الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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يكلف أقل من 100 يورو.. تعرّف على عطر مونيكا بيلوتشي المفضل

"عُرض مؤخّرًا في محلاّت سيفورا العالمية، بسعر 91 يورو لزجاجة بسعة 100 مل بدلاً من 130 يورو"

كتب معالي بن عمر
مونيكا بيلوتشي watanserb.com
مونيكا بيلوتشي
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وطن-نشرت مجلة “فيمينا” الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن عطر الفاتنة والممثلة الشهيرة مونيكا بيلوتشي. فالزوجة السابقة للممثل الفرنسي، فينسينت كاسيل، تعدّ أيقونة الموضة والمنتجات التجميلية وواحدة من أشهر الممثلات الإيطاليات المعاصرات حول العالم.

أفضل العطور الرجالية حسب فئتك العمرية وذوقك

أثبتت مونيكا بيلوتشي قدراتها الفنية في عالم السينما والموضة من خلال التعاون، على وجه الخصوص، على مدى عدة مواسم مع العلامة التجارية الإيطالية الراقية Dolce & Gabbana. أما على مستوى العطور، فالجميلة الإيطالية، تستخدم عطرًا خاصًا وهو المفضل بالنسبة لها،

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، لقد عُرض مؤخّرًا في محلاّت سيفورا العالمية، بسعر 91 يورو لزجاجة بسعة 100 مل بدلاً من 130 يورو، المبلغ المعتاد وهذا العطر هو؛ Eau De Toilette of Hypnotic Poison من Dior.

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يُذكر أنه في عام 1985، أُنشأ أول عطر باسم Poison، ثم Hypnotic Poison، وفي عام 1998 أصبح هذا العطر من الروائح الرمزية لدار Dior. كما تم اختيار مونيكا بيلوتشي لتجسيد هذا العطر في عام 2008.

ومن خلال حملتها الإعلانية في ذلك الوقت، أرادت العلامة التجارية إعادة اختراع أسطورة حواء، حيث رأينا نظرات مونيكا، أمام عدسات الكاميرا مع ثعبان يحيط بها وعطر Hypnotic Poison في شكل تفاحة حمراء في يدها. إنه عطر بروائح شرقية

Eau De Toilette of Hypnotic Poison
Eau De Toilette of Hypnotic Poison

من جانبه، يصف فرانسوا ديماشي، صانع العطور في ديور، هذا العطر على النحو التالي: “مشبع للروح ومثير للغرائز، عطر Hypnotic Poison، له رائحة شرقية وقوية”. كما كشف أيضًا عن أن العطر يحتوي على روائح الفانيليا الحلوة والحارة وكذلك اللوز والياسمين.

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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