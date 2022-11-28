“هاتوا البيرة معكم”.. هكذا دعت السفارة البلجيكية رعاياها بالقاهرة لمشاهدة مباراة المغرب!

وطن– قبل ساعات من إلحاق المنتخب المغربي بالمنتخب البلجيكي الهزيمةَ المُرة في بطولة كأس العالم المقامة في قطر، دعت السفارة البلجيكية رعاياها لحضور المباراة بين المنتخبين في مقهى بمدينة الشيخ زايد، مطالِبةً إياهم بإحضار البيرة معهم.

وفي تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها “وطن”، دعت السفارة رعاياها لحضور المباراة وتشجيع منتخبهم بالقول: “يستقبل مركز مونديال في الشيخ زايد ، مقهى كيكو في القسم رقم12 ، المواطنين البلجيكيين بمناسبة المباريات البلجيكية”.

طعام مجاني

وأضافت، أنه سيتم تقديم الطعام مجاناً للمشجعين، مطالِبةً إياهم بإحضار البيرة معهم.

وتابعت قائلة: “تعالوا وشجعوا في المباراة القادمة بلجيكا × المغرب يوم الأحد 27 نوفمبر الساعة 3 مساء”.

واختتمت قائلة:”لنذهب للنصر!”.



وحقق المنتخب المغربي فوزًا مستحَقّاً ومثيراً على المنتخب البلجيكي المصنف الثالث عالمياً، في طريقه إلى الدور الثاني لكأس العالم 2022، بهدفين دون رد.

وقد أقيمت المباراة على ملعب الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.

عبدالحميد صابري يسجّل هدفاً خادعاً

ونجح منتخب المغرب في افتتاح التسجيل، بعدما تقدّم عبد الحميد صابري لتنفيذ ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى، أرسلها مباشرة إلى المرمى، ليخدع الحارس كورتوا، الذي أخفق في التعامل معها، لتستقرّ في الشباك عند الدقيقة 73.

الهدف الثاني بتوقيع زكريا بوخلال

وقبل انتهاء وقت المباراة بقليل، أطلق “أسود الأطلس” رصاصة الرحمة على رفاق كورتوا من هجوم مرتدّ سريع، وصلت فيه الكرة إلى زكريا بوخلال، الذي وضع الكرة في الشباك بسقف المرمى، محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 94.

المغرب يتصدر المجموعة الخامسة

واعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة الخامسة بوصوله للنقطة الرابعة، بينما تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويُعدّ هذا الترتيب مؤقتًا قبل إجراء المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وكندا، في وقت لاحق على ملعب خليفة الدولي.

يشار إلى أن هذا هو الانتصار الثاني للمنتخبات العربية في مونديال قطر، بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.