اكتشف قوة نظرك..هل يمكنك تحديد مكان الأفعى في أقل من 9 ثوان؟

- Advertisement -

وطن– اخترنا هذه الصورة التي تحتوي على خدعة بصرية، نقلاً عن موقع Jargan Josh، حيث تختبئ أفعى على مرأًى من الجميع في عشب. فإذا تمكّنت من اكتشاف مكانها في أقل من 9 ثوانٍ فقط، فبالتأكيد أنت عبقري.

تُعدّ الأوهام البصرية أحدَ أكثر أشكال الألغاز شيوعًا، التي يحبّ مستخدمو الإنترنت حلّها. تزداد شعبية الأوهام البصرية يومًا بعد يوم، وهو ما يتضح من جنون مستخدمي الإنترنت لحلّ ألغاز الوهم البصري.

والأوهام البصرية هي صور محيرة للعقل تتحدى إدراكك وتختبر مهاراتك في الملاحظة. وهناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية، مثل: الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.



- Advertisement -

بصرف النظر عن هذا، فإنها مفيدة أيضًا في تحديد الاضطرابات النفسية المختلفة، مثل: الفصام ومتلازمة الأطراف الشبحية.

هل ترغب في اختبار مهاراتك في الملاحظة الآن؟

إذن، هيا بنا نبدأ.

- Advertisement -

تمت مشاركة هذه الصورة على تيك توك بواسطة alexthecrittercatcher@، وهي صورة تظهر مشهدًا عشبيًا تختبئ فيه أفعى جرسية وهي واحدة من أكبر الثعابين السامة في العالم.

وكلّ ما عليك فعله هو إيجادها في 9 ثوان فقط!.



والآن، دقّق جيداً في الصورة، هل رأيتَها أم لا؟

وقد سميت هذه الأفعى بهذا الاسم، بسبب الخشخشة الموجودة طرف ذيلها.

إذا نظرت عن كثب، يمكن أن ترى أن هناك الكثير من العشب، وهو ما يجعل من الصعب اكتشاف الحيوان للوهلة الأولى.



لكن إذا ركزتَ لبضع ثوان، فسيكون من السهل تحديد مكانها.

سيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الجيدة، من حلّ التحدي بسهولة.

للمبتدئين، قد يستغرق الأمر بعض الوقت.

تريد أن تعرف أين هي؟

قُمْ بالتمرير أدناه، للحصول على الحل.

يمكن رؤية الأفعى على الجانب الأيمن من الصورة، فوق مركز الصورة مباشرةً، داخل الدائرة الحمراء.