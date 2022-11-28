والدة خليل البلوشي تدفعه للبكاء على الهواء (فيديو)

وطن- وثق مقطع فيديو لحظة بكاء المعلق العماني الشهير خليل البلوشي، متأثرا بمداخلة لوالدته على الهواء مباشرة، في مشهد لاقى رواجا كبيرا بين محبي البلوشي.

خليل البلوشي يبكي أثناء مداخلة لوالدته

ودائما ما يمتع المعلق العماني الجمهور بإبداعاته في التعليق الكروي، حتى أصبح “علامة مميزة وماركة مسجلة” في عالم التعليق الرياضي، وبات ضمن أشهر معلقي الوطن العربي.

وظهر خليل البلوشي في لقاء مع إذاعة “وصال” العمانية المحلية، لإجراء حديث عن مونديال قطر 2022.

ليتفاجأ بإعداد البرنامج وقد جهز مداخلة لوالدته على الهواء مباشرة.

🔴 "فاجأنا خليل بصوت والدته الله يحفظها" 🔺في موقف معبر جدا #خليل_البلوشي متأثرا باتصال ودعوات ودعم والدته التي ظهرت في صورة وهي تتابعه وتدعم حضوره القوي في #مونديال_قطر2022 عبر اتصال مفاجىء له من طاقم #الوصال #مزاجي برنامج #مونديال2022 @mo7_3lawi @kalhiddi @khalilalbalush1 pic.twitter.com/64srhTU0u2 — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) November 28, 2022

وفي موقف معبر جدا ظهر خليل البلوشي، متأثرا باتصال ودعوات ودعم والدته، التي ظهرت في صورة وهي تتابعه وتدعم حضوره القوي في مونديال قطر 2022.

وحدث ذلك عبر اتصال مفاجىء له من طاقم “الوصال” خلال مداخلته مع برنامج “مونديال2022″.

وظهر صوت والدة خليل البلوشي وهي تدعوا له بالصحة والبركة، وتشير إلى أنه شادت المقطع الذي انتشر له وهو متحمس في التعليق خلال مباراة الأخضر السعودي، حتى ذهب صوته وطالبته بالحفاظ على صحته والاعتناء بنفسه.

ولم يتمالك المعلق العماني دموعه أمام كلمات والدته المؤثرة ودعائها له، في مشهد لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

وبعدها تمالك البلوشي نفسه وبدأ في الرد على والدته وملاطفتها على الهواء، وأمن على دعائها بالفوز للمنتخب السعودي في مباراته المقبلة.

وعلق ناشط باسم خالد الحدي:”لم يكن يعلم بأنها أم محمد بومشاري عندما سمع صوت أمه تحول إلى خليل ذو السبع سنوات.. يارب تحفظ جميع أمهات المسلمين.”

لم يكن يعلم بأنها أم محمد بومشاري عندما سمع صوت أمه تحول إلى خليل ذو السبع سنوات .. يارب تحفظ جميع أمهات المسلمين.@khalilalbalush1 pic.twitter.com/H7u465rFvJ — خالد الحدي (@kalhiddi) November 28, 2022

فيما دون هيثم الشنفري:”الله يحفظها ويخليها لكم الأم لا شيء يعوضها في الدنيا.. غفر الله لأمي وأمهات جميع المسلمين.”

وكتب عبدالعزيز مشيدا بهذه المشاعر:”ياعمري بسم الله عليه والله يحفظها ويحفظه لها يارب ويديمها له ويعطيها الصحة والعافية.. ويبعد عنه الغربة ويرده لوالدته يارب.”

مقدمة أسطورية لخليل البلوشي في مباراة المغرب أمام بلجيكا

وأمس، تداول نشطاء مقطع فيديو، يرصد جانباً من الثناء الذي عبّر عنه المعلق خليل البلوشي على دولة المغرب، قبل مواجهة بلجيكا في بطولة كأس العالم، والتي أسعد بها “أسود أطلس” ملايينَ العرب بالفوز على شياطين بلجيكا الحمر.

وقال البلوشي متحدّثاً عن المغرب: “مشرق الأنوار، منتدى السؤدة وحماه.. قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء .. مغرب العز بين الأمم..بلاد البربر والأمازيج والصحراء”.

⛔️ مقدمة مباراة #المغرب بلجيكا من المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي و هو يمتدح و يثني على المغرب أرض الكرماء والفتوحات pic.twitter.com/g0eZ65RxUH — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) November 27, 2022

وأضاف: “من المغرب انطلق جود الفتح لبناء الحضارة في بلاد الأندلس وفيها جبال الأطلس الشامخة وفيها موطن الأسود”.

وتابع: “في المغرب لكل عربي مسكن وهوى وفي سمائها روح العروبة ومن ينابيعها تُروى ظمأ القلوب”.

وأكمل: “لم أعرف يوما أن للذاكرة عطر أيضا، فهو عطر الوطن وكذلك المغرب، فهو عطر يعلق في الذاكرة”.

كلمات البلوشي الحماسية أثارت تفاعلاً كبيراً على موقع تويتر، لا سيما بعد فوز منتخب المغرب على بلجيكا في بطولة كأس العالم بهدفين.