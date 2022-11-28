الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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هذه العادة من شأنها أن تزيد من القلق والاكتئاب واضطرابات الصحة النفسية

"أنماط الحياة الخاملة والمستقرة يمكن أن تؤثر بالفعل في الصحة العقلية"

كتب معالي بن عمر
الاظطرابات النفسية watanserb.com
الاظطرابات النفسية
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وطن-لا شك في أن ممارسة النشاط البدني بانتظام أمر مهم للغاية، حيث أن نمط الحياة الخامل يضرّ بالصحة، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن ليس هذا فقط، بل كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة أيوا، أن عدم التحرك بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي أيضًا إلى القلق واضطرابات الاكتئاب. كما تؤكد الأبحاث أن أنماط الحياة الخاملة والمستقرة يمكن أن تؤثر بالفعل في الصحة العقلية، بحسب ما نشرته مدل “غرازيا” الفرنسية.

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تحرك لتكون أقل اكتئابا؟

في ربيع عام 2020، حلل المتخصصون في السلوك، حالة أكثر من 3000 شخص، طُلب منهم تحديد الوقت الذي يقضونه في ممارسة النشاط البدني والوقت الذي يمضونهم أمام الشاشات، لمقارنة ذلك بعاداتهم السابقة قبل الوباء.

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كما خضع المشاركون أيضًا لاستبيانات محددة تهدف إلى تقييم صحتهم العقلية والكشف عن احتمال وجود أعراض الاكتئاب (القلق والتوتر والوحدة)، وفق ما ترجمته “وطن“.

لا شك في أن ممارسة النشاط البدني بانتظام أمر مهم للغاية، حيث أن نمط الحياة الخامل يضرّ بالصحة
لا شك في أن ممارسة النشاط البدني بانتظام أمر مهم للغاية، حيث أن نمط الحياة الخامل يضرّ بالصحة

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتنقلون بانتظام خلال الفترة السابقة للوباء، اضطروا لتقليل نشاطهم البدني بنسبة 32٪، وقد كان لهذا تأثير على صحتهم العقلية، حيث أبلغوا عن شعورهم بالاكتئاب والقلق والوحدة أكثر من ذي قبل.

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الجلوس أسوأ عادة

كشفت الدراسة أيضًا أنه فيما يتعلق بنمط الحياة المستقرة، لن يكون هناك ما هو أسوأ من الجلوس لساعات دون التحرك، على الأقل لتمديد ساقيك.

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فالأشخاص الذين أمضوا أيامهم في فترة الحجر الصحي، وهم جالسون بشكل أساسي ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب بنسبة أعلى بكثير من الأشخاص الذين بذلوا جهدًا على الأقل ليكونوا نشيطين.

الأشخاص الذين أمضوا أيامهم في فترة الحجر الصحي، وهم جالسون بشكل أساسي ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب
الأشخاص الذين أمضوا أيامهم في فترة الحجر الصحي، وهم جالسون بشكل أساسي ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب

هذا ويقول مؤلفو هذا البحث أن نمط الحياة المستقرة يؤدي إلى انخفاض في إنتاج الإندورفين؛ وهي الهرمونات المسؤولة عن الصحة العامة والتي تساعد على محاربة الشعور بالتعب والاكتئاب والقلق، ولكن أيضًا على تنظيم الحالة المزاجية. لذلك، لكي لا نغرق في موجة من الاكتئاب، ربما يكون السر في التحرك.

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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