الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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مفاجأة حول جنسية خبيرة التجميل العنود اليوسف: لأني جميلة أرتدي النقاب!

أثارت العنود سخرية المغردين حين اكتشفوا أن جواز السفر الآخر الذي ادعت أنه جواز سفرها التونسي. ماهو إلا دفتر تطعيمات

كتب شيراز ماضي
العنود اليوسف watanserb.com
العنود اليوسف
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وطن – أثارت خبيرة التجميل الشهيرة في السعودية العنود اليوسف، جدلاً واسعاً بعدما كشفت جنسيتها الحقيقية، وأنها ليست سعودية الأصل كما يعتقد الجميع.

أنا تونسية!

ونشرت العنود اليوسف عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، صوراً لجوازي سفر في يدها. وعلقت: “زوجي سعودي وأنا تونسية”.

وحول سبب ارتداءها النقاب، أجابت العنود اليوسف: “عشان جمالي البس نقاب عشان زوجي يغار علي”.

دفتر تطعيم حيوانات أليفة!

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وأثارت العنود سخرية المغردين حين اكتشفوا أن جواز السفر الآخر الذي ادعت أنه جواز سفرها التونسي. ماهو إلا دفتر تطعيمات خاص بمتجر “للحيوانات الأليفة” بالرياض.

حيث كُتب على الدفتر: “مركز الحيوانات الأليفة، الشهادة البيطرية الدولية”.

وأثار تصرف العنود استغراب المغردين الذين شعروا بالصدمة وتساءلوا عن سبب إقدامها على ذلك. واتهموها بالإساءة إلى الجواز التونسي، فكتب أحدهم: “عارف ان الجمال هذا مو جمال المشهبات”.

صدمة المغردين

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كما علق آخر: “استغفرالله، الله لا يفشلنا يارب ليه تفشل نفسها!؟”.

بينما غضب آخر من تصرف العنود اليوسف، وكتب باختصار: “لأنها حيوانة”.

ورأت أخرى أن ما فعلته العنود اليوسف، جزء من استغفال المشاهير للجمهور، وكتبت: ” و يستمر المشاهير. في استغفال المتابعين لأنهم للأسف يعرفون نوعيات أغلب اللي يتابعونهم كل يوم يمر يكشف لنا حقيقة المشاهير. وكذبهم وخداعهم للمتابعين اللي هم سبب شهرتهم”.

كما اتهمها آخر بمحاولة إثارة الجدل لحصد المزيد من الشهرة فقط، وكتب: “الواحد مستعد يتحول لمسخ عشان. الشهرة واثارة الجدل يفشلون وربي”.

 انهيار العنود اليوسف

وسبق أن أثارت اليوسف، جدلاً بعد نشرها فيديو ظهرت خلاله منهارة بسبب تغير أطباع زوجها وتهميشه لها.

كما قالت العنود بالفيديو: “زوجي لم يناظرني أبداً، ولم يسأل عني نهائياً، ويأتي للبيت متأخراً وينام مباشرةً. وحينما أقوم من النوم في صباح اليوم التالي لم يضع عينه في عيني”.

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وأشارت العنود حينها إلى أنها دائماً تسأل زوجها إذا كانت مقصرة معه، لكنه يرد عليها بأنها لم تكن تقصر معه نهائياً. وبعدها يخرج من البيت ويتركها بدون أن ينظر لها.

وتابعت: “كنت أتمنى أن يكون هناك سبب لتغير أطباع زوجي وتهميشه لي، لكن هذا كله بدون أي سبب، لذلك طلبت. أن أغير جو لمدة أسبوعين وأذهب لأهلي، والحقيقة أنه لا يريدني”.

مرسيدس العنود اليوسف

ثم تصدر تريند #مرسيدس_العنود_اليوسف، التريند بعدما قام زوج العنود اليوسف بإهدائها سيارة مرسيدس. وأوضح حينها أن المقطع الذي نشرته زوجته حول تغير طباعه وتهميشها ما هو إلا مقلب منه، وقام بإهدائها سيارة فاخرة لمصالحتها والاعتذار لها.

 

المصدروطن + مواقع التواصل
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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