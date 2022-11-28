يكلف أقل من 100 يورو.. تعرّف على عطر مونيكا بيلوتشي المفضل

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وطن-نشرت مجلة “فيمينا” الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن عطر الفاتنة والممثلة الشهيرة مونيكا بيلوتشي. فالزوجة السابقة للممثل الفرنسي، فينسينت كاسيل، تعدّ أيقونة الموضة والمنتجات التجميلية وواحدة من أشهر الممثلات الإيطاليات المعاصرات حول العالم.

أثبتت مونيكا بيلوتشي قدراتها الفنية في عالم السينما والموضة من خلال التعاون، على وجه الخصوص، على مدى عدة مواسم مع العلامة التجارية الإيطالية الراقية Dolce & Gabbana. أما على مستوى العطور، فالجميلة الإيطالية، تستخدم عطرًا خاصًا وهو المفضل بالنسبة لها،

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، لقد عُرض مؤخّرًا في محلاّت سيفورا العالمية، بسعر 91 يورو لزجاجة بسعة 100 مل بدلاً من 130 يورو، المبلغ المعتاد وهذا العطر هو؛ Eau De Toilette of Hypnotic Poison من Dior.

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يُذكر أنه في عام 1985، أُنشأ أول عطر باسم Poison، ثم Hypnotic Poison، وفي عام 1998 أصبح هذا العطر من الروائح الرمزية لدار Dior. كما تم اختيار مونيكا بيلوتشي لتجسيد هذا العطر في عام 2008.

ومن خلال حملتها الإعلانية في ذلك الوقت، أرادت العلامة التجارية إعادة اختراع أسطورة حواء، حيث رأينا نظرات مونيكا، أمام عدسات الكاميرا مع ثعبان يحيط بها وعطر Hypnotic Poison في شكل تفاحة حمراء في يدها. إنه عطر بروائح شرقية

من جانبه، يصف فرانسوا ديماشي، صانع العطور في ديور، هذا العطر على النحو التالي: “مشبع للروح ومثير للغرائز، عطر Hypnotic Poison، له رائحة شرقية وقوية”. كما كشف أيضًا عن أن العطر يحتوي على روائح الفانيليا الحلوة والحارة وكذلك اللوز والياسمين.