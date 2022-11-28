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حياتنا

هل تتذكرون طفلة “هالة حبيبتي”.. لن تتخيل كيف أصبح شكلها الآن (شاهد)

تتمنى هند حسني العودة إلى التمثيل

كتب رفيف عبدالله
هل تتذكر طفلة
هند حسني
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وطن– فاجأت هند حسني، بطلة مسرحية “هالة حبيبتي“، الجمهور بأحدث ظهور لها ومدى تغير شكلها بعد سنوات من مشاركتها الفنان الراحل فؤاد المهندس، المسرحية.

وزن زائد وحجاب

وظهرت هند حسني بوزن زائد وقد وضعت الحجاب على رأسها، في لقاءها مع برنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصري.

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وكشفت هند حسني التي صدمت الجمهور، سبب ابتعادها عن الوسط الفني. وقالت: “الناس متخيلة إني عملت هالة حبيبتي والبرلمان الصغير وبعدها توقفت عن التمثيل. لكن أنا مثلت في مسرحيات كتيرة منها حمري جري، وداعا يا بكوات، خالتي صفية والدير، ومسرحيات على مسرح الدولة”.

وأكدت هند حسني أنها واصلت التمثيل حتى عام 2000، وقت تخرجها من كلية آداب مسرح قسم إخراج وتمثيل.

أتمنى العودة

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وأوضحت هند : “بعد سنة 2000 حصلت فترة توقف، وتخيلت إن الأدوار هتتعرض عليا ومبذلتش مجهود. وفضلت وقت طويل بعيدة عن الأضواء لغاية ما ظهر فيديو الحوار مع الإعلامي مفيد فوزي وبقى تريند”.

هل تتذكر طفلة "هالة حبيبتي".. لن تتخيل كيف أصبح شكلها الآن (شاهد)
هند حسني

طفلة هالة حبيبتي

وتابعت: “أثناء فترة عملي، مكانش في انتشار للقنوات لعرض كل أعمالي، ومعظم المسلسلات عرضت خارج مصر. ولم يتم تصوير أعمال مسرح الدولة، ولذلك المخرجين مقدروش يشوفوني بنظرة مختلفة في مرحلة المراهقة”.

طفلة هالة حبيبتي طفلة هالة حبيبتي

وأشارت هند إلى أنها تتمنى العودة إلى التمثيل، وقالت: “أنا فرحت جدا بالتريند وإن الناس فاكرين دوري وحابين رجوعي”.

مهرجان القاهرة

وتحدثت هند حسني عن ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي بدوره الـ44. وقالت: “وجودي في المهرجان وعلى السجادة الحمراء شرف كبير، ودي أول مرة أحضر المهرجان”.

وحضرت هند ثامن أيام المهرجان، وظهرت على السجادة الحمراء الخاصة بفيلم “رحلة يوسف” والتقطت بعض الصور.

وكانت هند قد تحولت إلى تريند بعدما انتشر فيديو من كواليس مسرحية “حالة حبيبتي”، أثناء إجراء مفيد فوزي حوار معها.

وظهرت حينها وهي تتحدث بثقة كبيرة وترد على كل أسئلته بطريقة طريفة.

الجدير بالذكر أن هند ظهرت في فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات.

و شاركت في عدد من الأعمال منها مسلسل “عمر بن عبد العزيز” أفلام “العذراء والعقرب” و”الستات”. وكذلك ومسرحية “حمري جمري” عام 1995.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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