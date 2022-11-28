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مونديال قطر 2022

5 سيناريوهات تحسم أمر تأهل منتخب المغرب إلى الدور ال16

أحدهم معقد .. سيناريوهات تأهل أسود الأطلس المغربي إلى دور ال16 من منافسات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
5 سيناريوهات لحسم تأهل منتخب المغرب في كأس العالم 2022 watanserb.com
5 سيناريوهات لحسم تأهل منتخب المغرب في كأس العالم 2022
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وطن- يقترب منتخب المغرب، خطوةً واحدة إلى الأمام، من أجل حسم تأهله بالعبور إلى الدور ال16، بعد تحقيق الفوز النظيف على بلجيكا بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

ونجح منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في تحقيق الفوز على بلجيكا (الشياطين الحمر)، كثاني المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022.

مباراة منتخب المغرب ضد بلجيكا

وكان هدفا انتصار أسود الأطلس المغربي، على نظيره بلجيكا، من توقيع اللاعب رومان سايس في الدقيقة ال73، وزميله زكريا أبو خلال عند الدقيقة ال92، ببصمات المغربي حكيم زياش.

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وتوّج المغربي زياش لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، برجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب مع أسود الأطلس المغربي في المباراة أمام بلجيكا، في منافسات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وسيلتقي منتخب المغرب (أسود الأطلس)، أمام منافسه كندا الذي ودع منافسات كأس العالم 2022، الخميس، في البطولة العالمية بنسختها ال22.

5 سيناريوهات تحسم تأهّل منتخب المغرب إلى الدور ال16

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ونرفق لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، 5 سينايورهات تحسم أمر تأهّل منتخب المغرب (أسود الأطلس) إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، كما يلي:

(1) المغرب سيتأهل في حال تعادله مع كندا، بغض النظر عن مباراة كرواتيا وبلجيكا.

(2) المنتخب سيتأهل مباشرة في حال تمكّن من الفوز على كندا، دون النظر إلى مباراة كرواتيا وبلجيكا.

(3) المغرب سيتأهل في حال خسارته أمام كندا، ولكن بشرط فوز كرواتيا على بلجيكا.

(4) أسود الأطلس المغربي سيتأهل في حال خسارته أمام كندا بفارق هدف أو هدفين، ولكن في حال تعادل بلجيكا مع الوصيف كرواتيا.

(5) هذا السيناريو معقد، وهو تأهل المغرب في حال خسارته أمام كندا بهدف، كما وفوز بلجيكا على كرواتيا بفارق ثلاثة أهداف أو يزيد عن ذلك.

ترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم 2022 قطر

ويعتلي وصيف مونديال النسخة الماضية كرواتيا، صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 4 نقاط.

كما ويليه في وصافة الترتيب المغرب بنفس الرصيد من النقاط مع كرواتيا، بينما يتواجد بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحلّ منتحب كندا في أدنى جدول ترتيب المجموعة، بدون أي من النقاط حتى الآن.

المصدروطن + صفحة منتخب المغرب + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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