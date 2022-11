5 سيناريوهات تحسم أمر تأهل منتخب المغرب إلى الدور ال16

- Advertisement -

وطن- يقترب منتخب المغرب، خطوةً واحدة إلى الأمام، من أجل حسم تأهله بالعبور إلى الدور ال16، بعد تحقيق الفوز النظيف على بلجيكا بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

ونجح منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في تحقيق الفوز على بلجيكا (الشياطين الحمر)، كثاني المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022.

وكان هدفا انتصار أسود الأطلس المغربي، على نظيره بلجيكا، من توقيع اللاعب رومان سايس في الدقيقة ال73، وزميله زكريا أبو خلال عند الدقيقة ال92، ببصمات المغربي حكيم زياش.

وتوّج المغربي زياش لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، برجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب مع أسود الأطلس المغربي في المباراة أمام بلجيكا، في منافسات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

وسيلتقي منتخب المغرب (أسود الأطلس)، أمام منافسه كندا الذي ودع منافسات كأس العالم 2022، الخميس، في البطولة العالمية بنسختها ال22.

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، 5 سينايورهات تحسم أمر تأهّل منتخب المغرب (أسود الأطلس) إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، كما يلي:

(1) المغرب سيتأهل في حال تعادله مع كندا، بغض النظر عن مباراة كرواتيا وبلجيكا.

(2) المنتخب سيتأهل مباشرة في حال تمكّن من الفوز على كندا، دون النظر إلى مباراة كرواتيا وبلجيكا.

حكيم زياش رجل المقابلة ما بين المنتخب الوطني و المنتخب البلجيكي

Ladies & Gentlemen our Wizard Hakim Ziyech 🧙‍♂️ is the man of the match between Morocco and Belgium 👏#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/CWIZMD7yDl

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 27, 2022