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مونديال قطر 2022

“أندريه أيو” .. قائد منتخب غانا يتوعد الأوروغواي بالثأر.. ما القصة؟!

منتخب غانا انتظر 12 عاماً من أجل مواجهة الثأر أمام الأوروغواي في كأس العالم قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
قائد منتخب غانا أندريه أيو يتوعد الأوروغواي بالثأر watanserb.com
قائد منتخب غانا أندريه أيو يتوعد الأوروغواي بالثأر
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وطن- توعّد الغاني المخضرم أندريه أيو (32 عاماً)، لاعب نادي السد القطري وقائد منتخب غانا، بالثأر من المواجهة المرتقبة أمام الأوروغواي في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

توعّد أندريه أيو الأوروغواي بالثأر

وقال قائد منتخب غانا أندريه أيو، عن المواجهة القوية والنارية المرتقبة أمام نظيره الأوروغواي، في منافسات كأس العالم قطر 2022: “أنا الناجي الوحيد من الحادثة أمام الأوروغواي عام 2010، وسنقوم بالانتقام من الأوروغواي في الجولة الأخيرة”.

كما وأردف الغاني أيو، “نريد حرمان الأوروغواي من التأهل في منافسات كأس العالم قطر 2022”.

الحدث الكروي المشتعل بين غانا والأوروغواي

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وجاء تصريح النجم الغاني أندريه أيو، بعد تلك الحادثة الشهيرة التي كان بطلها لويس سواريز، الذي تصدى لهدف محقَّق في شباك مرمى الأوروغواي بيده، وتعرّضه للطرد بالبطاقة الحمراء خرج على إثرها من ملعب المباراة.

كما وتمكّن حارس من الأوروغواي آنذاك من التصدي لركلة الجزاء ببراعة أمام منتخب غانا، بعد لمس الكرة بشكل متعمَّد من قبل سواريز. كانت تلك الحادثة الشهيرة السبب وراء حرمان غانا من التأهل في مونديال كأس العالم 2010، أي قبل 12 عاماً من الآن.

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مَن هو أندريه أيو؟!

أندريه مورغان أيو، لاعب قدم غاني محترف، من مواليد عام 1989، في مدينة سيكلين بدولة فرنسا، لعب مع خلال مسيرته الكروية مع العديد من الأندية في الدوري الفرنسي، كان أبرزها أولمبيك مارسيليا ولوريان.

كما ولعب مع وست هام يونايتد الإنجليزي، وفنربخشة التركي، ويتواجد حالياً في صفوف نادي السد بطل دوري النجوم القطري الموسم الماضي.

مباراة غانا والأورغواي في كأس العالم قطر 2022

وسيلتقي منتخب غانا والأوروغواي، الجمعة، في ختام منافسات كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد الجنوب).

ويحتلّ غانا وصافة ترتيب المجموعة الثامنة من منافسات دور المجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب البرتغال الذي حسم التأهل إلى الدور ال16، بعد فوزه على الأوروغواي بهدفين نظيفين دون رد.

كما وأتى منتخب الأوروغواي في أدنى ترتيب المجموعة، بنقطة وحيدة حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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