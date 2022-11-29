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القمة العالمية للسياحة.. هل تنقلب ضد ابن سلمان مثل السيسي بقمة المناخ؟

حضر القمة شخصيات سياسية وفنية معروفة

كتب فهمي الورغمي
القمة العالمية للسياحة watanserb.com
القمة العالمية للسياحة
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وطن- في إطار ما يُطلق عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمانرؤية 2030“، انطلقت أمس الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، أعمالُ “القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة”، التي تستمر حتى 1 ديسمبر 2022، وسط حملة حقوقية أطلقَها رواد مواقع التواصل، من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة، في محاولة للضغط على النظام السعودي أمام الأعين الغربية.

“القمة العالمية للسياحة” في السعودية

ويحضر هذه القمة، التي تحمل شعار “السفر من أجل مستقبل أفضل” نحو 3000 شخص، من بينهم قادة صناعة السياحة في العالم، ووجوه من عالم الفن والسياسة.

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وحشدت المملكة لهذا الملتقى عدداً من الشخصيات السياسية والفنية المرموقة، مثل: رئيسة الوزراء البريطانية السابقة “تيريزا ماي”، والأمين العام السابق للأمم المتحدة “بان كي مون”، وكذلك الممثل والمخرج السينمائي “إدوارد نورتون”، الفائز بجائزة غولدن غلوب.

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وفي تعليقه على هذا الحدث، قال وزير السياحة السعودي “أحمد الخطيب”: “نحن فخورون باستضافة هذه القمة، بحضور عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين البارزين في العالم”.

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كما تطرّق إلى إمكانية توقيع “50 اتفاقية ومذكرة تفاهم على هامش فعاليات القمة، بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار”.

من جانبها، أوضحت الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة “جوليا سيمبسون”، أن “أعضاء المجلس يخططون خلال السنوات الخمس المقبلة، لاستثمارات ضخمة تفوق قيمتها 10.5 مليارات دولار في المملكة”.

لكن وفي مقابل هذه التصريحات الرسمية السعودية وأيضاً مسؤولي القمة، أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملةً من أجل حثّ السلطات في المملكة، من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون السعودية منذ سنوات وحتى منذ عقود.

حملة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية

وتفاعل حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي والمعروف بمطالباته المتواصلة وعمله الحثيث على كشف وفضح ممارسات النظام السعودي، الذي أصبح منذ 2017 في يد ولي العهد محمد بن سلمان.

فذكّر بالاعتقال التعسفي الذي يتعرض له طبيب الأمراض التنفسية الدكتور “عبد المحسن الأحمد”، منذ 2017.

كما طالب بالإفراج عن الدكتور “عبد الكريم الخضر”، الذي يواجه عقوبة سجن بـ 10 سنوات، فقط لأنه قام بتأسيس جمعية، بدا لاحقا للنظام أنها لا تتماشى وهواه السياسي.

كما تفاعل الكاتب السعودي المعارض “تركي الشلهوب” أيضاً مع هذه الحملة، ونشر عبر حسابه على تويتر تغريدة تضامنَ فيها مع المعتقل الدكتور “سعود مختار الهاشمي”.

تورّط محمد بن سلمان في جرائم حقوقية

وتتزامن الجهود السعودية في استضافة شخصيات سياسية معروفة ووجوه من عالم الفن لها وزن لدى الرأي العام الغربي، مع تقارير إعلامية غربية، كشفت الفساد والاستبداد السياسي، الذي بلغته المملكة خاصة مع تولي محمد بن سلمان الحكم الكامل للسعودية منذ 2017.

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ويعمل محمد بن سلمان منذ توليه السلطة، على تلميع صورته السياسية بعد اقترافه جرائم وفظائع في حقّ المعارضين في الداخل والخارج السعودي، أشعلت ضده موجة غضب وانتقادات حقوقية عالمية غير مسبوقة.

تجلّت تلك الجرائم خاصة مع تورّطه في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر 2018 بسفارة بلاده في تركيا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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