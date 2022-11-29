إحالة ليلى غفران إلى المحاكمة بسبب خاتم ألماس

- Advertisement -

وطن– قررت جهات التحقيق في مصر، إحالة الفنانة ليلى غفران إلى المحكمة، وذلك بتهمة التشهير والقذف.

سب وقذف

وقال محامي ليلى غفران السابق، حسن أبو العينين، إن جهات التحقيق قررت ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتشهير به وسبه وقذفه بسبب خاتم ألماس.

وأضاف أبو العينين في تصريح لصحيفة القاهرة 24: “عندما تم القبض على ليلى غفران وبحوزتها خاتم الألماس، طلبت النيابة منها الفاتورة الخاصة بشراء الخاتم. إلا أنها لم تستطع العثور على الفاتورة، ما يؤكد أن الخاتم جاء عن طريق هدية من أحد أصدقائها”.

- Advertisement -

وأثارت الفنانة المغربية الجدل قبل أيام، حين جددت اتهامها لمحاميها السابق بسرقته خاتم مرصع بالألماس على الرغم من مرور 11 عاماً على غلق القضية.

وذلك عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

- Advertisement -

ولا يزال مصير الخاتم المرصع بالماس غامضاً حتى الآن.

أحب مروان بابلو

هذا وقد تحدثت ليلى غفران مؤخراً عن المهرجانات الشعبية وأغاني الراب المنتشرة . وتطرقت للحديث عن ابنتها هبة التي قتلت قبل سنوات.

وقالت ليلى غفران: “بسمع مهرجانات شعبية وبسمع مروان بابلو وبسمع كتير والراب هو شكل من الأشكال. وبسمع ويجز وبحب أكتر مروان بابلو”.

وأضافت: “ساعات بروح أزور أولياء الله الصالحين وفي البداية كان عندي بنات أصحابي في البيت. ودخلت جبت جلاليب واديتها لهم وقولت لهم تعالوا نصلي الفجر في الحسين”.

هبة معي دائماً

وحول علاقتها بأحفادها قالت ليلى غفران “بنتي نغم عندها طفلين بقعد معاهم في البيت بقلب طفلة خالص. وعايزة ألعب معاهم واجيبلهم حاجات مثل البازل عشان أشوف ذكائهم واصل لفين وبنلعب”.

وحول ابنتها المتوفية: “معايا ديمًا صورة هبة الله يرحمها ومش بشيلها من شنطتي. ومقدرش أسمع صوتها في أي رسالة وبتكلم عنها كأنها موجودة وبحس إنها موجودة”.

وكشفت ليلى سبب ابتعادها عن الفن. وذلك لتعرضها لوعكة صحية شديدة بسبب دخولها في غيبوبة مرضية إثر جلطة في المخ، أدت لشلل كامل.

وقالت: “كان بيتهيألي حاجات كتير من كمية الأدوية اللي كنت بخدها وبقيت بشوف حاجات غريبة”.

وزادت: “عانيت كتير والحمد لله فقت من الغيبوبة. كأن ربنا بيقولي فوقي وابتديت اشتغل وعمل شوية حاجات”.