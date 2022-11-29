“أندريه أيو” .. قائد منتخب غانا يتوعد الأوروغواي بالثأر.. ما القصة؟!

وطن- توعّد الغاني المخضرم أندريه أيو (32 عاماً)، لاعب نادي السد القطري وقائد منتخب غانا، بالثأر من المواجهة المرتقبة أمام الأوروغواي في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.
توعّد أندريه أيو الأوروغواي بالثأر
وقال قائد منتخب غانا أندريه أيو، عن المواجهة القوية والنارية المرتقبة أمام نظيره الأوروغواي، في منافسات كأس العالم قطر 2022: “أنا الناجي الوحيد من الحادثة أمام الأوروغواي عام 2010، وسنقوم بالانتقام من الأوروغواي في الجولة الأخيرة”.
كما وأردف الغاني أيو، “نريد حرمان الأوروغواي من التأهل في منافسات كأس العالم قطر 2022”.
الحدث الكروي المشتعل بين غانا والأوروغواي
وجاء تصريح النجم الغاني أندريه أيو، بعد تلك الحادثة الشهيرة التي كان بطلها لويس سواريز، الذي تصدى لهدف محقَّق في شباك مرمى الأوروغواي بيده، وتعرّضه للطرد بالبطاقة الحمراء خرج على إثرها من ملعب المباراة.
قائد غانا " أندريه أيو " 🎙️:
"أنا الناجي الوحيد من موقعة أوروجواي 2010 .. سنقوم بالإنتقام من الأوروجواي بالجولة الاخيرة .. و نُريد حرمانها من التأهل سواء إنتصرت امام البرتغال ام لا .." pic.twitter.com/gbya7lVQQx
— Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) November 28, 2022
كما وتمكّن حارس من الأوروغواي آنذاك من التصدي لركلة الجزاء ببراعة أمام منتخب غانا، بعد لمس الكرة بشكل متعمَّد من قبل سواريز. كانت تلك الحادثة الشهيرة السبب وراء حرمان غانا من التأهل في مونديال كأس العالم 2010، أي قبل 12 عاماً من الآن.
احتفال قائد المنتخب الغاني "أندريه آيو" بعد الفوز على كوريا الجنوبية ⭐🇬🇭 pic.twitter.com/QKABxnyWnl
— Yallakora (@Yallakoranow) November 28, 2022
مَن هو أندريه أيو؟!
أندريه مورغان أيو، لاعب قدم غاني محترف، من مواليد عام 1989، في مدينة سيكلين بدولة فرنسا، لعب مع خلال مسيرته الكروية مع العديد من الأندية في الدوري الفرنسي، كان أبرزها أولمبيك مارسيليا ولوريان.
𝑹𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒚 𝑺𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 📸
𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆 𝑨𝒚𝒆𝒘 & 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒒 𝑳𝒂𝒎𝒑𝒕𝒆𝒚#BlackStars | #TeamGhana pic.twitter.com/VY0BzCq9wy
— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) November 29, 2022
كما ولعب مع وست هام يونايتد الإنجليزي، وفنربخشة التركي، ويتواجد حالياً في صفوف نادي السد بطل دوري النجوم القطري الموسم الماضي.
مباراة غانا والأورغواي في كأس العالم قطر 2022
وسيلتقي منتخب غانا والأوروغواي، الجمعة، في ختام منافسات كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد الجنوب).
📸 𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒂𝒎 𝒊𝒏 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒚’𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 & 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒔𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 😁🎉#BlackStars | #TeamGhana pic.twitter.com/Q7LrPa0SGR
— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) November 29, 2022
ويحتلّ غانا وصافة ترتيب المجموعة الثامنة من منافسات دور المجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب البرتغال الذي حسم التأهل إلى الدور ال16، بعد فوزه على الأوروغواي بهدفين نظيفين دون رد.
كما وأتى منتخب الأوروغواي في أدنى ترتيب المجموعة، بنقطة وحيدة حتى يومنا هذا.