الجولة الثالثة .. جدول مباريات كأس العالم قطر 2022 والمعلقون

- Advertisement -

وطن- تنطلق الثلاثاءَ الجولةُ الختامية من مباريات كأس العالم قطر 2022 المجموعات، لحسم المنتخبات المتأهلين إلى الدور ال16 في البطولة العالمية.

وتبدأ الجولة الثالثة، بمواجهة مثيرة وحاسمة بين السنغال والإكوادور، من أجل عبور أحدهما إلى الدور القادم من منافسات كأس العالم قطر 2022.

كما وتنتهي تلك الجولة بمواجهة الكاميرون أمام البرازيل، الجمعة، في ال2 من شهر ديسمبر الشهر القادم.

وضَمن حامل اللقب فرنسا برفقة البرازيل والبرتغال، بالتأهل إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، بعد تحقيقهم الفوز في الجولات الماضية.

جدول مباريات كأس العالم قطر 2022 والمعلقون

- Advertisement -

ونستعرض إليكم متابعي (وطن)، في كافة أرجاء المعمورة، جدول مباريات كأس العالم قطر، القوية والحاسمة على صعيد المنتخبات بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، من أجل الصعود إلى الدور ال16، كما يلي:

(1) السنغال x الإكوادور (الثلاثاء، 29 /11، السادسة مساءً، محمد بركات).

(2) قطر المستضيف x هولندا (الثلاثاء، 11/29، السادسة مساءً، يوسف سيف).

- Advertisement -

(3) إيران x الولايات المتحدة الأمريكية (الثلاثاء، 11/29، العاشرة مساءً، حسن العيدورس).

(4) إنجلترا x ويلز (الثلاثاء، 11/29، العاشرة مساءً، حفيظ دراجي).

يوم الحسم 👀 من سيتأهل يا ترى عن المجموعتين الأولى والثانية؟ 🤔#كأس_العالم_FIFA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022

(5) تونس x فرنسا (الأربعاء، 11/30، السادسة مساءً، عصام الشوالي).

(6) أستراليا x الدنمارك (الأربعاء، 11/30، السادسة مساءً، عامر الخوذيري).

(7) الأرجنتين x بولندا (الأربعاء، 11/30، العاشرة مساءً، رؤوف خليف).

(8) السعودية x المكسيك (الأربعاء، 11/30، العاشرة مساءً، حسن العيدروس).

(9) بلجيكا x كرواتيا (الخميس، 12/1، السادسة مساءً، حفيظ دراجي).

(10) المغرب x كرواتيا (الخميس، 12/1، السادسة مساءً، جواد بده).

(11) اليابان x إسبانيا (الخميس، 12/1، العاشرة مساءً، حسن العيدروس).

(12) ألمانيا x كوستاريكا (الخميس، 12/1، العاشرة مساءً، يوسف سيف).

(13) البرتغال x كوريا الجنوبية (الجمعة، 12/2، السادسة مساءً، عامر الخوذيري).

(14) الأوروغواي x غانا (الجمعة، 12/2، السادسة مساءً، أحمد البلوشي).

(15) سويسرا x صربيا (الجمعة، 21/2، العاشرة مساءً، عصام الشوالي).

(16) الكاميرون x البرازيل (الجمعة، 21/1، العاشرة مساءً، علي محمد علي).

المتأهلين إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022

وحسمت 3 منتخبات العبور إلى دور الثمن النهائي وهي: حامل اللقب فرنسا، والبرازيل، والبرتغال، فيما ودّع قطر المستضيف لتلك المواجهة وكندا.

جدول معلقي مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022 على beIN SPORTS pic.twitter.com/ezeAJ8cdDp — جدول المباريات (@mi2040mim) November 28, 2022

كما وتنتظر باقي المنتخبات الجولة الثالثة والحاسمة لأمرهم، من أجل صعود المنتخبات ال16 في بطولة كأس العالم 2022 قطر.

ومن الجدير بالذكر، أن منافسات كأس العالم قطر 2022، التي انطلقت الأحد في ال20 من شهر نوفمبر الجاري، ستستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر القادم، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى ال104 عاماً لليوم الوطني القطري.