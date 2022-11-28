هدف كاسيميرو في شباك سويسرا يقود البرازيل إلى الدور ال16 (شاهد)

وطن- قاد النجم البرازيلي كاسيميرو منتخب راقصو السامبا، العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، أمام منافسه سويسرا بهدف نظيف دون رد.
وجاء هدف كاسيميرو نجم منتخب البرازيل، في الدقيقة ال83، من تسديدة صاروخية سكنت في شباك مرمى نظيره سويسرا.
مباراة البرازيل ضد سويسرا
وضمن منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، الصعود إلى الدور ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022، كثاني المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية، بعد حامل لقب النسخة الماضية فرنسا (الديوك).
كما وشهدت المباراة تفوق البرازيل على سويسرا، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة باتجاه شباك المرمى، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 6 تسديدات فقط.
هدف البرازيل "83" : #البرازيل 1-0 #سويسرا
#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@CBF_Futebol
@nati_sfv_asf pic.twitter.com/lQCBZ0cd2F
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
واستحوذ راقصو السامبا البرازيلي على كرة القدم طيلة مجريات دقائق المباراة أمام سويسرا بنسبة 54%، كما ووصل نسبة استحواذ الأخير على 46% في المباراة.
حكم تقنية الفيديو يلغي هدف #البرازيل الاول #قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@CBF_Futebol
@nati_sfv_asf pic.twitter.com/ZPW8Qrp7Ho
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
كما ويعد منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، أكثر المنتخبات الدولية تتويجاً بالبطولة في تاريخ مسيرتها برصيد 5 ألقاب، كما يليه في الوصافة إيطاليا وألمانيا برصيد 4 ألقاب.
تشكيلة منتخب البرازيل ضد سويسرا
ودخل المدرب البرازيلي تيتي المباراة القوية أمام سويسرا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
📸⚽️🔥 pic.twitter.com/se9OdanQzr
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022
دفاع راقصو السامبا: أليكس ساندور، تياغو سيلفا، ماركينهوس، إيدير ميليتاو.
خط الوسط: لويس باكيتا، كاسيميرو، فريدريكو سانتوس.
شاهد.. احتفالات لاعبي البرازيل مع الجماهير بعد ضمان التأهل لدور ال 16 من مونديال #قطر2022#كأس_العالم #قنوات_الكاس #البرازيل_سويسرا#Qatar2022 #FIFAWorldCup @CBF_Futebol pic.twitter.com/sfcVf96Y4J
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
مركز الهجوم: فينيسوس جونيور، ريتشارليسون، رافينا دياز.
وسيخوض منتخب البرازيل المواجهة القادمة. أمام الكاميرون، نهاية الأسبوع الجاري، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل).
هدف كاسيميرو يمنح البرازيل النقاط الثلاث وبطاقة التأهل للدور التالي ✅🇧🇷🇨🇭#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022