الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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“ميسي” يهين علم المكسيك وملاكم مكسيكي شهير يتوعده: عليك أن تصلي كي لا أجدك(شاهد)

الفيديو التقط عقب مباراة الأرجنتين والمكسيك

كتب سالم حنفي
ميسي و ملاكم مكسيكي watanserb.com
ميسي و ملاكم مكسيكي
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وطن- أظهر مقطع فيديو صادم لاعب المنتخب الأرجنتيني ونجم نادي بريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وهو يهين علم المكسيك.

وبحسب الفيديو متداول، فقد ظهر “ميسي” جالسا داخل غرفة تبديل الملابس ويقوم بركل علم المكسيك بحذائه وإبعاده عنه.

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ووجه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تهديدا صريحا ضد “ميسي” بسبب إهانته لعلم بلاده.
وقال:” ميسي، سأبحث عنك حتى أجدك، أما أنت فعليك أن تصلي حتى لا أجدك.”

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وعبر “ألفاريز” عن غضبه من “ميسي” قائلا:” رأوا ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا”.

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وتابع قائلا:” مثلما أحترم الأرجنتين، عليكم أن تحترموا المكسيك !! أنا لا أتحدث عن البلد (الأرجنتين) أنا أتحدث عن ميسي بسبب التصرف الذي قدمه.”

يشار إلى ان الفيديو تم تصويره عقب انتهاء مباراة الأرجنتين والمكسيك التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد، بعد الهزيمة المرة التي تلقاها على يد المنتخب السعودي.

“ميسي” مرتاح البال

وفي هذا السياق، قال ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني إن الفريق خفف الضغط الواقع عليه بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام السعودية عندما تغلب على المكسيك وهو ما سيمكنه الآن من الدخول لمباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام بولندا وهو مرتاح البال.

وقال ميسي “:إنه حمل ثقيل ألقيناه من على أكتافنا…نشعر براحة البال بعد أن عادت الأمور بين أيدينا من جديد”.

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وأعاق الضغط المكسيكي المتقدم هجوم الأرجنتين في الشوط الأول قبل أن يخفف هدف ميسي في الدقيقة 64 من الضغط على فريقه، الذي كان سيودع البطولة إذا خسر.

وأضاف ميسي، الذي يطلق عليه لقب “الماعز” أو GOAT وهي اختصار لكلمة Greatest of all times أي الأفضل في التاريخ، “أعتقد أن الشوط الأول كان صعبا بسبب الموقف الذي كنا فيه وحاجتنا للفوز”، مضيفا : “لم نتمكن من إيجاد مساحة. لم نكن ننقل الكرة من جانب إلى آخر”.

وتابع: “لكن في الشوط الثاني بدأنا في فعل ما حضرنا لأجله. بدأنا في إيجاد مساحات بين الخطوط ثم غيّر الهدف من مجريات المباراة.

واختتم بالقول:”كنا بحاجة إلى الفوز ولكن كان لابد من لعب المباراة بهذه الطريقة. كان علينا الفوز ليشعر الجميع براحة البال ولكي نكون قادرين على التعامل مع مباراة بولندا بطريقة مختلفة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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