؤولين في منتخب المكسيك يتوقعون سبب قوة المنتخب السعودي وحماسهم يكمن في أكل الكبسة والجريش فقرر المسؤول عن البعثة تأمين (كبسة وجريش) للاعبين”.

واستدرك ساخراً: “لو فيه أحد ينصحهم يأكلون الكبسة والجريش قبل المباراة بربع ساعة… يا سلام ستكون مباراة تاريخية لمنتخبنا لو حدث”.

وعقب الميلاني: “كثروا كبسة وجريش من صالح المنتخب السعودي”.

فيما قالت مغردة أخرى: “بديت اصدق انهم مغدين ميسي كبسة ولبن”.

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أما محمد سليمان العنقري، فعلّق قائلاً: “لو ينصحونهم ياكلونها ويلحفونها بلبن قبل المباراة”.

و(الكَبْسَة أو المَكْبُوس أو المجبوس أو المُطبق)، هي وجبة من الوجبات التي تتكون أساساً من الأرز طويل الحبة (البسمتي)، والتي تقدّم في دول الخليج العربي، وتعدّ هي الوجبة الرئيسية في السعودية والكويت.

وغالبًا ما تكون الكبسة مطهوّة مع لحم الضأن أو الماعز أو مع الدجاج، ويوضع معها اللحم والسمن والمكسرات والزبيب.

المصدرتويتر، صحيفة "الرياض" السعودية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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