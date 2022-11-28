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مونديال قطر 2022

هدف كاسيميرو في شباك سويسرا يقود البرازيل إلى الدور ال16 (شاهد)

البرازيل ثاني المنتخبات المتأهلة إلى الدور ال16 بعد حامل لقب النسخة الماضية فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
هدف كاسيميرو يقود البرازيل أمام سويسرا إلى الدور ال16 watanserb.com
هدف كاسيميرو لاعب البرازيل
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وطن- قاد النجم البرازيلي كاسيميرو منتخب راقصو السامبا، العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، أمام منافسه سويسرا بهدف نظيف دون رد.

وجاء هدف كاسيميرو نجم منتخب البرازيل، في الدقيقة ال83، من تسديدة صاروخية سكنت في شباك مرمى نظيره سويسرا.

مباراة البرازيل ضد سويسرا

وضمن منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، الصعود إلى الدور ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022، كثاني المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية، بعد حامل لقب النسخة الماضية فرنسا (الديوك).

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كما وشهدت المباراة تفوق البرازيل على سويسرا، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة باتجاه شباك المرمى، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 6 تسديدات فقط.

واستحوذ راقصو السامبا البرازيلي على كرة القدم طيلة مجريات دقائق المباراة أمام سويسرا بنسبة 54%، كما ووصل نسبة استحواذ الأخير على 46% في المباراة.

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كما ويعد منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، أكثر المنتخبات الدولية تتويجاً بالبطولة في تاريخ مسيرتها برصيد 5 ألقاب، كما يليه في الوصافة إيطاليا وألمانيا برصيد 4 ألقاب.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد سويسرا

ودخل المدرب البرازيلي تيتي المباراة القوية أمام سويسرا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع راقصو السامبا: أليكس ساندور، تياغو سيلفا، ماركينهوس، إيدير ميليتاو.

خط الوسط: لويس باكيتا، كاسيميرو، فريدريكو سانتوس.

مركز الهجوم: فينيسوس جونيور، ريتشارليسون، رافينا دياز.

وسيخوض منتخب البرازيل المواجهة القادمة. أمام الكاميرون، نهاية الأسبوع الجاري، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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