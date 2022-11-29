القمة العالمية للسياحة.. هل تنقلب ضد ابن سلمان مثل السيسي بقمة المناخ؟

- Advertisement -

وطن- في إطار ما يُطلق عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “رؤية 2030“، انطلقت أمس الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، أعمالُ “القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة”، التي تستمر حتى 1 ديسمبر 2022، وسط حملة حقوقية أطلقَها رواد مواقع التواصل، من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة، في محاولة للضغط على النظام السعودي أمام الأعين الغربية.

“القمة العالمية للسياحة” في السعودية

ويحضر هذه القمة، التي تحمل شعار “السفر من أجل مستقبل أفضل” نحو 3000 شخص، من بينهم قادة صناعة السياحة في العالم، ووجوه من عالم الفن والسياسة.

يجتمع في الرياض

روّاد وقادة قطاع السفر والسياحة

من حول العالم، للمشاركة في

قمة @WTTC بنسختها الثانية والعشرين، لمناقشة مستقبل القطاع من حيث الاستدامة والابتكار والشمول#القمة_العالمية_للسياحة pic.twitter.com/Gdq4MenI3W — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 28, 2022

- Advertisement -

وحشدت المملكة لهذا الملتقى عدداً من الشخصيات السياسية والفنية المرموقة، مثل: رئيسة الوزراء البريطانية السابقة “تيريزا ماي”، والأمين العام السابق للأمم المتحدة “بان كي مون”، وكذلك الممثل والمخرج السينمائي “إدوارد نورتون”، الفائز بجائزة غولدن غلوب.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال وزير السياحة السعودي “أحمد الخطيب”: “نحن فخورون باستضافة هذه القمة، بحضور عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين البارزين في العالم”.

طموح شباب اليوم هو ضمان مستقبل حيوي وناجح للسفر والسياحة.

تعرّف على المزيد من خلال البث المباشر لـ #القمة_العالمية_للسياحة التي تستضيف أبرز قادة قطاع السفر والسياحة: https://t.co/ttEfFPpkJb#GSSaudiArabia#السفر_من_أجل_مستقبل_أفضل pic.twitter.com/Sj7l0Ub1Jl — وزارة السياحة (@Saudi_MT) November 29, 2022

- Advertisement -

كما تطرّق إلى إمكانية توقيع “50 اتفاقية ومذكرة تفاهم على هامش فعاليات القمة، بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار”.

فيديو | رئيس ومدير المجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون: المملكة تشهد تحولا كبيرا في القطاع السياحي #TravelForABetterFuture#القمة_العالمية_للسياحة#الإخبارية pic.twitter.com/QWKBZC4lEq — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 29, 2022

من جانبها، أوضحت الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة “جوليا سيمبسون”، أن “أعضاء المجلس يخططون خلال السنوات الخمس المقبلة، لاستثمارات ضخمة تفوق قيمتها 10.5 مليارات دولار في المملكة”.

تعد من أكثر أحداث السفر والسياحة تأثيرًا؛ ويحضرها نحو 3 آلاف شخص، من بينهم قادة صناعة السياحة في العالم؛ #القمة_العالمية_للسياحة في الرياض اليوم. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/juC9top0mj — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) November 29, 2022

لكن وفي مقابل هذه التصريحات الرسمية السعودية وأيضاً مسؤولي القمة، أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملةً من أجل حثّ السلطات في المملكة، من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون السعودية منذ سنوات وحتى منذ عقود.

حملة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية

وتفاعل حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي والمعروف بمطالباته المتواصلة وعمله الحثيث على كشف وفضح ممارسات النظام السعودي، الذي أصبح منذ 2017 في يد ولي العهد محمد بن سلمان.

فذكّر بالاعتقال التعسفي الذي يتعرض له طبيب الأمراض التنفسية الدكتور “عبد المحسن الأحمد”، منذ 2017.

طبيب الأمراض التنفسية الدكتور #عبدالمحسن_الأحمد.. لا يزال رهن الاعتقال التعسفي، منذ سبتمبر 2017 pic.twitter.com/WaE69W5PA3 — معتقلي الرأي (@m3takl) November 29, 2022

كما طالب بالإفراج عن الدكتور “عبد الكريم الخضر”، الذي يواجه عقوبة سجن بـ 10 سنوات، فقط لأنه قام بتأسيس جمعية، بدا لاحقا للنظام أنها لا تتماشى وهواه السياسي.

الدكتور #عبدالكريم_الخضر.. حُكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات؛ بسبب مساهمته في تأسيس جمعية #حسم. pic.twitter.com/WSclPZrKPR — معتقلي الرأي (@m3takl) November 29, 2022

كما تفاعل الكاتب السعودي المعارض “تركي الشلهوب” أيضاً مع هذه الحملة، ونشر عبر حسابه على تويتر تغريدة تضامنَ فيها مع المعتقل الدكتور “سعود مختار الهاشمي”.

الدكتور المعتقل سعود مختار الهاشمي: "مشكلتنا الأولى هي الاستبداد الذي ألغى عقولنا وألغى حرياتنا." pic.twitter.com/4fQfZZGZgc — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 29, 2022

تورّط محمد بن سلمان في جرائم حقوقية

وتتزامن الجهود السعودية في استضافة شخصيات سياسية معروفة ووجوه من عالم الفن لها وزن لدى الرأي العام الغربي، مع تقارير إعلامية غربية، كشفت الفساد والاستبداد السياسي، الذي بلغته المملكة خاصة مع تولي محمد بن سلمان الحكم الكامل للسعودية منذ 2017.

ويعمل محمد بن سلمان منذ توليه السلطة، على تلميع صورته السياسية بعد اقترافه جرائم وفظائع في حقّ المعارضين في الداخل والخارج السعودي، أشعلت ضده موجة غضب وانتقادات حقوقية عالمية غير مسبوقة.

4 سنوات على جريمة اغتيال #جمال_خاشقجي

لعنة الدم ما زالت تلاحق كل من تورط في الجريمة البشعة…

يمهل ولا يهمل pic.twitter.com/HJF5xmCFLt — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) October 2, 2022

تجلّت تلك الجرائم خاصة مع تورّطه في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر 2018 بسفارة بلاده في تركيا.