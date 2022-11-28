“ميسي” يهين علم المكسيك وملاكم مكسيكي شهير يتوعده: عليك أن تصلي كي لا أجدك(شاهد)

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وطن- أظهر مقطع فيديو صادم لاعب المنتخب الأرجنتيني ونجم نادي بريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وهو يهين علم المكسيك.

وبحسب الفيديو متداول، فقد ظهر “ميسي” جالسا داخل غرفة تبديل الملابس ويقوم بركل علم المكسيك بحذائه وإبعاده عنه.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

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ووجه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تهديدا صريحا ضد “ميسي” بسبب إهانته لعلم بلاده.

وقال:” ميسي، سأبحث عنك حتى أجدك، أما أنت فعليك أن تصلي حتى لا أجدك.”

Por lo menos ya viste el video? Aparte de que nisiquiera fue mal intencionado hay otras camisolas en el suelo eso es común en los vestidores. O acaso nunca pusiste el pantaloncillo en el suelo después de una pelea. pic.twitter.com/3fEv2lUwjx — @kokito (@KokitoLolo) November 28, 2022

وعبر “ألفاريز” عن غضبه من “ميسي” قائلا:” رأوا ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا”.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

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وتابع قائلا:” مثلما أحترم الأرجنتين، عليكم أن تحترموا المكسيك !! أنا لا أتحدث عن البلد (الأرجنتين) أنا أتحدث عن ميسي بسبب التصرف الذي قدمه.”

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

يشار إلى ان الفيديو تم تصويره عقب انتهاء مباراة الأرجنتين والمكسيك التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد، بعد الهزيمة المرة التي تلقاها على يد المنتخب السعودي.

“ميسي” مرتاح البال

وفي هذا السياق، قال ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني إن الفريق خفف الضغط الواقع عليه بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام السعودية عندما تغلب على المكسيك وهو ما سيمكنه الآن من الدخول لمباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام بولندا وهو مرتاح البال.

وقال ميسي “:إنه حمل ثقيل ألقيناه من على أكتافنا…نشعر براحة البال بعد أن عادت الأمور بين أيدينا من جديد”.

وأعاق الضغط المكسيكي المتقدم هجوم الأرجنتين في الشوط الأول قبل أن يخفف هدف ميسي في الدقيقة 64 من الضغط على فريقه، الذي كان سيودع البطولة إذا خسر.

وأضاف ميسي، الذي يطلق عليه لقب “الماعز” أو GOAT وهي اختصار لكلمة Greatest of all times أي الأفضل في التاريخ، “أعتقد أن الشوط الأول كان صعبا بسبب الموقف الذي كنا فيه وحاجتنا للفوز”، مضيفا : “لم نتمكن من إيجاد مساحة. لم نكن ننقل الكرة من جانب إلى آخر”.

وتابع: “لكن في الشوط الثاني بدأنا في فعل ما حضرنا لأجله. بدأنا في إيجاد مساحات بين الخطوط ثم غيّر الهدف من مجريات المباراة.

واختتم بالقول:”كنا بحاجة إلى الفوز ولكن كان لابد من لعب المباراة بهذه الطريقة. كان علينا الفوز ليشعر الجميع براحة البال ولكي نكون قادرين على التعامل مع مباراة بولندا بطريقة مختلفة”.